TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

Познакомьтесь с красотой Копенгагена на борту двухэтажного автобуса с открытым верхом. С 48-часовым билетом вы сможете входить и выходить из автобуса на любой из удобно расположенных остановок по всему городу.

Откройте для себя достопримечательности 🏛️ города в удобном темпе. Тур станет еще интереснее и информативнее с записанными комментариями, доступными на 10 языках.

Вы также увидите Копенгаген с нового ракурса. В стоимость входит 60-минутный круиз по гавани и каналам на одном из голубых судов Netto-Bådene.

В общей сложности, по маршруту тура имеется более 20 остановок у главных мест, памятников и достопримечательностях. Главным маршрутом является линия Русалочки, но вы также сможете прокатиться по Зеленой линии, на которой есть остановка у Копенгагенского зоопарка и пивоварни Carlsberg.

Автобусные остановки: