TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

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Обзорный тур на автобусе и часовой круиз по каналам

TicketsS
TicketsS – Гид из Копенгагена
Копенгаген – столица ⭐️ Дании, со стародатского переводится как «гавань торговцев».

Город 🏙️ на воде, который вырос из маленькой деревушки в административный центр страны.

Копенгаген – душа и сердце Дании, хранитель многих достопримечательностей 🏛️ и рассказов.

Здесь была написала «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена и установлен ей одноименный памятник.

Мы предлагаем вам познакомиться с красотой Копенгагена на борту двухэтажного автобуса с открытым верхом.
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Обзорный тур на автобусе и часовой круиз по каналам
Обзорный тур на автобусе и часовой круиз по каналам
Познакомьтесь с красотой Копенгагена на борту двухэтажного автобуса с открытым верхом. С 48-часовым билетом вы сможете входить и выходить из автобуса на любой из удобно расположенных остановок по всему городу.
Откройте для себя достопримечательности 🏛️ города в удобном темпе. Тур станет еще интереснее и информативнее с записанными комментариями, доступными на 10 языках.
Вы также увидите Копенгаген с нового ракурса. В стоимость входит 60-минутный круиз по гавани и каналам на одном из голубых судов Netto-Bådene.
В общей сложности, по маршруту тура имеется более 20 остановок у главных мест, памятников и достопримечательностях. Главным маршрутом является линия Русалочки, но вы также сможете прокатиться по Зеленой линии, на которой есть остановка у Копенгагенского зоопарка и пивоварни Carlsberg.

Автобусные остановки:

  • 1. Центральный вокзал / парк 🌳 Тиволи (здесь можно пересесть на оранжевую и зеленую линии).
  • 2. Новая глиптотека Карлсберга и Национальный музей 🖼. Wake Up Copenhagen / отель 🏨 Tivoli.
  • 4. Торговый центр Fisketorvet.
  • 5. Отель Copenhagen Marriott.
  • 6. Площадь Кристиансхавн / Вольный город 🏙️ Христиания.
  • 7. Замок 🏰 Кристиансборг / церковь ⛪ Хольмен (сойдите здесь, чтобы отправиться в круиз).
  • 8. Нихавн.
  • 9. Дворец Амалиенборг (Amalienborg).
  • 10. Фонтан ⛲ Гефион.
  • 11. Шведская церковь / Кастеллет.
  • 12. Статуя Русалочки.
  • 13. Лангелиние.
  • 14. Лангелиние.
  • 15. Лангелиние.
  • 16. Набережная Indiakaj.
  • 17. Океанский причал (работает только когда пришвартовано судно).
  • 18. Океанский причал (работает только когда пришвартовано судно).
  • 19. Океанский причал (работает только когда пришвартовано судно).
  • 20. Замок Русенборг / Национальная художественная галерея.
  • 21. Волшебный ледяной бар 🍹. Латинский квартал / Ратушная площадь.
  • 23. Палады / Вестерпорт.
Что входит
  • Наушники.
  • Аудиогид на 10 языках.
  • Часовая экскурсия на теплоходе (при выборе данного варианта).
  • Бесплатный Wi-Fi.
  • Билет на автобус по системе hop-on-hop-off на 48 часов.
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 см. ваучер
    Обзорный тур на автобусе и часовой круиз по каналам
    Обзорный тур на автобусе и часовой круиз по каналам

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    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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