TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

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Парк Тиволи: входной билет без очереди

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TicketsS – Гид из Копенгагена
Парк 🌳 Тиволи в Копенгагене – один из старейших парков развлечений в Европе.

Он был открыт в 1843 году и радует своих гостей по сей день.

С его масштабами и размерами может сравниться разве что Диснейленд, но Дания не уступает ему ни в чем.

Сказочное место для отдыха с семьей и детьми.

Оцените прекрасные цветы и сады, рестораны и кафе, а также прокатитесь на одной из горок.

Тратить свое драгоценное время на очереди совершенно бессмысленно, когда каждая минута вашего отдыха должна быть потрачена на удовольствия.

Воспользуйтесь нашим билетом вне очереди!
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Парк Тиволи: входной билет без очереди
Парк Тиволи: входной билет без очереди
Пройдите без очереди в парк 🌳 Тиволи благодаря заранее забронированному билету.
Основанный в 1843 году обладателем многих талантов и путешественником Георгом Карстенсеном парк Тиволи является вторым в мире по старшинству парком развлечений. Оцените прекрасные цветы и сады, рестораны и кафе, а также прокатитесь на одной из горок.
Парк Тиволи найдет, что предложить как самостоятельным путешественникам, так и парам или семьям. Здесь можно легко провести целый день, просто гуляя и любуясь достопримечательностями 🏛️ чашку кофе на солнце ☀️ или послушайте, как играет молодежный оркестр Тиволи. Это истинный оазис, расположенный в сердце Копенгагена – место, которое вы не захотите пропустить!
Что входит
  • Быстрый вход
Что не входит
  • Еда
  • Аттракционы
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Парк Тиволи: входной билет без очереди
Парк Тиволи: входной билет без очереди
Парк Тиволи: входной билет без очереди

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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