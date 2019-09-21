8 отзывов оставили туристы

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Гастрономический тур по Копенгагену

Лучший ресторан мира, еда по-датски, городской рынок, королевская кондитерская и другие прелести

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Tanja
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Tanja – экскурсионное агентство в Копенгагене
Предлагаю вам совершить увлекательное путешествие по датской столице и познакомиться не только с ее достопримечательностями, но и «попробовать ее на вкус», ведь вкусовое восприятие, не менее важное, чем зрительное и слуховое, а Копенгагену, поистине, есть чем гордиться.
Гастрономический тур по Копенгагену
Гастрономический тур по Копенгагену

Что вас ожидает

Конечно, все знают, что ресторан, признанный лучшим рестораном в мире на протяжении нескольких лет, — Noma — находится в Копенгагене и что новаторская современная датская кухня занимает все более прочные позиции в мире.

Что же такое хорошая еда по-датски? Из каких продуктов ее готовят? Каким сочетаниям отдают предпочтение датские повара? Какой была традиционная датская еда? Что из себя представляет знаменитый датский smørrebrød и почему в Европе так славится датская выпечка? И, конечно, где продают самую свежую рыбу и устрицы? На все эти вопросы вы получите ответ во время гастрономической экскурсии по городу.

  • Начнем мы ее в центре старого города, где находится одно из самых старых заведений, где традиционно готовят еду по старым проверенным рецептам. По пути, конечно же, я расскажу, что находилось на этом месте прежде.
  • Дальше мы прогуляемся по Латинскому кварталу и заглянем в один из самых старых ресторанов в Копенгагене, где любил бывать Андерсен. Вам обязательно покажут столик, за которым он обычно сидел.
  • Затем мы отправимся на городской рынок, вошедший, кстати, в десятку лучших рынков Европы. Здесь я расскажу вам, как и из чего готовят еду в Дании, вы сможете попробовать традиционные датские бутерброды, знаменитую датскую селедку, закуски, приготовленные из свежих морепродуктов, сыры, колбасы и различные сладости. Датчане просто обожают еду на свежем воздухе и столики возле кафе и на рынке не убирают даже зимой.
  • Затем мы отправимся в самый центр города, туда, откуда он начинался много веков тому назад. Мы поднимемся на башню дворца Кристиансборг, откуда весь город, как на ладони. Здесь же, в башне дворца, недавно открылся прекрасный ресторан, где вы сможете заказать столик на ужин.
  • Закончим мы наше путешествие в знаменитой кондитерской, где вот уже две сотни лет пекут торты и пирожные для королевской семьи.

Во время экскурсии, помимо гастрономических впечатлений, вы получите еще и массу впечатлений от прогулки по старинным улочкам города, услышите массу интересных историй о городе и его жителях, окунетесь в повседневный ритм этого удивительно уютного и гостеприимного города.

Организационные детали

  • Эта экскурсия может быть прекрасным дополнением к обзорной экскурсии по Копенгагену
  • Стоимость еды и напитков не входит в стоимость экскурсии
Гастрономический тур по Копенгагену
Гастрономический тур по Копенгагену
Гастрономический тур по Копенгагену
Гастрономический тур по Копенгагену
Гастрономический тур по Копенгагену
Гастрономический тур по Копенгагену
Гастрономический тур по Копенгагену
Гастрономический тур по Копенгагену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tanja
Tanja
Дорогие путешественники, меня зовут Татьяна, я директор экскурсионно-туристической компании. Много лет живу в Дании, очень люблю эту страну и очень люблю свою работу гида-экскурсовода по Дании. Особенно мне нравятся «королевские истории». Я всегда стараюсь проводить экскурсии так, чтобы гостям снова захотелось побывать в Дании, в Копенгагене и некоторые, действительно, приезжают снова или присылают своих друзей и знакомых. Я надеюсь, что ваше знакомство с Данией тоже запомнится вам и вам снова захочется побывать в этом «сказочном королевстве», где живут самые счастливые в мире люди.
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8 отзывов оставили туристы

21 сентября 2019
Мы впервые были в Копенгагене, поэтому хотели необычную экскурсию по городу. И Татьяна с этой задачей справилась. В очень интересной и легкой форме рассказала и историю, и показала самые знаковые места с гастрономической точки зрения. Все переплелось и сложилось. К тому же помогла записаться вечером в местный старинный ресторанчик.
5 августа 2019
Татьяна -отличный гид, экскурсия нам очень понравилась. Татьяна смогла заинтересовать 11 летнюю дочку, очень интересная подача материала. Время с Татьяной пролетело незаметно, однозначно рекомендуем Татьяну !
13 мая 2019
Экскурсия понравилась. Получили всю интересующую нас информацию не только по теме, но и в целом о городе. Наш гид Надежда предоставила нам карту Копенгагена с уже отмеченными достопримечательностями и ресторанами. Очень понравились дворики, которыми Надя провела нас в ходе экскурсии. 3 часа прошли незаметно, хотя к концу экскурсии немного устали. Всем кому интересна местная кухня и датское гостеприимство советую посетить эту экскурсию.
14 июня 2018
Превосходный экскурсовод! Это был третий день жизни в Копенгагене и если бы знали раньше, то не брали обзорную пешеходную экскурсию в первый день пребывания(ни о чем). Татьяна сумела перестроить мгновенно наше направление движения с учетом всего что мы уже видели). Если учесть, что мы капризные туристы и много что повидали, то она смогла увлечь нас интересной экскурсией и показать даже больше, чем было запланировано! Для меня немаловажно, когда гид может грамотно и красиво излагать информацию! Татьяна в этом специалист отличный! Спасибо!
14 мая 2018
С гидом Татьяной приятно было провести «Гастрономический тур», узнать много нового о Дании, о характере жителей Копенгагена, об их образе жизни. И конечно мы воспользовались ее рекомендациями по выбору заведений для обеда и ужина - везде действительно было хорошо. Видно, что Татьяна любит свой город и этой любовью готова поделиться с гостями. Ну и конечно, спасибо за помощь в решении других вопросов и за множество полезных советов. Гости из СПБ Елена и Николай.
28 апреля 2018
Огромное спасибо Татьяне за "вкусный" рассказ о гастрономических традициях Дании и Копенгагена! Мы воспользовались ее рекомендациями по выбору заведений для обеда/ужина и перекуса и ни разу не пожалели об этом. Старейшая кондитерская города, ужин в ресторане (который работает на том же самом месте с 1715 года) за любимым столиком Г. Х. Андерсена, прекрасный уютный ресторанчик "на задворках" Ньюхавен и пр. и пр. и пр. Ну и конечно, экскурсия не ограничилась только вопросами кухни. Мы получили много информации о тех местах и зданиях, мимо которых проходили и причем, ровно в том объеме, который лично мы могли усвоить. Рекомендуем и гида и сам тур. Данию нужно начинать узнавать через желудок :-)
1 ноября 2017
Гид Татьяна не просто провела для нас «Гатрономический тур», но и как бы показала на Данию, характер жителей Копенгагена, что они любят что нет!!! И конечно мы теперь знаем в какой ресторан нужно сходить и получились удовольствие не только от еды!!! И очень много узнали про Данию и ее жителей! Спасибо! Рекомендую гасротур именно с Татьяной. Павел и Елена из Санкт-Петербурга.
28 августа 2017
Спасибо Татьяне за знакомство с Копенгагеном! Несмотря на плохую погоду и перекрытый из-за спортивных состязаний город, мы прошли очень интересным маршрутом, вспомнили Андерсена, выпили кофе в старинной кондитерской, узнали подробности и интересные детали из жизни Дании. Рекомендуем!

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