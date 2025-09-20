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— был». А есть такие, после которых хочется обнять гида и сказать огромное спасибо. Наша поездка с Александром — это именно второй случай!

В самом начале экскурсии нам очень повезло, и мы увидели стадо зубров! Это мощь, красота и величие.



Сразу скажу: мы были с детьми 3 лет и 9 лет. Это возраст, когда «скучно» — смертельный диагноз. Но здесь никто не ныл, не капризничал и не просил «когда домой»! Почему? Потому что Александр говорит просто, с душой и огоньком. Он не сыпал заумными терминами, а рассказывал про природу, зверей и птиц так увлекательно, словно мы сидели у костра и слушали самую добрую сказку.



Самое душевное — это завтрак! Мы остановились на полянке, и под настоящее пение птиц (без фонограммы, вживую!) позавтракали на природе. Это было так вкусно. Воздух, тишина, пение птиц — и кофе из термоса. Городская суета просто растворилась. Гуляли по лесу, смотрели настоящую пущу, нетронутую человеком!



Отдельное спасибо за фото! Александр оказался еще и потрясающим фотографом. У нас теперь есть снимки, где мы не просто «на фоне леса», а живые, счастливые, настоящие. Он поймал настроение.



Я пишу этот отзыв и улыбаюсь. Александр — максимально располагающий к себе человек. Ты чувствуешь себя не туристом в группе, а желанным гостем в лесу. Экскурсия получилась душевной, теплой, домашней. И взрослым было интересно (я отдохнула душой), и детям (они надышались и набегались). Огромное человеческое спасибо за этот день!



Однозначно советуем всем, кто хочет не галку, а сердцем прикоснуться к природе! Спасибо, Александр! 💚