6 отзывов оставили туристы

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Королевский Копенгаген

История датской монархии на территории трех дворцов

5
6 отзывов
Tanja
Tanja – экскурсионное агентство из Копенгагена
Мы совершим прогулку 👣 по королевским дворцам, во время которой я расскажу вам множество удивительных, увлекательных, а порой и трагических историй, связанных с датской монархией.

Вы узнаете, как в стране была введена абсолютная монархия и что послужило причиной ее отмены, какую роль играет королевская семья в сегодняшней жизни Дании и о том, как история 📖 этой страны переплетается с историей России.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €200 за экскурсию

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Королевский Копенгаген
Королевский Копенгаген

Маршрут

Во время экскурсии 🧭 вы увидите и сможете посетить три королевских дворца.

Первый дворец — Кристиансборг — находится в самом сердце города, на месте, где был построен первый укрепленный замок 🏰, с которого и началась история 📖 Копенгагена. Сегодня во дворце находятся официальный аудиенц-зал правящей королевы, зал для приемов высоких гостей, кабинет премьер-министра. Здесь же заседают датский парламент и верховный суд. В комплекс Кристиансборга входят церковь ⛪, манеж и королевские конюшни, музеи 🖼 королевских карет и королевского театра. В подвалах дворца находятся руины самого первого замка, построенного епископом Абсалоном, в в башне — смотровая площадка, с которой открывается прекрасная панорама города, и отличный ресторан датской кухни 🥧.

Следующий дворец — Амалиенборг — официальная резиденция датской королевской семьи. Здесь находится музей Глюксбургов c уникальной экспозицией подлинной обстановки кабинетов королей. Каждый день в 12 часов перед дворцом Амалиенборг проходит смена караула гвардейцев, а рядом с дворцом есть величественный Мраморный собор и русская православная церковь Александра Невского.

Следующий дворец — Розенборг — бывшая загородная резиденция королей, а сегодня музей королевской истории. Здесь мы увидим подлинную обстановку королевских покоев, коллекции фарфора, королевские троны, ювелирные украшения и многое другое.

Организационные детали

  • Посещение дворцов оплачивается отдельно (Розенборг — 90 крон, Амалиенборг — 70 крон, в субботу — 90 крон, Кристиансборг — 110 крон)
  • Экскурсия рассчитана на 5-6 часов с посещением одного, двух или трех дворцов и на 3 часа без посещения музеев
Королевский Копенгаген
Королевский Копенгаген
Королевский Копенгаген
Королевский Копенгаген
Королевский Копенгаген
Королевский Копенгаген
Королевский Копенгаген
Королевский Копенгаген
Королевский Копенгаген
Королевский Копенгаген

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tanja
Tanja
Дорогие путешественники, меня зовут Татьяна, я директор экскурсионно-туристической компании. Много лет живу в Дании, очень люблю эту страну и очень люблю свою работу гида-экскурсовода по Дании. Особенно мне нравятся «королевские истории». Я всегда стараюсь проводить экскурсии так, чтобы гостям снова захотелось побывать в Дании, в Копенгагене и некоторые, действительно, приезжают снова или присылают своих друзей и знакомых. Я надеюсь, что ваше знакомство с Данией тоже запомнится вам и вам снова захочется побывать в этом «сказочном королевстве», где живут самые счастливые в мире люди.
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6 отзывов оставили туристы

23 сентября 2019
Татьяна, огромное спасибо за прекрасный день, понравилось все: Рассказ о королевской истории, Хорошо спланированный маршрут( Татьяна учла нашу предыдущую экскурсию, чтобы не было повторений), Советы по поводу ресторанов( помощь в выборе блюд) И «маленький» уютный дворец Розенборг произвёл сильное приятное впечатление. Желаем успехов и хорошей погоды( с которой нам повезло)! Марина, Юрий Рязань.
7 августа 2019
Татьяна прекрасный гид. Мы неоднократно пользовались услугами Tripster. И это наше самое удачное попадание. Татьяна - гид грамотный и знающий, человек, который много лет живет в Дании. К тому же она всегда учитывает интересы и потребности своих клиентов. Рекомендую на 100%.
9 января 2018
Экскурсия очень понравилась. Особенно понравился замок Розенборг. Действительно уникальная коллекция (как шкатулка с драгоценностями). Татьяна - отличный экскурсовод, очень доступно и интересно все объясняет. Детям (9 лет) было все понятно и интересно. многое запомнили. Была плохая погода, сильный дождь, но впечатления от экскурсии остались очень хорошие.
10 мая 2017
У нас был тур "Королевский Копенгаген" с Татьяной. Нам настолько понравилась экскурсия, что мне кажется я не найду достаточно красноречивых слов чтобы выразить свой восторг. Татьяна высокопрофессиональный экскурсовод с глубокими знаниями, великолепным языком, человек влюблённый в свой город и искренне желающий передать эту любовь людям. Её плавная речь лилась и нам хотелось чтобы эта сказка никогда не кончалась. Благодаря Татьяне, мы познакомились с красавцем городом, с богатой историей и традициями, очаровательном городе сказке - действительно, городе счастливых людей.
10 мая 2017
Татьяна потрясающий гид. Было очень интересно и познавательно. Приятно когда экскурсовод знает и любит историю страны. Видно что Татьяна вкладывает душу в свою работу. Безусловно рекомендуем Татьяну всем кто планирует быть в Копенгагене.
27 марта 2016
Мы были очень довольны днём, проведённым с Татьяной. Насыщенная и интересная экскурсия по трём дворцам. Экскурсия продолжалась около шести часов вместо трёх, заявленных на сайте. Под конец, конечно, устали, но обилие впечатлений компенсировало физическую усталость. По пути между дворцами Татьяна завела нас перекусить в старую кофейню с очень вкусной выпечкой. А в конце экскурсии довела нас до ресторана, где обедал Андерсен. Там мы и провели остаток вечера за вкусной едой в аутеничной атмосфере старого ресторана. Это был замечательный день, рекомендую.

Tanja проводит ещё 4 экскурсии

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