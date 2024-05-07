На 9 мая – туры в Ереване

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Ереване, цены от 484 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
На машине
1 отзыв
7 дней
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
7 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
75 900 за человека
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
На автобусе
скидка
20%
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, в течение дня
13 сен в 08:00
20 сен в 08:00
605$484 за человека
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
На автобусе
скидка
20%
8 дней
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, в течение дня
12 сен в 08:00
19 сен в 08:00
825$660 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
    ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
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    СПОРИЛИ Закончилось наше путешествие, а песня до сих пор крутится в голове. Замечательный тур, для всех кто любит горы, историю, вкусную еду, вино, кино и Мимино. Очень увлекательная поездка получилась!!! Наталья, огромное тебе спасибо за организацию наших передвижений, за интересные и красивые места, за уютные гостишки и вкусные кафе!!! За. то что собрала всех нас вместе! Ребята Вы классные! так не хотелось с Вами прощаться! Надеюсь, что до новых встреч!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На 9 мая»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
  2. Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
  3. Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в сентябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 484 до 75 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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