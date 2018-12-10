1 отзыв оставили туристы

Строился этот дворец королем Кристианом IV как загородная королевская резиденция.

Сегодня в нем представлена уникальная экспозиция: здесь находятся личные вещи, мебель, посуда, изделия из серебра и янтаря, картины и миниатюры, принадлежавшие разным поколениям датских монархов, а также великолепная коллекция оружия.

Дворец Розенборг уникален: в отличие от всех других королевских дворцов, он ни разу не горел, поэтому в нем лучше всего сохранился дух ушедших эпох.

Во дворце находятся главные королевские сокровища: троны абсолютных монархов, короны, атрибуты власти, высшие награды датского королевства. Здесь также представлена коллекция королевских сокровищ, некоторыми из которых королева Дании Маргрете II пользуется в особо торжественных случаях.