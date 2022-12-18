ежедневно в 15:00

Ежедневная прогулка по Гюмри

Узнать и полюбить город за 2 часа

Культурная столица Армении, город креативный, динамичный и страстный — на этой прогулке вы поймете Гюмри. Обзорная экскурсия охватит площадь Вардананц, церковь Св. Спасителя и другие памятники, а также необычные локации, например, советскую парикмахерскую. Наш гид с любовью расскажет об истории, архитектуре, культуре и легендарном юморе своего города!
Ежедневная прогулка по Гюмри
Ежедневная прогулка по Гюмри
Ежедневная прогулка по Гюмри
Ежедневная прогулка по Гюмри
Ежедневная прогулка по Гюмри
Ежедневная прогулка по Гюмри
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Здания и памятники, без которых не представить Гюмри

Прогулка начнется в сердце города — на площади Вардананц. Здесь вы посетите храм Святой Богородицы и поймете, почему эта «Семистрельная» церковь уникальна. Затем узнаете, отчего дом ростовщика гюмрийцы прозвали «Доброе утро». Раскроете архитектурные особенности бани Костановых, зайдете в церковь Св. Знамения и услышите историю семьи, построившей здание отеля «Вилла Карс».

Кроме того, в нашем маршруте старейшая в Армении фотостудия, Центр детского творчества, первая пешеходная улица в СССР и даже парикмахерская, сохранившая дизайн советского периода. А для знакомства с современным искусством Армении вы заглянете в галерею.

Истории и традиции, без которых не понять Гюмри

Если говорить кратко о рассказах нашего увлеченного гида на экскурсии — то это немного истории, много архитектуры и очень много жизни Гюмри. За пару часов вы проследите непростой путь города и откроете его удивительные традиции, тонкости быта и характера местных жителей. В том числе поговорите о гюмрийском юморе и бахвальстве.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в Гюмри, получить полезные советы по городу и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • И конечно, всем, кто впервые в Гюмри.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Гюмри, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Экскурсия проводится без наушников

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Вардананц
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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