17 отзывов оставили туристы

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Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»

Вкусная прогулка по любимому гастрономическому маршруту Андерсена

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Канал NYHAVN 1, возле якоря
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100 за экскурсию

У этой экскурсии17 отзывов
5
Оксана
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Оксана – представитель в Копенгагене
Если вы хотите лучше узнать Данию через её национальную кухню 🥧, которую предпочитал Ганс Христиан Андерсен, то этот тур для вас! Мы пройдем по каменным мостовым Копенгагена, побываем в доме, где жил сказочник, зайдем в любимые места Андерсена и попробуем блюда, которым он отдавал предпочтение.
Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»

Что вас ожидает

Прогулка по атмосферным уголкам Копенгагена
Мы прогуляемся мимо Королевской академии искусств к живописной гавани Ньюхавн. На набережной рассмотрим разноцветные домики 17-18 веков, заглянем в моряцкие бары и таверны, которые расположились на первых этажах. Затем переместимся в средневековую часть города, где вы узнаете всё самое интересное из истории Копенгагена, дойдете до старейшей городской площади и лобного места. А по пути я расскажу вам историю неразделенной любви Андерсена к оперной певице Йенни Линд, которой писатель посвятил сказки «Соловей», «Снежная королева» и «Русалочка».

Секреты датской сельди в старинной таверне
В одной из таверн на берегу канала, где стоят пропахшие морем и рыбой старые шхуны, мы попробуем более 12 видов блюд из датской сельди, приготовленной по древним рецептам викингов. Вы откроете секреты домашнего местного самосола и узнаете, с какого напитка началась история датского аквавита. И, конечно, пиво! Вас ждет огромное количество сортов вкуснейшего пива, которым так славится Дания.

Национальная кухня в любимом ресторане Андерсена
На обед мы заглянем в ресторан, где любил обедать Андерсен. Здесь перед вами во всей красе предстанет его величество смёрреброд, король датской кухни! Искусство датского бутерброда сродни икебане: все должно быть не только вкусно, но и красиво, как в сказке. Вы сможете отведать смёрреброд с горячим беконом, печеночным патэ с трюфелями, молочной телячьей вырезкой, спаржей, креветками Северного моря, мясом утки… А самый знаменитый смёрребред носит имя самого Ганса Христиана Андерсена.

Организационные детали

Блюда и напитки не включены в стоимость экскурсии.

Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Канал NYHAVN 1, возле якоря.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Андерсеновед и практикующий ресторанный эксперт. «Копенгаген: самое главное то, что нельзя не увидеть». Гулять по Копенгагену — одно удовольствие. Город будто создан для неспешных пешеходных прогулок, не говоря уже об атмосфере! То, как устроена среда человеческого обитания и народная кухня, говорит о людях намного больше, чем любые их словесные заявления. Мы с моей командой единомышленников с радостью покажем вам Копенгаген с лучшей стороны.
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17 отзывов оставили туристы

12 ноября 2019
Благодарим Анатолия за живой и увлекательный рассказ о Копенгагене, в котором органично переплелись сказочные андерсоновские мотивы, богатое историческое прошлое и поражающие воображение современные тенденции этого чудесного города. У нас получилась неутомительная и познавательная интерактивная прогулка с изящными экскурсами в датские гастрономические традиции, после которой захотелось заглянуть в каждый уголок старого Копенгагена и впитать его удивительную атмосферу. Рекомендуем!
30 августа 2019
У нас был один полный день в Копенгагене. После экскурсии с Оксаной знаем, что вернёмся ещё в Данию всенепременно. Невероятно насыщенные и информативные полтора часа с Оксаной пролетели на одном дыхании. Мы получили массу интересной информации, которая легко запечатлелась в нашей памяти. Например, стали лучше понимать самую счастливую нацию и оборотную сторону жизни в достатке. Прочувствовали и поняли, отчего датчане так уважают свою королевскую семью. Под переливающиеся мотивы сказок прикоснулись к Андерссону, к его фобиям и к его характеру. Благодаря наводки от Оксаны наелись селёдкой всех форм, размеров, способов приготовления на целую жизнь вперёд (было невероятно вкусно). Узнали о площадке, где можно, попивая кофе, наслаждаться Копенгагеном с высоты (наше следующее утро провели именно там). Получили подборку рекомендаций для знакомства с Данией уже дома во время коротания длинных вечеров. Купили сувениры, которые гораздо лучше любых магнитов Таким образом, за такое короткое время благодаря Оксане мы влюбились в этот город и в эту страну. Выражаем свою огромную благодарность Оксане! Все было замечательно! Спасибо за Ваш труд. Желаем Вам вдохновения! И до скорой встречи! Юлия, Вероника и Ксения
27 августа 2019
Очень интересный и увлекательный рассказ о прошлом и настоящем Копенгагена. Рекомендую!
4 июля 2019
Прекрасно организован тур. Такого замечательно интересного экскурсовода можно слушать часами, получать информацию и унести с собой прекрасное чувство от встречи. Спасибо, удачи!
19 мая 2019
Спасибо большое! Экскурсия очень понравилась, был гид Александр. Показал все места значимые для туриста. Познакомил с историей города и Дании. Супер.
16 мая 2019
Мы (я и 8 моих друзей) были на экскурсии с Лилей Дегустационный Тур - Однажды в Старой Дании. Лиля прекрасный рассказчик, узнали очень много интересного, очень живой и интересный рассказ, а вот селедка понравилась не всем. Это на любителя. Лиля большое спасибо от меня и моих друзей. Людмила, Нью-Йорк, Мау, 2019
Виолетта
6 мая 2019
Большое спасибо Оксане за настроение, содержательную экскурсию, внимание к нам и детям! Всего за пару часов мы познакомились с великолепным городом и поняли, что обязательно туда вернёмся! Оксана очень компетентна, интересный рассказчик и очень приятный человек! Когда вернёмся в Копенгаген обязательно попросим её провести нас по большому маршруту:)
5 мая 2019
Оксана провела интересную экскурсию, полно и разносторонне рассказала о Копенгагене и Дании в целом. Во время экскурсии мы узнали все социальные, исторические и литературные особенности. Она рассказала о том, где можно вкусно поесть, что взять как сувенир. Лаконично и ясно она осветила все важные моменты, ответила на все интересующие нас вопросы. Мы остались довольны и всем рекомендуем экскурсию с Оксаной.
18 апреля 2019
Оксана - просто потрясающий гид! Открыла Копенгаген для нас и создала волшебное настроение, очень вдохновила и показала места, где можно вкусно поесть, прочувствовав местный дух и колорит! Оксана, просто прекрасно доносит информацию и дает полезные подсказки по изучению города самостоятельно! Я очень рекомендую её как гида, который откроет для вас Данию!
29 марта 2019
Замечательный экскурсовод и очень увлекательная экскурсия. Я переживала как пройдёт экскурсия с тремя детьми, двое из которых мальчишки- непоседы 7 и 9 лет. Но за всю экскурсию я им не сделала ни одного замечания- настолько им было интересно и они были увлечены рассказами Оксаны. Рекомендую Оксану как первоклассного специалиста, который поможет интересно провести время и взрослым и детям, а также поможет советами распределить оставшееся время для посещения друг х интересных мест.
Ещё 7 отзывов

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