Пройдите без очереди и пообедайте в Hard Rock Café в Копенгагене, не стоя в очереди. Узнайте, что сделало этот культовый ресторан фаворитом публики с тех пор, как кафе впервые открылось в 1995 году. Получите приоритетные места для рок-звезд и двигайтесь прямо к началу очереди, чтобы устроить вечеринку.

Hard Rock Cafe удобно расположен между Ратушной площадью и главным железнодорожным вокзалом в самом центре оживленной столицы Дании. Меню Hard Rock Cafe предлагает множество кулинарных изысков. Выбирайте из меню Gold или Diamond и наслаждайтесь свежими высококачественными блюдами из меню Hard Rock, включая аппетитный выбор легендарных гамбургеров. Кроме того, в меню коптильни Hard Rock используется лучшая древесная щепа из гикори, чтобы медленно приготовить ребра, курицу и свинину до сочного нежного совершенства. Какими бы ни были ваши вкусы, для вас найдется вкусный вариант.

После ужина отправляйтесь в Rock Shop и купите сувениры и много востребованных товаров Hard Rock.

Золотое меню (2 блюда):

Выбор основного блюда -

Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)

Бургер Moving Mountains (веганский)

Сэндвич с курицей на гриле

Макароны с макаронами, курицей и сыром

Салат цезарь с курицей на гриле

Куриные тендеры Tupelo

Десерт -

Брауни

Выбор напитка -

Один безалкогольный напиток, кофе или чай

Бриллиантовое меню (из 3 блюд):

Стартер -

Свежий салат

Выбор основного блюда -

Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)

Бургер Moving Mountains (веганский)

Копченый шашлык

Лосось на гриле

Макароны с макаронами, курицей и сыром

Салат из стейка

курица барбекю

Десерт -

Шоколадный торт

Выбор одного напитка -