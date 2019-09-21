8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Конечно, все знают, что ресторан, признанный лучшим рестораном в мире на протяжении нескольких лет, — Noma — находится в Копенгагене и что новаторская современная датская кухня занимает все более прочные позиции в мире.

Что же такое хорошая еда по-датски? Из каких продуктов ее готовят? Каким сочетаниям отдают предпочтение датские повара? Какой была традиционная датская еда? Что из себя представляет знаменитый датский smørrebrød и почему в Европе так славится датская выпечка? И, конечно, где продают самую свежую рыбу и устрицы? На все эти вопросы вы получите ответ во время гастрономической экскурсии по городу.

Начнем мы ее в центре старого города, где находится одно из самых старых заведений, где традиционно готовят еду по старым проверенным рецептам. По пути, конечно же, я расскажу, что находилось на этом месте прежде.

Дальше мы прогуляемся по Латинскому кварталу и заглянем в один из самых старых ресторанов в Копенгагене, где любил бывать Андерсен. Вам обязательно покажут столик, за которым он обычно сидел.

Затем мы отправимся на городской рынок, вошедший, кстати, в десятку лучших рынков Европы. Здесь я расскажу вам, как и из чего готовят еду в Дании, вы сможете попробовать традиционные датские бутерброды, знаменитую датскую селедку, закуски, приготовленные из свежих морепродуктов, сыры, колбасы и различные сладости. Датчане просто обожают еду на свежем воздухе и столики возле кафе и на рынке не убирают даже зимой.

Затем мы отправимся в самый центр города, туда, откуда он начинался много веков тому назад. Мы поднимемся на башню дворца Кристиансборг, откуда весь город, как на ладони. Здесь же, в башне дворца, недавно открылся прекрасный ресторан, где вы сможете заказать столик на ужин.

Закончим мы наше путешествие в знаменитой кондитерской, где вот уже две сотни лет пекут торты и пирожные для королевской семьи.

Во время экскурсии, помимо гастрономических впечатлений, вы получите еще и массу впечатлений от прогулки по старинным улочкам города, услышите массу интересных историй о городе и его жителях, окунетесь в повседневный ритм этого удивительно уютного и гостеприимного города.