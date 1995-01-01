TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

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Hard Rock Cafe Copenhagen - вход без очереди

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TicketsS – Гид из Копенгагена
Hard Rock Cafe – культовое американское место, берущее свое начало с 1971 года.

Когда-то музыканты рок-группы The Doors поместили фотографию кафе на заднюю обложку своего альбома, и с этого момента началась популярность заведения.

Мы предлагаем вам пройти в Hard Rock без очереди, насладиться вкусной едой и отменными напитками, а в конце купите сувениры 🎁 родным и близким, увезите частичку рокерского антуража с собой!
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать

  • €28 за экскурсию

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Hard Rock Cafe Copenhagen - вход без очереди
Hard Rock Cafe Copenhagen - вход без очереди
Пропустите очередь и пообедайте в Hard Rock Café, Копенгаген, без хлопот в очереди. Испытайте то, что сделало этот культовый ресторан фаворитом среди зрителей с тех пор, как кафе открылось в 1995 году. Получите приоритетное место в Rock Star и двигайтесь прямо вперед, чтобы устроить вечеринку.
Hard Rock Cafe удобно расположен между Ратушной площадью и Центральным железнодорожным вокзалом в самом центре оживленной столицы ⭐️ Дании. Меню в Hard Rock Cafe предлагает множество кулинарных изысков. Выберите один из вариантов меню Gold или Diamond и насладитесь свежими, высококачественными блюдами из меню Hard Rock, включая аппетитный выбор Легендарных бургеров. Кроме того, в «Smokehouse Menu» Hard Rock используются самые лучшие древесные чипсы из гикори для медленного приготовления ребер, курицы и свинины до сочного, нежного совершенства. Какими бы ни были ваши вкусы, для вас есть вкусный вариант.
После обеда отправляйтесь в магазин Rock Shop, где вы найдете сувениры 🎁 и товары хард-рок.
Золотое меню - меню из 2 блюд

Выбор основного блюда:

    Легендарный бургер
    Вегетарианский бургер
    Жареный куриный сэндвич
    Куриный салат Цезарьр
    Макароны Twisted Mac с курицей и сыром

    Десерт:

      Lil 'Brownie с ванильным мороженым и горячей помадкой

      Выбор одного напитка:

        Безалкогольный напиток, кофе или чай
        Алмазное меню - меню из 3 блюд

        Выбор стартера:

          Лил Хаус Салат
          Куриные крылышки

          Выбор основного блюда:

            Легендарный бургер
            Вегетарианский бургер
            BBQ Combo - свиные ребрышки и тушеная свинина с копченым гикори
            Жареная на гриле куриная грудка
            Цыпленок Салат Цезарь
            Макароны с курицей и сыром

            Десерт:

              Lil 'Brownie с ванильным мороженым и горячей помадкой

              Выбор одного напитка:

                Безалкогольный напиток, кофе или чай
                Что входит
                • Питание (ужин из 2 или 3 блюд плюс безалкогольный напиток, кофе или чай)
                • Приоритетные места
                Что не входит
                • Алкогольные напитки
                • Дополнительное питание
                • Сувениры
                Начало
                🚩 Hard Rock Cafe Копенгаген Rådhuspladsen
                Место завершения
                🏁 см. ваучер
                Hard Rock Cafe Copenhagen - вход без очереди
                Hard Rock Cafe Copenhagen - вход без очереди
                Hard Rock Cafe Copenhagen - вход без очереди

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