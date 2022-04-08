Программа начнётся с посещения Рильского монастыря - это самый впечатляющий памятник болгарского национального возрождения, находится на горе Рила, на высоте 1147 метров над уровнем моря. Он расположен в 120 км от Софии на юге и, без сомнения, является самым популярным среди всех монастырей в Болгарии по своим размерам, природным окружениям, архитектурой, настенным рисунками и древней историей.

Монастырский комплекс, считающийся одним из главных шедевров архитектуры болгарского национального возрождения, был объявлен национальным историческим памятником в 1976 году и стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году.

После посещения монастыря у вас будет свободное время (примерно час) для прогулки или обеда.

По прибытию в Софию вы посетите Боянскую церковь, внесенную в список наследия ЮНЕСКО как одну из самых важных и ценных древнейших церквей, имеющих сключительное историческое и художественное значение.

Программа завершится обзорной экскурсией по Софии. Вы увидите часть городских стен, церквей и улиц от античности бок о бок с зданиями, построенными во время византийской империи. ХVI века церковь Святой Софии и Св. Георгия Ротонда (4 в.) и Собор Александра Невского, сохранившая подлинное сокровище болгарского искусства, являются основными моментами тура. Красивое здание Университета, Национальная художественная галерея, Национальный театр, многочисленные памятники и открытые пространства в городе сделают этот тур очень познавательным и приятным для вас.