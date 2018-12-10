1 отзыв оставили туристы

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Экскурсия в королевскую сокровищницу

История Дании на протяжении веков — в роскошных интерьерах и экспонатах дворца

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Tanja
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Tanja – экскурсионное агентство в Копенгагене
Я предлагаю вам побывать на экскурсии 🧭 в одном из самых интересных королевских дворцов Копенгагена — в замке Розенборг, где вы познакомитесь с историей 📖 Дании на протяжении веков.

Дворец раскроет нам свои секреты, а королевские сокровища предстанут во всем своем великолепии.
Экскурсия в королевскую сокровищницу
Экскурсия в королевскую сокровищницу

Строился этот дворец королем Кристианом IV как загородная королевская резиденция.
Сегодня в нем представлена уникальная экспозиция: здесь находятся личные вещи, мебель, посуда, изделия из серебра и янтаря, картины и миниатюры, принадлежавшие разным поколениям датских монархов, а также великолепная коллекция оружия.
Дворец Розенборг уникален: в отличие от всех других королевских дворцов, он ни разу не горел, поэтому в нем лучше всего сохранился дух ушедших эпох.

Во дворце находятся главные королевские сокровища: троны абсолютных монархов, короны, атрибуты власти, высшие награды датского королевства. Здесь также представлена коллекция королевских сокровищ, некоторыми из которых королева Дании Маргрете II пользуется в особо торжественных случаях.

Организационные детали

  • Дворец находится недалеко от центра города.
  • Стоимость экскурсии указана без стоимости входных билетов. Стоимость билетов для взрослых 90 крон.
  • Экскурсия в Розенборг может быть прекрасным дополнением к обзорной экскурсии по городу.
Экскурсия в королевскую сокровищницу
Экскурсия в королевскую сокровищницу
Экскурсия в королевскую сокровищницу
Экскурсия в королевскую сокровищницу
Экскурсия в королевскую сокровищницу
Экскурсия в королевскую сокровищницу
Экскурсия в королевскую сокровищницу
Экскурсия в королевскую сокровищницу
Экскурсия в королевскую сокровищницу
Экскурсия в королевскую сокровищницу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tanja
Tanja
Дорогие путешественники, меня зовут Татьяна, я директор экскурсионно-туристической компании. Много лет живу в Дании, очень люблю эту страну и очень люблю свою работу гида-экскурсовода по Дании. Особенно мне нравятся «королевские истории». Я всегда стараюсь проводить экскурсии так, чтобы гостям снова захотелось побывать в Дании, в Копенгагене и некоторые, действительно, приезжают снова или присылают своих друзей и знакомых. Я надеюсь, что ваше знакомство с Данией тоже запомнится вам и вам снова захочется побывать в этом «сказочном королевстве», где живут самые счастливые в мире люди.
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1 отзыв оставили туристы

10 декабря 2018
Татьяна, спасибо за интересный рассказ.

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