TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

Пройдите без очереди в парк 🌳 Тиволи благодаря заранее забронированному билету.

Основанный в 1843 году обладателем многих талантов и путешественником Георгом Карстенсеном парк Тиволи является вторым в мире по старшинству парком развлечений. Оцените прекрасные цветы и сады, рестораны и кафе, а также прокатитесь на одной из горок.

Парк Тиволи найдет, что предложить как самостоятельным путешественникам, так и парам или семьям. Здесь можно легко провести целый день, просто гуляя и любуясь достопримечательностями 🏛️ чашку кофе на солнце ☀️ или послушайте, как играет молодежный оркестр Тиволи. Это истинный оазис, расположенный в сердце Копенгагена – место, которое вы не захотите пропустить!