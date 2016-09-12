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Пройдите без очереди в Hard Rock Cafe Copenhagen и насладитесь великолепной американской кухней
Выберите один из множества вариантов еды с закусками, основными блюдами, десертами, а также чаем или кофе
Поужинайте среди фантастических памятных вещей рок-н-ролла
Перед отъездом купите модные товары в Rock Shop
Пройдите без очереди и пообедайте в Hard Rock Café в Копенгагене, не стоя в очереди. Узнайте, что сделало этот культовый ресторан фаворитом публики с тех пор, как кафе впервые открылось в 1995 году. Получите приоритетные места для рок-звезд и двигайтесь прямо к началу очереди, чтобы устроить вечеринку.
Hard Rock Cafe удобно расположен между Ратушной площадью и главным железнодорожным вокзалом в самом центре оживленной столицы Дании. Меню Hard Rock Cafe предлагает множество кулинарных изысков. Выбирайте из меню Gold или Diamond и наслаждайтесь свежими высококачественными блюдами из меню Hard Rock, включая аппетитный выбор легендарных гамбургеров. Кроме того, в меню коптильни Hard Rock используется лучшая древесная щепа из гикори, чтобы медленно приготовить ребра, курицу и свинину до сочного нежного совершенства. Какими бы ни были ваши вкусы, для вас найдется вкусный вариант.
После ужина отправляйтесь в Rock Shop и купите сувениры и много востребованных товаров Hard Rock.
Золотое меню (2 блюда):
Выбор основного блюда -
Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)
Бургер Moving Mountains (веганский)
Сэндвич с курицей на гриле
Макароны с макаронами, курицей и сыром
Салат цезарь с курицей на гриле
Куриные тендеры Tupelo
Десерт -
Брауни
Выбор напитка -
Один безалкогольный напиток, кофе или чай
Бриллиантовое меню (из 3 блюд):
Стартер -
Свежий салат
Выбор основного блюда -
Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)
Бургер Moving Mountains (веганский)
Копченый шашлык
Лосось на гриле
Макароны с макаронами, курицей и сыром
Салат из стейка
курица барбекю
Десерт -
Шоколадный торт
Выбор одного напитка -
Один безалкогольный напиток, кофе или чай
Ответы на вопросы
Что входит
Питание (ужин из 2 или 3 блюд плюс безалкогольный напиток, кофе или чай)
Приоритетные места
Что не входит
Чаевые
Алкогольные напитки
Дополнительное питание
Покупка товаров
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Предоставляется доступ для инвалидных колясок
Обратите внимание, что меню могут быть изменены и доступны
Детское меню (для детей до 11 лет) можно приобрести непосредственно в ресторане в день приема пищи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
J
Jolene Yong Ning
12 сен 2016
Я заказал серебряное меню, и после того, как я немного опоздал, мне сказали подождать в баре внизу, что оказалось отличным опытом, так как при покупке определенных коктейлей вы можете хранить хард-рок-бокал в кафе бесплатно! (они дадут вам совершенно новый при выходе):) Сама еда была восхитительной - отличный гамбургер, чипсы, с небольшим ванильным мороженым. Порция была настолько огромной, что нам пришлось взять половину гамбургера и часть чипсов! Обслуживание было также безупречным - персонал был настолько внимателен, что мы чувствовали себя ценными клиентами (почему-то было сказано, что мы были VIP-клиентами, когда мы сидели наверху). Бонусом ко всему этому является прекрасная атмосфера (так много людей празднуют здесь свои дни рождения) и потрясающий вид на тиволи с нашего тумбочки у окна!:)
А
Аноним
27 мая 2019
Wir hatten ein 2-Gang Menü. Bei der Hauptspeise hatten wir ca. 5 Gerichte zur Auswahl, u.a. den Legendary Burger, ein Chicken Sandwich oder einen Chicken Cesar Salad. Zum Nachtisch gab es einen sehr leckeren Schoko Brownie mit Vanilleeis. Softdrinks incl. Refill waren auch inclusive!
D
Demi
21 фев 2020
The staff are really nice and the portions are huge! Try and book your table for near happy hour so you can grab some half price cocktails.
Ещё 87 отзывов
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