4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Их привлекало удобное местоположение — Софийская котловина была райским местечком среди балканских гор: богатая флора и фауна, горячие минеральные источники, отсутствие опасных животных и насекомых, мягкий климат и пересечение всех дорог со всех сторон света — этакий перекресток европейского значения.

Программа

Я предлагаю вам пешее путешествие во времени, которое займет от полутора до трех часов, в зависимости от того, насколько вы будете впечатлены увиденным и как долго будете любоваться старинной архитектурой Софии. В некоторых церквях сохранились древние фрески и иконы. И все это благодаря отличному климату, который вы сразу ощутите в Софии. Вы узнаете вкус софийской атмосферы: воздух тут пахнет кофе, розами, сигаретами, горным ветром, навозом, духами и печеным мясом.

Мы прогуляемся по античной крепости Улпия Сердика, которую совсем недавно (год назад) открыли для обозрения. Обнаружена она была в 1944 году. Крепость очень гармонично вписывается в центр Софии. Ее части находятся в метро, подземных переходах и на поверхности напротив ЦУМа. Я покажу вам карту древнего города Сердика и вы поймете, насколько масштабен был этот проект для тех времен. Мы увидим амфитеатр, над которым сейчас возвышается одна из лучших гостиниц страны. Зайдем в два действующих античных храма – церковь Света Петка Стара и церковь Света Петка Самарджийская. Я расскажу вам, почему все эти постройки находятся ниже уровня земли.

А ещё я обязательно поделюсь с вами тайными знаниями аборигена: где можно вкусно и дешево поесть, купить почти даром модную одежду, выгодно поменять валюту. Расскажу все, что знаю про знаменитую болгарскую косметику и недвижимость.

Это не обзорная экскурсия по городу — мы осматриваем только античные объекты. Заказать обзорную экскурсию по Софии можно здесь.