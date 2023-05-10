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провели с ним незабываемый день. Он очень внимателен к интересам путешественников. В музее увлекательно рассказывал и обходил все очереди, у пирамид провёл к самым красивым панорамным видам. Забронировал столик на обеде с видом на пирамиды. В завершении порекомендовал атмосферный магазинчик с собственным произв-м эфирных масел.