Экскурсии на винодельни и виноградники в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельни» в Вене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Вена и вино
Пешая
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Виноделие Вены: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с венским виноделием, наслаждаясь дегустацией на склонах Венского леса. Откройте для себя уникальную атмосферу столицы
«На въезде деревню путников встречает старый винодельческий пресс, напоминая о многовековой традиции венского виноделия»
29 мая в 15:30
31 мая в 12:00
€260 за всё до 6 чел.
Вена в бокале: австрийские виноградники и винные погреба
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вена в бокале: австрийские виноградники и винные погреба
Старые улочки, таверны и тишина - неспешно познакомиться с районом Гринцинг
«Площадь Гринцинга — венское предместье с уютными кафе, утопающее в зелени садов и виноградников»
31 мая в 09:00
1 июн в 15:00
€120 за всё до 4 чел.
Три замка в долине Дуная с винной дегустацией (всё включено)
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Три замка в долине Дуная с винной дегустацией (всё включено)
Насладиться красотой винодельческого региона в окрестностях Вены и познакомиться с его культурой
«Дегустация на винодельне в живописной деревушке Россац»
26 мая в 09:00
27 мая в 09:00
€620 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 марта 2020
    Вена и вино
    Прекрасно! Ощущения от проведённого вечера настолько позитивны, что хочется поделиться ими со своими близкими и друзьями!: Красивые пейзажи, абсолютно новая
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    для нас терминология винодельчества, heuriger с древними корнями в 150 лет, люди встретившие нас и конечно же ВИНО))) А что касается гида Натальи-это просто отдельные искрение слова благодарности за проведённую экскурсию))) Такие путешествия запоминаются на всю жизнь! Наталье огромное спасибо и успехов в дальнейшей учёбе!

  • И
    Игорь
    9 ноября 2019
    Вена и вино
    Отличная необычная экскурсия! Маршрут проходит прямо среди виноградников в пригороде Вены. Наташа все очень интересно и доступно рассказывает, отвечает на
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    вопросы. Эта экскурсия в первую очередь для тех, кто интересуется виноделием, его традициями, или же хочет открыть для себя Вену с необычной стороны. Заканчивается маршрут в симпатичном местечке, где можно продегустировать местные вина и кухню.

  • S
    Svetlana
    18 сентября 2019
    Вена и вино
    12 сентября мы взяли экскурсию Вена и Вино с Натальей. Заранее списались, у меня было несколько особенных просьб,в экскурсии участвовали
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    пожилые люди. Наталья составила специальный план, даже попросила перенести время начала экскурсии, чтобы удовлетворить все наши запросы и пожелания. Сказать, что мы были в восторге - это ничего не сказать. ПОТРЯСАЮЩЕ! Это была действительно ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия. Наталья - человек очень любящий Вену, хорошо разбирающийся и понимающий в теме экскурсии, проживающий по истине с вами все эмоции которые вы чувствуете,. Очень терпелива, выдержана и тактична. Море восторга!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Винодельни»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Музей истории искусств
  7. Исторический музей
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Бельведер
Сколько стоит экскурсия по Вене в мае 2025
Сейчас в Вене в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 620. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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