GetYourGuide проводит ещё 4 экскурсии

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Круиз по каналам

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Копенгагена
Город 🏙️, где плакала русалочка, город сказки и великого писателя – Ганса Христиана Андерсена.

Копенгаген поражает своей архитектурой и простотой, но при этом подарит вам комфорт и легкость.

Познакомиться со столицей ⭐️ Дании, промокнуть под ее дождями и вдыхать ее туманы можно на нашей экскурсии 🧭, где дружелюбный гид расскажет вам все об этом сказочном месте и станет вашим проводником в удивительный мир русалок и морского царства.

А где же лучше всего знакомиться с морем? Конечно же в круизе!
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €15 за человека

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Круиз по каналам
Круиз по каналам
Осмотрите Копенгаген с воды в часовом круизе по каналу и вы увидите, как прошлое и настоящее сливаются воедино во время вашего путешествия.
Ваше путешествие начнется в Ведстранден или Ньюхавн, после чего вы проплывете по некоторым из многочисленных водных путей города.

Во время круизы вы:

  • увидите прекрасные дома, старинные замки 🏰 и красивые 🤩 церкви
  • посетите красочную набережную Ньюхавн, берущую свое начало в XVII веке.
  • проплывите мимо знаменитой статуи Русалочки.
  • полюбуйтесь видом на дворец Амалиенборг, зимнюю резиденцию датской королевской семьи.
  • проплывите мимо здания датского парламента во дворце Кристиансборг.
Что входит
  • Круиз по каналам.
  • Карта маршрута.
  • Пончо, в случае дождливой погоды.
Что не входит
  • личные расходы
  • гид на русском
Начало
🚩 Место встречи зависит от выбранного варианта
Место завершения
🏁 см. ваучер
Круиз по каналам
Круиз по каналам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
GetYourGuide
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