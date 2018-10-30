9 отзывов оставили туристы

Были в Копенгагене в рамках круиза 7 мая 2018г. День провёли с чудесным гидом, Татьяной. Во всех наших пожеланиях Татьяна пошла нам навстречу, немного изменив стандартный маршрут. Это была прекрасная прогулка по красивому городу с человеком, который действительно знает Копенгаген, его жителей, историю, интересные и занимательные факты. Рассказ Татьяны не перегружен датами и именами, ровно столько, сколько нужно - ведь мы не изучаем историю Копенгагена, а знакомимся с городом! И наше знакомство прошло просто восхитительно! Татьяна с удовольствием отвечала на вопросы, и сделала нашу прогулку интересной не только взрослым, но и нашей дочке, 11 лет. Чувствуется, что Татьяна образованный, тактичный, интеллигентный и умный человек, очень приятно и комфортно было общаться с ней. Спасибо ей за прекрасно проведённый день в Копенгагене! Наталья, Яков и София!