ежедневно в 15:00

Культурная столица Армении, город креативный, динамичный и страстный — на этой прогулке вы поймете Гюмри. Обзорная экскурсия охватит площадь Вардананц, церковь Св. Спасителя и другие памятники, а также необычные локации, например, советскую парикмахерскую. Наш гид с любовью расскажет об истории, архитектуре, культуре и легендарном юморе своего города!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Здания и памятники, без которых не представить Гюмри

Прогулка начнется в сердце города — на площади Вардананц. Здесь вы посетите храм Святой Богородицы и поймете, почему эта «Семистрельная» церковь уникальна. Затем узнаете, отчего дом ростовщика гюмрийцы прозвали «Доброе утро». Раскроете архитектурные особенности бани Костановых, зайдете в церковь Св. Знамения и услышите историю семьи, построившей здание отеля «Вилла Карс».

Кроме того, в нашем маршруте старейшая в Армении фотостудия, Центр детского творчества, первая пешеходная улица в СССР и даже парикмахерская, сохранившая дизайн советского периода. А для знакомства с современным искусством Армении вы заглянете в галерею.

Истории и традиции, без которых не понять Гюмри

Если говорить кратко о рассказах нашего увлеченного гида на экскурсии — то это немного истории, много архитектуры и очень много жизни Гюмри. За пару часов вы проследите непростой путь города и откроете его удивительные традиции, тонкости быта и характера местных жителей. В том числе поговорите о гюмрийском юморе и бахвальстве.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в Гюмри, получить полезные советы по городу и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

И конечно, всем, кто впервые в Гюмри.

Организационные детали