TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

TicketsS – Гид из Копенгагена

Копенгаген – столица ⭐️ Дании, город 🏙️ туманов, дождей и одновременно ярких красок и добрых людей.



Здесь Ганс Христиан Андерсен написал знаменитую печальную Русалочку, здесь же установлен одноименный памятник ей.



Бесчисленные достопримечательности 🏛️ Копенгагена трудно обойти за один день, но увидеть их все определенно стоит.



Но стоят они зачастую не дешево, поэтому мы предлагаем вам воспользоваться Картой Туриста.