Во время экскурсии вы посетите Исторический музей в Казанлыке, где представлены уникальные фракийские золотые сокровища, обнаруженные в 4-ом в. до н. э.

Фракийская гробница Казанлыка представляет собой сводчатую кирпичную кладку «улей». Она является частью большого фракийского некрополя, состоящего из узкого коридора и круглой погребальной камеры, украшенных фресками великолепных лошадей. Это самые лучшие сохранившиеся в Болгарии художественные шедевры эпохи эллинизма.

В нескольких километрах от Казанлыка, вы посетите фракийскую гробницу „Большая Косматка“ – это одна из самых величественных и богатых фракийских гробниц с полностью сохранившейся могилой фракийского короля, погребенным с его лошадью.

Фракийский комплекс в Острушском кургане недалеко от города Шипка расположен на площади 100 квадратных метров и состоит из пяти прямоугольных и одной круглой комнаты. Гробница была построена с двумя монолитными каменными блоками общей массой 60 тонн. Первый блок имеет форму куба, где находится гробница, а другой - как конструкция покрытия. Потолок могилы вызывает особый интерес - вы можете увидеть портреты людей и фигур животных и цветов.

Так же На холме были обнаружены скелет лошади, оружие, серебряный кувшин, серебряные украшения для лошадей, монеты со времен Филиппа II Македонского, керамика и другие предметы высокой художественной ценности. Именно на этом археологическом объекте была обнаружена уникальная золотая маска, вес которой 690 грамм. Погребальная маска почти в десять раз тяжелее, чем раскопанные в Микенах и Требенисте.