TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

Посетите датскую столицу в своем темпе. Воспользуйтесь скидками и бесплатным входом в 80 музеев и другие достопримечательности 🏛️. Карта туриста доступна на 24, 48, 72 и 120 часов, и гарантирует вам доступ в лучшие достопримечательности города.
Воспользуйтесь бесплатным проездом на общественном транспорте (включая городские поезда, метро 🚇 и автобусы) на время действия вашей карты. Изучите датскую столицу среди исторических памятников, таких как Королевский дворец, или же отдохните в одном из старейших парков 🌳 развлечений в Европе. Небольшой список достопримечательностей, доступных с картой туриста:
Парк Тиволи.
Круиз по каналам (большой тур по Копенгагену).
Замок Розенборг.
Дворцовый ансамбль Амалиенборг.
Музей современного искусства Аркен.
Датский центр архитектуры (DAC).
Геологический музей 🖼 (Национальный музей естественной истории).
Институт современного искусства.
Музей кораблей эпохи викингов Роскилле.
Зоологический музей (Национальный музей естественной истории).
Круглая башня.
Den Blå Planet, национальный аквариум Дании.
Christianborg – королевские приемные покои.
Национальный музей.
Замок Кронборг.
Копенгагенский зоопарк.
Что входит
Бесплатный вход в 87 музеев и другие достопримечательности.
Скидки в избранных ресторанах, достопримечательностях и на другие развлечения.
С каждой картой туриста для взрослых, вы получите бесплатно 2 карты для детей до 10 лет.
Бесплатный проезд на городских автобусах, метро, и поездах в Копенгагене.
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