TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

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Копенгаген: карта туриста (с транспортом)

TicketsS
TicketsS – Гид из Копенгагена
Копенгаген – столица ⭐️ Дании, город 🏙️ туманов, дождей и одновременно ярких красок и добрых людей.

Здесь Ганс Христиан Андерсен написал знаменитую печальную Русалочку, здесь же установлен одноименный памятник ей.

Бесчисленные достопримечательности 🏛️ Копенгагена трудно обойти за один день, но увидеть их все определенно стоит.

Но стоят они зачастую не дешево, поэтому мы предлагаем вам воспользоваться Картой Туриста.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная

  • €66 за экскурсию

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Копенгаген: карта туриста (с транспортом)
Копенгаген: карта туриста (с транспортом)
Посетите датскую столицу в своем темпе. Воспользуйтесь скидками и бесплатным входом в 80 музеев и другие достопримечательности 🏛️. Карта туриста доступна на 24, 48, 72 и 120 часов, и гарантирует вам доступ в лучшие достопримечательности города.

Воспользуйтесь бесплатным проездом на общественном транспорте (включая городские поезда, метро 🚇 и автобусы) на время действия вашей карты. Изучите датскую столицу среди исторических памятников, таких как Королевский дворец, или же отдохните в одном из старейших парков 🌳 развлечений в Европе. Небольшой список достопримечательностей, доступных с картой туриста:

  • Парк Тиволи.
  • Круиз по каналам (большой тур по Копенгагену).
  • Замок Розенборг.
  • Дворцовый ансамбль Амалиенборг.
  • Музей современного искусства Аркен.
  • Датский центр архитектуры (DAC).
  • Геологический музей 🖼 (Национальный музей естественной истории).
  • Институт современного искусства.
  • Музей кораблей эпохи викингов Роскилле.
  • Зоологический музей (Национальный музей естественной истории).
  • Круглая башня.
  • Den Blå Planet, национальный аквариум Дании.
  • Christianborg – королевские приемные покои.
  • Национальный музей.
  • Замок Кронборг.
  • Копенгагенский зоопарк.
Что входит
  • Бесплатный вход в 87 музеев и другие достопримечательности.
  • Скидки в избранных ресторанах, достопримечательностях и на другие развлечения.
  • С каждой картой туриста для взрослых, вы получите бесплатно 2 карты для детей до 10 лет.
  • Бесплатный проезд на городских автобусах, метро, и поездах в Копенгагене.
Копенгаген: карта туриста (с транспортом)
Копенгаген: карта туриста (с транспортом)

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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