1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Фредериксборг — свидетель судьбоносных событий

Я встречу вас в Копенгагене и уже через полчаса мы приедем в городок Хиллеред, где находится шедевр скандинавского Ренессанса. На территории комплекса вы сразу оцените размах проекта, построенного на полстолетия раньше Версаля. Я расскажу об эпохе правления короля Кристиана IV, высоком статусе Дании на политической арене и пике ее противостояния со Швецией. Вы узнаете, как в историю Фредериксборга вплетались важные события для всей Северной Европы и осознаете значимость памятника, где в 17-19 вв. проходила коронация монархов.

Гармоничное величие королевской резиденции

В залах дворца вы узнаете, что происходило в парадных покоях, посетите изысканный Тронный зал, взглянете из королевских окон на изящный дворцовый парк с барочной ландшафтной архитектурой. Прогуляетесь по центральной аллее и побываете в Церкви коронации, где кажется, что время словно остановилось. А я прокомментирую, как в концепции оформления воплотилась сдержанная северная роскошь и стиль голландского Возрождения, какие архитекторы были приглашены к участию, что пережил замок за четыре столетия и какую роль в его истории сыграл датский бизнесмен и меценат, основатель знаменитой пивоварни Карлсберг.