Белоградчикские скалы

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным гидом - водителем.
Белоградчикские скалы
Белоградчикские скалы
Белоградчикские скалы
Белоградчикские скалы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Эти красивые скалы, расположенные у подножия Западных Балкан, занимают площадь около 80 квадратных километров недалеко от города Белоградчик.

В течение 2-х миллионов лет климатические условия сформировали разные формы, напоминающие животных и других фантастических существ. Весь комплекс состоит из ценральной, второй, третьей, четвертой и пятой группы скал.

Центральная группа фигур расположена к югу от города Белоградчик и образует наиболее интересные формы: девушка, пиво, пастух, верблюд, красная стена, Мадонна, монах, всадник, гриб и кукушка.

Вторая группа расположена в западной части города и похожа на скалы в альпийском стиле. Наиболее известные из них: «Збеговете», «Еркуприя» и «Борич»

Третья группа скал находится в 4 км к востоку от Белоградчика и включает скалы вокруг Латинских ворот и пещеры Липеник.

Четвертая скальная группа лежит между сёлами Боровица и Фалковец. Среди этих скал: «Сосновый камень», «Пчелин камень», «Торлак» и «Момина скала».

Причудливые фантастические формы, разнообразие флоры и фауны, делает этот регион уникальным и популярным для экскурсии.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты: Белоградчикские скалы - 3 BGN
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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