TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

Познакомьтесь с красотой Копенгагена на борту двухэтажного автобуса с открытым верхом. С 48-часовым билетом вы сможете входить и выходить из автобуса на любой из удобно расположенных остановок по всему городу.
Откройте для себя достопримечательности 🏛️ города в удобном темпе. Тур станет еще интереснее и информативнее с записанными комментариями, доступными на 10 языках.
Вы также увидите Копенгаген с нового ракурса. В стоимость входит 60-минутный круиз по гавани и каналам на одном из голубых судов Netto-Bådene.
В общей сложности, по маршруту тура имеется более 20 остановок у главных мест, памятников и достопримечательностях. Главным маршрутом является линия Русалочки, но вы также сможете прокатиться по Зеленой линии, на которой есть остановка у Копенгагенского зоопарка и пивоварни Carlsberg.
Автобусные остановки:
1. Центральный вокзал / парк 🌳 Тиволи (здесь можно пересесть на оранжевую и зеленую линии).
2. Новая глиптотека Карлсберга и Национальный музей 🖼. Wake Up Copenhagen / отель 🏨 Tivoli.
4. Торговый центр Fisketorvet.
5. Отель Copenhagen Marriott.
6. Площадь Кристиансхавн / Вольный город 🏙️ Христиания.
7. Замок 🏰 Кристиансборг / церковь ⛪ Хольмен (сойдите здесь, чтобы отправиться в круиз).
8. Нихавн.
9. Дворец Амалиенборг (Amalienborg).
10. Фонтан ⛲ Гефион.
11. Шведская церковь / Кастеллет.
12. Статуя Русалочки.
13. Лангелиние.
14. Лангелиние.
15. Лангелиние.
16. Набережная Indiakaj.
17. Океанский причал (работает только когда пришвартовано судно).
18. Океанский причал (работает только когда пришвартовано судно).
19. Океанский причал (работает только когда пришвартовано судно).
20. Замок Русенборг / Национальная художественная галерея.
21. Волшебный ледяной бар 🍹. Латинский квартал / Ратушная площадь.
23. Палады / Вестерпорт.
Что входит
Наушники.
Аудиогид на 10 языках.
Часовая экскурсия на теплоходе (при выборе данного варианта).
Бесплатный Wi-Fi.
Билет на автобус по системе hop-on-hop-off на 48 часов.
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
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