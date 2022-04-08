Рильский монастырь, Боянская церковь и экскурсия по Софии

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным гидом - водителем.
Рильский монастырь, Боянская церковь и экскурсия по Софии
Рильский монастырь, Боянская церковь и экскурсия по Софии
Рильский монастырь, Боянская церковь и экскурсия по Софии
Рильский монастырь, Боянская церковь и экскурсия по Софии

Что вас ожидает 🤩

  • Рильский монастырь
  • Боянская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Программа начнётся с посещения Рильского монастыря - это самый впечатляющий памятник болгарского национального возрождения, находится на горе Рила, на высоте 1147 метров над уровнем моря. Он расположен в 120 км от Софии на юге и, без сомнения, является самым популярным среди всех монастырей в Болгарии по своим размерам, природным окружениям, архитектурой, настенным рисунками и древней историей.

Монастырский комплекс, считающийся одним из главных шедевров архитектуры болгарского национального возрождения, был объявлен национальным историческим памятником в 1976 году и стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году.

После посещения монастыря у вас будет свободное время (примерно час) для прогулки или обеда.

По прибытию в Софию вы посетите Боянскую церковь, внесенную в список наследия ЮНЕСКО как одну из самых важных и ценных древнейших церквей, имеющих сключительное историческое и художественное значение.

Программа завершится обзорной экскурсией по Софии. Вы увидите часть городских стен, церквей и улиц от античности бок о бок с зданиями, построенными во время византийской империи. ХVI века церковь Святой Софии и Св. Георгия Ротонда (4 в.) и Собор Александра Невского, сохранившая подлинное сокровище болгарского искусства, являются основными моментами тура. Красивое здание Университета, Национальная художественная галерея, Национальный театр, многочисленные памятники и открытые пространства в городе сделают этот тур очень познавательным и приятным для вас.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются дополнительно на месте гиду. Рильский монастырь музей: 8 BGN
  • Рильский монастырь трапезная 3 BGN
  • Боянская церковь 10 BGN
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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