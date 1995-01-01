TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

Пропустите очередь и пообедайте в Hard Rock Café, Копенгаген, без хлопот в очереди. Испытайте то, что сделало этот культовый ресторан фаворитом среди зрителей с тех пор, как кафе открылось в 1995 году. Получите приоритетное место в Rock Star и двигайтесь прямо вперед, чтобы устроить вечеринку.
Hard Rock Cafe удобно расположен между Ратушной площадью и Центральным железнодорожным вокзалом в самом центре оживленной столицы ⭐️ Дании. Меню в Hard Rock Cafe предлагает множество кулинарных изысков. Выберите один из вариантов меню Gold или Diamond и насладитесь свежими, высококачественными блюдами из меню Hard Rock, включая аппетитный выбор Легендарных бургеров. Кроме того, в «Smokehouse Menu» Hard Rock используются самые лучшие древесные чипсы из гикори для медленного приготовления ребер, курицы и свинины до сочного, нежного совершенства. Какими бы ни были ваши вкусы, для вас есть вкусный вариант.
После обеда отправляйтесь в магазин Rock Shop, где вы найдете сувениры 🎁 и товары хард-рок.
Золотое меню - меню из 2 блюд
Выбор основного блюда:
Легендарный бургер
Вегетарианский бургер
Жареный куриный сэндвич
Куриный салат Цезарьр
Макароны Twisted Mac с курицей и сыром
Десерт:
Lil 'Brownie с ванильным мороженым и горячей помадкой
Выбор одного напитка:
Безалкогольный напиток, кофе или чай
Алмазное меню - меню из 3 блюд
Выбор стартера:
Лил Хаус Салат
Куриные крылышки
Выбор основного блюда:
Легендарный бургер
Вегетарианский бургер
BBQ Combo - свиные ребрышки и тушеная свинина с копченым гикори
Жареная на гриле куриная грудка
Цыпленок Салат Цезарь
Макароны с курицей и сыром
Десерт:
Lil 'Brownie с ванильным мороженым и горячей помадкой
Выбор одного напитка:
Безалкогольный напиток, кофе или чай