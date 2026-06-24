читать дальше уменьшить - замечательный рассказчик. Нам немного не повезло - не попали в музей "Сопоцкинская писанка", т. к. в музее был выходной. Но гид предупредил заранее и предложил другие интересные локации. Мы остались очень довольны! Однозначно рекомендуем! . Спасибо!

Путешествовали по окрестностям города с замечательным гидом Сергеем. Узнали много интересного и занимательного, о чем в путеводителях не пишут. Сергей