4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к истории древней Софии и прочувствовать настоящую атмосферу города

Надя
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Надя – ваш гид
София — настолько древнее поселение, что по его истории можно пронаблюдать развитие всей европейской цивилизации.

Болгары говорят, что Болгария — это колыбель Европы, а Сердика (София) — это ее пуп.

Да, София когда-то называлась Сердика, потому что первыми ее жителями были серды.

Точно известно, что люди на этом месте жили всегда, начиная с эпохи неолита.
От
€60
45 за экскурсию
скидка25%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Сердика — Античная София. Путешествие в глубину веков
Сердика — Античная София. Путешествие в глубину веков

Их привлекало удобное местоположение — Софийская котловина была райским местечком среди балканских гор: богатая флора и фауна, горячие минеральные источники, отсутствие опасных животных и насекомых, мягкий климат и пересечение всех дорог со всех сторон света — этакий перекресток европейского значения.

Программа

Я предлагаю вам пешее путешествие во времени, которое займет от полутора до трех часов, в зависимости от того, насколько вы будете впечатлены увиденным и как долго будете любоваться старинной архитектурой Софии. В некоторых церквях сохранились древние фрески и иконы. И все это благодаря отличному климату, который вы сразу ощутите в Софии. Вы узнаете вкус софийской атмосферы: воздух тут пахнет кофе, розами, сигаретами, горным ветром, навозом, духами и печеным мясом.

Мы прогуляемся по античной крепости Улпия Сердика, которую совсем недавно (год назад) открыли для обозрения. Обнаружена она была в 1944 году. Крепость очень гармонично вписывается в центр Софии. Ее части находятся в метро, подземных переходах и на поверхности напротив ЦУМа. Я покажу вам карту древнего города Сердика и вы поймете, насколько масштабен был этот проект для тех времен. Мы увидим амфитеатр, над которым сейчас возвышается одна из лучших гостиниц страны. Зайдем в два действующих античных храма – церковь Света Петка Стара и церковь Света Петка Самарджийская. Я расскажу вам, почему все эти постройки находятся ниже уровня земли.

А ещё я обязательно поделюсь с вами тайными знаниями аборигена: где можно вкусно и дешево поесть, купить почти даром модную одежду, выгодно поменять валюту. Расскажу все, что знаю про знаменитую болгарскую косметику и недвижимость.

Это не обзорная экскурсия по городу — мы осматриваем только античные объекты. Заказать обзорную экскурсию по Софии можно здесь.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, я не вожу автомобиль и не организую трансфер. Вы сами добираетесь до места начала экскурсии — в переписке я расскажу, как это сделать.
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 14 лет.
Сердика — Античная София. Путешествие в глубину веков
Сердика — Античная София. Путешествие в глубину веков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надя
Надя
Меня зовут Надя, я более 10 лет живу в Софии, с удовольствием ее изучаю и люблю. Увлекаюсь историей и краеведением, для меня у этого города нет недостатков. София привлекает своей простотой, красотой, доброжелательной аурой и невероятно богатой историей. Я знаю много интересного, что неизвестно местным экскурсоводам: мои экскурсии эксклюзивны и написаны лично мной. После нашей прогулки вы будете знать о Софии все, что хотели. Для израильтян и людей еврейского происхождения тут особенно интересно.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 июня 2017
Просто великолепно! Интересно. Действительно путешествие в глубь веков.
4 марта 2017
Невзирая на запрос по проведению экскурсии в неурочное время, Надежда пошла навстречу и согласилась провести нас по Софии в вечернее время. Ночная прогулка весьма интересна, думаю, ничем не уступит дневной. В следующий раз попросим Надежду показать нам и дневную жизнь столицы. Большое спасибо за рассказы про Софию и Болгарию
10 октября 2016
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод - Надя!
5 марта 2016
Надя очень интересный экскурсовод. Экскурсия нам очень понравилась, насыщенная информацией и необычными фактами.

Надя проводит ещё 1 экскурсию

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