GetYourGuide проводит ещё 4 экскурсии

Осмотрите Копенгаген с воды в часовом круизе по каналу и вы увидите, как прошлое и настоящее сливаются воедино во время вашего путешествия.

Ваше путешествие начнется в Ведстранден или Ньюхавн, после чего вы проплывете по некоторым из многочисленных водных путей города.

Во время круизы вы: