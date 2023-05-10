Район Эль-Гуна – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Эль-Гуна» в Хургаде, цены от $45. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
22 часа
58 отзывов
Билеты
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: суббота и среда в 01:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
12 апр в 01:00
16 апр в 01:00
$45 за билет
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
20 часов
18 отзывов
Индивидуальная
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: 1:30/2:00 утра (в зависимости от местоположения отеля)
Завтра в 02:00
11 апр в 02:00
$160 за человека
Золотой Луксор с Долиной царей
На автобусе
16 часов
142 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Золотой Луксор и Долина царей: путешествие сквозь века из Хургады
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по древнему Луксору, где каждый камень рассказывает историю. Почувствуйте дух великих фараонов и величие их царств
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг с 04:30 до 21:00
Завтра в 04:00
12 апр в 04:00
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    10 мая 2023
    В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
    Великолепная организация экскурсии, комфортный трансфер с 2 drivers на микроавтобусе. Гиду Ахмеду отдельное спасибо за профессионализм, интересные исторические факты, мы
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    провели с ним незабываемый день. Он очень внимателен к интересам путешественников. В музее увлекательно рассказывал и обходил все очереди, у пирамид провёл к самым красивым панорамным видам. Забронировал столик на обеде с видом на пирамиды. В завершении порекомендовал атмосферный магазинчик с собственным произв-м эфирных масел.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Район Эль-Гуна»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
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  3. Золотой Луксор с Долиной царей
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Остров Гифтун
  7. Остров Махмея
  8. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в апреле 2025
Сейчас в Хургаде в категории "Район Эль-Гуна" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 160. Туристы уже оставили гидам 218 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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