6 отзывов оставили туристы

Маршрут

Во время экскурсии 🧭 вы увидите и сможете посетить три королевских дворца.

Первый дворец — Кристиансборг — находится в самом сердце города, на месте, где был построен первый укрепленный замок 🏰, с которого и началась история 📖 Копенгагена. Сегодня во дворце находятся официальный аудиенц-зал правящей королевы, зал для приемов высоких гостей, кабинет премьер-министра. Здесь же заседают датский парламент и верховный суд. В комплекс Кристиансборга входят церковь ⛪, манеж и королевские конюшни, музеи 🖼 королевских карет и королевского театра. В подвалах дворца находятся руины самого первого замка, построенного епископом Абсалоном, в в башне — смотровая площадка, с которой открывается прекрасная панорама города, и отличный ресторан датской кухни 🥧.

Следующий дворец — Амалиенборг — официальная резиденция датской королевской семьи. Здесь находится музей Глюксбургов c уникальной экспозицией подлинной обстановки кабинетов королей. Каждый день в 12 часов перед дворцом Амалиенборг проходит смена караула гвардейцев, а рядом с дворцом есть величественный Мраморный собор и русская православная церковь Александра Невского.

Следующий дворец — Розенборг — бывшая загородная резиденция королей, а сегодня музей королевской истории. Здесь мы увидим подлинную обстановку королевских покоев, коллекции фарфора, королевские троны, ювелирные украшения и многое другое.

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