1 отзыв оставили туристы

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Замок Фредериксборг, или скандинавский Версаль

Познакомиться с историей и архитектурой величайшего дворцово-паркового ансамбля Северной Европы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

275 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Оксана
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Оксана – представитель в Копенгагене
В крупнейшем дворце эпохи Возрождения в Скандинавии вы узнаете о проекте всей жизни короля Кристиана IV и памятнике знакового периода, когда Дания занимала доминирующее положение в регионе.

Поговорим о коронации монархов, изысканной реализации стиля голландского Ренессанса и основателе пивоварни Карлсберг, спасшем национальный памятник.
Замок Фредериксборг, или скандинавский Версаль
Замок Фредериксборг, или скандинавский Версаль

Что вас ожидает

Фредериксборг — свидетель судьбоносных событий
Я встречу вас в Копенгагене и уже через полчаса мы приедем в городок Хиллеред, где находится шедевр скандинавского Ренессанса. На территории комплекса вы сразу оцените размах проекта, построенного на полстолетия раньше Версаля. Я расскажу об эпохе правления короля Кристиана IV, высоком статусе Дании на политической арене и пике ее противостояния со Швецией. Вы узнаете, как в историю Фредериксборга вплетались важные события для всей Северной Европы и осознаете значимость памятника, где в 17-19 вв. проходила коронация монархов.

Гармоничное величие королевской резиденции
В залах дворца вы узнаете, что происходило в парадных покоях, посетите изысканный Тронный зал, взглянете из королевских окон на изящный дворцовый парк с барочной ландшафтной архитектурой. Прогуляетесь по центральной аллее и побываете в Церкви коронации, где кажется, что время словно остановилось. А я прокомментирую, как в концепции оформления воплотилась сдержанная северная роскошь и стиль голландского Возрождения, какие архитекторы были приглашены к участию, что пережил замок за четыре столетия и какую роль в его истории сыграл датский бизнесмен и меценат, основатель знаменитой пивоварни Карлсберг.

Организационные детали

  • Из Копенгагена во Фредериксборг добираемся на комфортном автомобиле
  • Дополнительно оплачивается входной билет во дворец — 10 евро/человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Замок Фредериксборг, или скандинавский Версаль
Замок Фредериксборг, или скандинавский Версаль
Замок Фредериксборг, или скандинавский Версаль
Замок Фредериксборг, или скандинавский Версаль
Замок Фредериксборг, или скандинавский Версаль
Замок Фредериксборг, или скандинавский Версаль
Замок Фредериксборг, или скандинавский Версаль
Замок Фредериксборг, или скандинавский Версаль
Замок Фредериксборг, или скандинавский Версаль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Андерсеновед и практикующий ресторанный эксперт. «Копенгаген: самое главное то, что нельзя не увидеть». Гулять по Копенгагену — одно удовольствие. Город будто создан для неспешных пешеходных прогулок, не говоря уже об атмосфере! То, как устроена среда человеческого обитания и народная кухня, говорит о людях намного больше, чем любые их словесные заявления. Мы с моей командой единомышленников с радостью покажем вам Копенгаген с лучшей стороны.
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1 отзыв оставили туристы

11 марта 2020
Хочу поблагодарить Александра за чудесно проведённый день в окрестностях Копенгагена. Владеть таким количеством интересной информации может только тот, кто прожил много лет в стране. По дороге мы почерпнули историю Дании, услышали про быт и будни копенгаговцев, восхитились датской Ривьерой. Мы увидели главную жемчужину Дании Замок Фредериксборг, услышали его историю и загорелись желанием побывать в нем в теплый сезон, хотя и в своей зимней северной суровости замок прекрасен. От души рекомендую проехаться тем же маршрутом с Александром и увидеть все своими глазами.

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