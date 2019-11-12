17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка по атмосферным уголкам Копенгагена

Мы прогуляемся мимо Королевской академии искусств к живописной гавани Ньюхавн. На набережной рассмотрим разноцветные домики 17-18 веков, заглянем в моряцкие бары и таверны, которые расположились на первых этажах. Затем переместимся в средневековую часть города, где вы узнаете всё самое интересное из истории Копенгагена, дойдете до старейшей городской площади и лобного места. А по пути я расскажу вам историю неразделенной любви Андерсена к оперной певице Йенни Линд, которой писатель посвятил сказки «Соловей», «Снежная королева» и «Русалочка».

Секреты датской сельди в старинной таверне

В одной из таверн на берегу канала, где стоят пропахшие морем и рыбой старые шхуны, мы попробуем более 12 видов блюд из датской сельди, приготовленной по древним рецептам викингов. Вы откроете секреты домашнего местного самосола и узнаете, с какого напитка началась история датского аквавита. И, конечно, пиво! Вас ждет огромное количество сортов вкуснейшего пива, которым так славится Дания.

Национальная кухня в любимом ресторане Андерсена

На обед мы заглянем в ресторан, где любил обедать Андерсен. Здесь перед вами во всей красе предстанет его величество смёрреброд, король датской кухни! Искусство датского бутерброда сродни икебане: все должно быть не только вкусно, но и красиво, как в сказке. Вы сможете отведать смёрреброд с горячим беконом, печеночным патэ с трюфелями, молочной телячьей вырезкой, спаржей, креветками Северного моря, мясом утки… А самый знаменитый смёрребред носит имя самого Ганса Христиана Андерсена.