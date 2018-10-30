9 отзывов оставили туристы

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Копенгаген глазами местного жителя

Жизнь и традиции города — обзорная прогулка с нетривиальным маршрутом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Tanja
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Tanja – экскурсионное агентство в Копенгагене
Эта экскурсия ⛳ для тех, кто хочет почувствовать себя жителем датской столицы, прогуляться 👣 по городу в стороне от исхоженных туристических улиц и площадей и понять, чем живет Копенгаген и его горожане.

Я давно живу в Дании, очень хорошо знаю город 🏙️ и с удовольствием познакомлю вас с «моим Копенгагеном».
Копенгаген глазами местного жителя
Копенгаген глазами местного жителя

Что вас ожидает

  • Мы можем начать наше знакомство с городом на Ратушной площади, откуда туристы обычно отправляются по пешеходной улице, мы же свернем на соседнюю улицу, где расположено множество винтажных магазинов, кафе и маленьких ресторанов, а также антикварных лавок.
  • Эта улица выведет нас в самый центр города, на площадь, где кипит жизнь города. Здесь, неподалеку, находится самое лучшее кафе в Копенгагене, где пекут торты и пирожные для королевской семьи и где очень любят бывать местные жители.
  • Потом мы прогуляемся по маленьким улочкам по соседству с пешеходной улицей, где находится много магазинов датских дизайнеров, а также заглянем в один из старейших универсальных магазинов Европы. По пути я расскажу вам множество интересных историй о городе и его жителях, об их традициях и обычаях.
  • Затем мы отправимся на городской рынок, который недавно был включен в список 10 лучших рынков Европы. Датчане гордятся качеством производимых ими продуктов. Здесь вы сможете попробовать и купить самые лучшие датские деликатесы, а я заодно расскажу, как и из чего готовят традиционные датские блюда.
  • Завершить знакомство с городом предлагаю в одном из уютных ресторанов, куда редко заглядывают туристы, но который пользуются большой популярностью у местных жителей.

Эта экскурсия может быть продолжением обзорной экскурсии по Копенгагену (на второй день).

Организационные детали

Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии.

Копенгаген глазами местного жителя
Копенгаген глазами местного жителя
Копенгаген глазами местного жителя
Копенгаген глазами местного жителя
Копенгаген глазами местного жителя
Копенгаген глазами местного жителя
Копенгаген глазами местного жителя
Копенгаген глазами местного жителя
Копенгаген глазами местного жителя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tanja
Tanja
Дорогие путешественники, меня зовут Татьяна, я директор экскурсионно-туристической компании. Много лет живу в Дании, очень люблю эту страну и очень люблю свою работу гида-экскурсовода по Дании. Особенно мне нравятся «королевские истории». Я всегда стараюсь проводить экскурсии так, чтобы гостям снова захотелось побывать в Дании, в Копенгагене и некоторые, действительно, приезжают снова или присылают своих друзей и знакомых. Я надеюсь, что ваше знакомство с Данией тоже запомнится вам и вам снова захочется побывать в этом «сказочном королевстве», где живут самые счастливые в мире люди.
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9 отзывов оставили туристы

30 октября 2018
Удачный маршрут, прекрасный русский язык, интересные факты, доброжелательный человек.
27 августа 2018
Все просто прекрасно!
24 августа 2018
Татьяна замечательный экскурсовод. Вместе с ней мы провели невероятный день в Копенгагене!
6 августа 2018
Замечательный гид! Спасибо, Татьяна, за экскурсию! Узнали очень много нового и неизвестного о Дании, время пешеходной экскурсии пролетело как миг, несмотря на 30 градусную жару.
21 июля 2018
Большое спасибо Татьяне за отлично проведенную экукурсию, внимательное и дружелюбное отношение к туристам. Все, кто выберут Татьяну - получать огромное удовольствие.
Наталья
16 мая 2018
Были в Копенгагене в рамках круиза 7 мая 2018г. День провёли с чудесным гидом, Татьяной. Во всех наших пожеланиях Татьяна пошла нам навстречу, немного изменив стандартный маршрут. Это была прекрасная прогулка по красивому городу с человеком, который действительно знает Копенгаген, его жителей, историю, интересные и занимательные факты. Рассказ Татьяны не перегружен датами и именами, ровно столько, сколько нужно - ведь мы не изучаем историю Копенгагена, а знакомимся с городом! И наше знакомство прошло просто восхитительно! Татьяна с удовольствием отвечала на вопросы, и сделала нашу прогулку интересной не только взрослым, но и нашей дочке, 11 лет. Чувствуется, что Татьяна образованный, тактичный, интеллигентный и умный человек, очень приятно и комфортно было общаться с ней. Спасибо ей за прекрасно проведённый день в Копенгагене! Наталья, Яков и София!
31 октября 2017
Экскурсия нам понравилась. Единственное, на встречу пришла подруга Татьяны (тоже Татьяна), поскольку Татьяна приболела. Сначала мы немного расстроились, но потом это лёгкое разочарование прошло, поскольку наша Татьяна оказалась очень интересной рассказчицей. Копенгаген прекрасен! Гуляя сами по нему, мы многое упустили бы. Рассказ Татьяны стал прекрасным дополнением к нашему пребыванию в этой стране, где проживают самые счастливые люди:) Конечно же, потом мы воспользовались советами Татьяны и посетили и Ратушу, и дворцы и прошлись по самой длинной пешеходной улице. Огромное спасибо!
Марина
12 марта 2017
Большое спасибо Татьяне. Получили с сыном огромное удовольствие от всего увиденного и услышанного. Единственное, что "плохо" - ноги уже не слушаются после пройденного и голова гудит от такого объема информации. Столько хочется запомнить и осознать. Все прошло очень позитивно, активно, профессионально и неравнодушно.
15 октября 2015
Очень увлекательная, интересная и динамичная экскурсия! Мы были в Копенгагене не первый раз, но после этой экскурсии взглянули на город другими глазами, и он понравился нам еще больше. Определенно прогуляемся с Татьяной по городу еще раз. Спасибо большое!

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