Билеты
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: суббота и среда в 01:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
12 апр в 01:00
16 апр в 01:00
$45 за билет
Индивидуальная
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: 1:30/2:00 утра (в зависимости от местоположения отеля)
Завтра в 02:00
11 апр в 02:00
$160 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Золотой Луксор и Долина царей: путешествие сквозь века из Хургады
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по древнему Луксору, где каждый камень рассказывает историю. Почувствуйте дух великих фараонов и величие их царств
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг с 04:30 до 21:00
Завтра в 04:00
12 апр в 04:00
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей10 мая 2023Великолепная организация экскурсии, комфортный трансфер с 2 drivers на микроавтобусе. Гиду Ахмеду отдельное спасибо за профессионализм, интересные исторические факты, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Район Эль-Гуна»
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