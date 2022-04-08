Ежедневно в 09:00

Эти красивые скалы, расположенные у подножия Западных Балкан, занимают площадь около 80 квадратных километров недалеко от города Белоградчик.

В течение 2-х миллионов лет климатические условия сформировали разные формы, напоминающие животных и других фантастических существ. Весь комплекс состоит из ценральной, второй, третьей, четвертой и пятой группы скал.

Центральная группа фигур расположена к югу от города Белоградчик и образует наиболее интересные формы: девушка, пиво, пастух, верблюд, красная стена, Мадонна, монах, всадник, гриб и кукушка.

Вторая группа расположена в западной части города и похожа на скалы в альпийском стиле. Наиболее известные из них: «Збеговете», «Еркуприя» и «Борич»

Третья группа скал находится в 4 км к востоку от Белоградчика и включает скалы вокруг Латинских ворот и пещеры Липеник.

Четвертая скальная группа лежит между сёлами Боровица и Фалковец. Среди этих скал: «Сосновый камень», «Пчелин камень», «Торлак» и «Момина скала».

Причудливые фантастические формы, разнообразие флоры и фауны, делает этот регион уникальным и популярным для экскурсии.