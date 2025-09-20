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Сафари и дикая природа в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Сафари» в Бресте, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Бизон-сафари в Беловежской пуще
На машине
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Ранний или, наоборот, предзакатный выезд, поиск зубров в дикой природе и завтрак в лесу
Начало: В деревне Мыльниск
«Пешее сафари по диким тропам — маршрут подбирается по самочувствию группы: от короткой прогулки до 2 км в одну сторону»
Завтра в 09:00
11 июн в 08:00
от 10 300 ₽ за человека
Джип-сафари по заповедным уголкам Беловежской пущи (из Бреста)
На машине
Джиппинг
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-сафари по заповедным уголкам Беловежской пущи (из Бреста)
Понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания
11 июн в 16:00
12 июн в 16:00
31 500 ₽ за всё до 4 чел.
Ночное сафари в Беловежской пуще
На машине
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Ночное сафари в Беловежской пуще
Понаблюдать за дикими животными пущи с помощью приборов ночного видения
Начало: В деревне Мыльниск
«Сафари проходит на моём автомобиле и пешком (по диким тропам, без спешки)»
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Дата посещения: 6 сен 2025
Безумно интересная, захватывающая и необычная экскурсия. Мы выезжали рано утром, в грозу, и не особо надеялись на результат. Но он
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оказался впечатляющим. Нам повезло встретить зубров, оленей, косулей и даже кабана. В их естественной среде, а не в вольерах. Посмотреть на многовековые деревья, прочувствовать всю атмосферу настоящей, а не "причесанной и показной" Беловежской пущи. Огромное спасибо Александру за эти потрясающие эмоции и за гостеприимство. Обязательно приедем ещё раз.

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Viktoria
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Александр и его отец - настоящие фанаты своего дела, защитники природы, очень ответственные, знающие, профессионалы! А сколько тепла, доброты, заботы! Очень всем рекомендую! сама экскурсия продумана до мелочей, вплоть до чая с конфетами и запасной флиски!
Приедем еще! Спасибо огромное!
Александр и его отец - настоящие фанаты своего дела, защитники природы, очень ответственные, знающие, профессионалы! А
Александр и его отец - настоящие фанаты своего дела, защитники природы, очень ответственные, знающие, профессионалы! А
Александр и его отец - настоящие фанаты своего дела, защитники природы, очень ответственные, знающие, профессионалы! А
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И
Бизон-сафари в Беловежской пуще
На майских праздниках посетили" Бизон-сафари".
Удалось подойти к зубрам на 100метров! Мы в полном восторге) кроме того увидели дикую лесу, стадо оленей и барсука.
Александр интересно рассказывал не только про зубров, но и про историю Беловежской Пущи, про других зверей)
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О
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Большое спасибо Александру за это приключение) Приятно пообщаться с человеком, который любит это место и с большим увлечением и азартом
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показывает и рассказывает про него. Мне повезло увидеть зубров, оленей, косуль, кабанов и вековые деревья. Беловежская пуща была добра и показала своих обитателей. Рада, что получилось увидеть другую пущу.

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Kseniya
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Однозначно рекомендую. Видели зубров, оленей, гуляли по пуще. А под конец экскурсии был завтрак, а после такой прогулки завтрак был особенно вкусный.
Однозначно рекомендую. Видели зубров, оленей, гуляли по пуще. А под конец экскурсии был завтрак, а после такой прогулки завтрак был особенно вкусный.
Однозначно рекомендую. Видели зубров, оленей, гуляли по пуще. А под конец экскурсии был завтрак, а после такой прогулки завтрак был особенно вкусный.
Однозначно рекомендую. Видели зубров, оленей, гуляли по пуще. А под конец экскурсии был завтрак, а после такой прогулки завтрак был особенно вкусный.
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Я
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Это было не просто «гид», а встреча с другом! ❤️

Знаете, есть экскурсии, после которых остаются только галки в телефоне «галочка
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— был». А есть такие, после которых хочется обнять гида и сказать огромное спасибо. Наша поездка с Александром — это именно второй случай!
В самом начале экскурсии нам очень повезло, и мы увидели стадо зубров! Это мощь, красота и величие.

Сразу скажу: мы были с детьми 3 лет и 9 лет. Это возраст, когда «скучно» — смертельный диагноз. Но здесь никто не ныл, не капризничал и не просил «когда домой»! Почему? Потому что Александр говорит просто, с душой и огоньком. Он не сыпал заумными терминами, а рассказывал про природу, зверей и птиц так увлекательно, словно мы сидели у костра и слушали самую добрую сказку.

Самое душевное — это завтрак! Мы остановились на полянке, и под настоящее пение птиц (без фонограммы, вживую!) позавтракали на природе. Это было так вкусно. Воздух, тишина, пение птиц — и кофе из термоса. Городская суета просто растворилась. Гуляли по лесу, смотрели настоящую пущу, нетронутую человеком!

Отдельное спасибо за фото! Александр оказался еще и потрясающим фотографом. У нас теперь есть снимки, где мы не просто «на фоне леса», а живые, счастливые, настоящие. Он поймал настроение.

Я пишу этот отзыв и улыбаюсь. Александр — максимально располагающий к себе человек. Ты чувствуешь себя не туристом в группе, а желанным гостем в лесу. Экскурсия получилась душевной, теплой, домашней. И взрослым было интересно (я отдохнула душой), и детям (они надышались и набегались). Огромное человеческое спасибо за этот день!

Однозначно советуем всем, кто хочет не галку, а сердцем прикоснуться к природе! Спасибо, Александр! 💚

Это было не просто «гид», а встреча с другом! ❤️
Это было не просто «гид», а встреча с другом! ❤️
Это было не просто «гид», а встреча с другом! ❤️
Это было не просто «гид», а встреча с другом! ❤️+1
Это было не просто «гид», а встреча с другом! ❤️
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Юлия
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Нетерпится написать отзыв об одной из лучших наших экскурсий, путешествуем с детьми (6 и 8 лет) и то, как мы
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проведи день и ночь с 22-23.03.2026 запомним на всю жизнь!
22.03 мы приехали в Хату на болоте (находится она в Мыльнинске) и принадлежит Александру, я будто бы очутилась в гостях у Бабушки. Алла Васильевна любезно приготовила для нас ужин, а утром мы отправились на Сафари. Все то, что происходило там в двух словах описать сложно. Кого мы там только не встретили: стадо зубров (84 головы), самого маленького Сыча в Европе, оленей, косуль… ходили бы и ходили весь день по лесу, жаль, что 5 часов пролетели. Ах, еще завтрак в лесу, мой сын, который не кушает ничего в городе, покушал яичницу и сало - мясо белого медведя:)
Александру спасибо за его увлекательный рассказ и трепетное отношение к природе!

Нетерпится написать отзыв об одной из лучших наших экскурсий, путешествуем с детьми (6 и 8 лет)
Нетерпится написать отзыв об одной из лучших наших экскурсий, путешествуем с детьми (6 и 8 лет)
Нетерпится написать отзыв об одной из лучших наших экскурсий, путешествуем с детьми (6 и 8 лет)
Нетерпится написать отзыв об одной из лучших наших экскурсий, путешествуем с детьми (6 и 8 лет)+6
Нетерпится написать отзыв об одной из лучших наших экскурсий, путешествуем с детьми (6 и 8 лет)
Нетерпится написать отзыв об одной из лучших наших экскурсий, путешествуем с детьми (6 и 8 лет)
Нетерпится написать отзыв об одной из лучших наших экскурсий, путешествуем с детьми (6 и 8 лет)
Нетерпится написать отзыв об одной из лучших наших экскурсий, путешествуем с детьми (6 и 8 лет)
Нетерпится написать отзыв об одной из лучших наших экскурсий, путешествуем с детьми (6 и 8 лет)
Нетерпится написать отзыв об одной из лучших наших экскурсий, путешествуем с детьми (6 и 8 лет)
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Е
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Супер! Стоило того 100%
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Н
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Все очень здорово- гид, природа, животные и свежий хлеб на природе🦬 Хочется вернуться сюда еще не раз. Очень советую ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Все очень здорово- гид, природа, животные и свежий хлеб на природе🦬 Хочется вернуться сюда еще не раз. Очень советую ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Денис
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Данной экскурсией остались довольны! С непривычки так рано вставать было непросто, но это того однозначно стоило. Незабываемые пейзажи, приятная беседа и на удивление интересный и впечатляющий процесс наблюдения за животными принесли исключительно положительные эмоции)
Данной экскурсией остались довольны! С непривычки так рано вставать было непросто, но это того однозначно стоило.
Данной экскурсией остались довольны! С непривычки так рано вставать было непросто, но это того однозначно стоило.
Данной экскурсией остались довольны! С непривычки так рано вставать было непросто, но это того однозначно стоило.
Данной экскурсией остались довольны! С непривычки так рано вставать было непросто, но это того однозначно стоило.+1
Данной экскурсией остались довольны! С непривычки так рано вставать было непросто, но это того однозначно стоило.
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Всего 13 отзывов в Бресте в категории "Сафари"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Сафари»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Бизон-сафари в Беловежской пуще;
  2. Джип-сафари по заповедным уголкам Беловежской пущи (из Бреста);
  3. Ночное сафари в Беловежской пуще.
Какие места ещё посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Беловежская пуща;
  2. Улица Советская;
  3. Аллея кованых фонарей;
  4. Советская улица;
  5. Здание железнодорожного вокзала;
  6. Брестская Крепость;
  7. Монумент «Мужество»;
  8. Счастливый сапог;
  9. Железнодорожный вокзал;
  10. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2026
Сейчас в Бресте в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 31 500. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Цены на сафари в Бресте, самые популярные экскурсии 2026 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август