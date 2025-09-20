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Индивидуальная
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Ранний или, наоборот, предзакатный выезд, поиск зубров в дикой природе и завтрак в лесу
Начало: В деревне Мыльниск
«Пешее сафари по диким тропам — маршрут подбирается по самочувствию группы: от короткой прогулки до 2 км в одну сторону»
Завтра в 09:00
11 июн в 08:00
от 10 300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-сафари по заповедным уголкам Беловежской пущи (из Бреста)
Понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания
11 июн в 16:00
12 июн в 16:00
31 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Ночное сафари в Беловежской пуще
Понаблюдать за дикими животными пущи с помощью приборов ночного видения
Начало: В деревне Мыльниск
«Сафари проходит на моём автомобиле и пешком (по диким тропам, без спешки)»
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 6 сен 2025
Безумно интересная, захватывающая и необычная экскурсия. Мы выезжали рано утром, в грозу, и не особо надеялись на результат. Но он
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Александр и его отец - настоящие фанаты своего дела, защитники природы, очень ответственные, знающие, профессионалы! А сколько тепла, доброты, заботы! Очень всем рекомендую! сама экскурсия продумана до мелочей, вплоть до чая с конфетами и запасной флиски!
Приедем еще! Спасибо огромное!
Приедем еще! Спасибо огромное!
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И
На майских праздниках посетили" Бизон-сафари".
Удалось подойти к зубрам на 100метров! Мы в полном восторге) кроме того увидели дикую лесу, стадо оленей и барсука.
Александр интересно рассказывал не только про зубров, но и про историю Беловежской Пущи, про других зверей)
Удалось подойти к зубрам на 100метров! Мы в полном восторге) кроме того увидели дикую лесу, стадо оленей и барсука.
Александр интересно рассказывал не только про зубров, но и про историю Беловежской Пущи, про других зверей)
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О
Большое спасибо Александру за это приключение) Приятно пообщаться с человеком, который любит это место и с большим увлечением и азартом
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Однозначно рекомендую. Видели зубров, оленей, гуляли по пуще. А под конец экскурсии был завтрак, а после такой прогулки завтрак был особенно вкусный.
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Я
Это было не просто «гид», а встреча с другом! ❤️
Знаете, есть экскурсии, после которых остаются только галки в телефоне «галочка
Знаете, есть экскурсии, после которых остаются только галки в телефоне «галочка
+1
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Нетерпится написать отзыв об одной из лучших наших экскурсий, путешествуем с детьми (6 и 8 лет) и то, как мы
+6
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Е
Супер! Стоило того 100%
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Н
Все очень здорово- гид, природа, животные и свежий хлеб на природе🦬 Хочется вернуться сюда еще не раз. Очень советую ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Данной экскурсией остались довольны! С непривычки так рано вставать было непросто, но это того однозначно стоило. Незабываемые пейзажи, приятная беседа и на удивление интересный и впечатляющий процесс наблюдения за животными принесли исключительно положительные эмоции)
+1
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Всего 13 отзывов в Бресте в категории "Сафари"
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Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Сафари»
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Сейчас в Бресте в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 31 500. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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