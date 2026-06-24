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Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические пригороды Гродно
От усадьбы Воловичей в Святске - до шлюзов на Августовском канале
«Несколько сохранившихся шлюзов — когда-то они были частью масштабной гидротехнической системы Августовского канала»
13 сен в 08:00
21 сен в 08:00
от 11 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
«Далее посетим один из судоходных шлюзов Августовского канала»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
300 Br за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Героический Гродно: от королевских замков до фортов и шлюзов
О прошлом последней крепости Российской империи, подвигах и судьбах её защитников
Начало: На Замковой улице
«Августовский канал, шлюз «Домбровка» — скрытая в лесу система огневых точек и история самого канала, который работал как водная артерия и как рубеж обороны»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 17:00
29 авг в 12:00
30 авг в 12:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Г
Путешествовали по окрестностям города с замечательным гидом Сергеем. Узнали много интересного и занимательного, о чем в путеводителях не пишут. Сергей
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Всего 24 отзыва в Гродно в категории "Шлюзы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Шлюзы»
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Сейчас в Гродно в категории "Шлюзы" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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