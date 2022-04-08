Казанлык и Долина роз

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным гидом - водителем.
Казанлык и Долина роз
Казанлык и Долина роз
Казанлык и Долина роз
Казанлык и Долина роз

Что вас ожидает 🤩

  • Долина роз
  • Казанлык - Музей роз
  • Фракийская гробница Голяма Косматка
  • Гробница Шушманец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Во время экскурсии вы посетите Исторический музей в Казанлыке, где представлены уникальные фракийские золотые сокровища, обнаруженные в 4-ом в. до н. э.

Фракийская гробница Казанлыка представляет собой сводчатую кирпичную кладку «улей». Она является частью большого фракийского некрополя, состоящего из узкого коридора и круглой погребальной камеры, украшенных фресками великолепных лошадей. Это самые лучшие сохранившиеся в Болгарии художественные шедевры эпохи эллинизма.

В нескольких километрах от Казанлыка, вы посетите фракийскую гробницу „Большая Косматка“ – это одна из самых величественных и богатых фракийских гробниц с полностью сохранившейся могилой фракийского короля, погребенным с его лошадью.

Фракийский комплекс в Острушском кургане недалеко от города Шипка расположен на площади 100 квадратных метров и состоит из пяти прямоугольных и одной круглой комнаты. Гробница была построена с двумя монолитными каменными блоками общей массой 60 тонн. Первый блок имеет форму куба, где находится гробница, а другой - как конструкция покрытия. Потолок могилы вызывает особый интерес - вы можете увидеть портреты людей и фигур животных и цветов.

Так же На холме были обнаружены скелет лошади, оружие, серебряный кувшин, серебряные украшения для лошадей, монеты со времен Филиппа II Македонского, керамика и другие предметы высокой художественной ценности. Именно на этом археологическом объекте была обнаружена уникальная золотая маска, вес которой 690 грамм. Погребальная маска почти в десять раз тяжелее, чем раскопанные в Микенах и Требенисте.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед в местном ресторане. Входные билеты: Музей роз 6 BGN
  • Музей истории «Искра» 8 BGN
  • Казанлыкская гробница 6 BGN
  • Голиама Косматка - Гробница Сеута III 6 BGN
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Софии

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Софии

Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
2 часа
Индивидуальная
Мариана
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
София - один из старейших европейских городов, который не менял своего места на протяжении более 20 веков
50 за 1-8 чел.
Пешеходная экскурсия по городу с аудиогидом
3 часа
Индивидуальная
Аудиогид
4.5
2 отзыва
Пешеходная экскурсия по городу с аудиогидом
Мы предлагаем современный вид экскурсии! Теперь вы сможете самостоятельно
13 за 1 человека
Узнать Софию за 3 часа
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Валентина
4.9
23 отзыва
Узнать Софию за 3 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру
85 за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Надя
5
105 отзывов
Обзорная экскурсия по Софии
Открыть достопримечательности Софии на пешеходной экскурсии по центру города
от 100 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Софии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Софии
ХОРОШО
🇧🇬
ТАМ