GetYourGuide проводит ещё 4 экскурсии

Осмотрите Копенгаген с воды в часовом круизе по каналу и вы увидите, как прошлое и настоящее сливаются воедино во время вашего путешествия.
Ваше путешествие начнется в Ведстранден или Ньюхавн, после чего вы проплывете по некоторым из многочисленных водных путей города.
Во время круизы вы:
- увидите прекрасные дома, старинные замки 🏰 и красивые 🤩 церкви
- посетите красочную набережную Ньюхавн, берущую свое начало в XVII веке.
- проплывите мимо знаменитой статуи Русалочки.
- полюбуйтесь видом на дворец Амалиенборг, зимнюю резиденцию датской королевской семьи.
- проплывите мимо здания датского парламента во дворце Кристиансборг.
Что входит
- Круиз по каналам.
- Карта маршрута.
- Пончо, в случае дождливой погоды.
Что не входит
- личные расходы
- гид на русском
Начало
🚩 Место встречи зависит от выбранного варианта
Место завершения
🏁 см. ваучер
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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