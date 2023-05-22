Экскурсия по Каиру предложит уникальное путешествие через три эпохи. В Саккаре увидите первую ступенчатую пирамиду и гробницы с древними рельефами. На базаре Хан Эль Халили насладитесь ароматами специй и ювелирными шедеврами. В Городе мусорщиков откроется другой Каир с его старинной церковью и жизнью беднейших жителей. Прогулка по Нилу завершит день

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Саккара: погружение в Древний Египет

Комплекс Саккары менее популярен, чем пирамиды Гизы — но не менее интересен! Вы увидите первую в мире ступенчатую пирамиду, созданную легендарным Имхотепом. Сможете посетить Серапеум — захоронение священных быков Аписы. А также осмотрите убранство гробниц Мерирука и Кагемни с рельефами, рисунками и иероглифами, по которым можно восстановить быт и традиции египтян.

Колоритный базар Хан Эль Халили

Следом перенесемся в средневековый Каир — с его восточными базарами, палитрами специй и бесчисленными сокровищами. На рынке мастеров Хан Эль Халили, которому уже больше 7 веков, вы увидите ремесленные лавки ювелиров, ткачей и стеклодувов. Сможете поторговаться в магазинчиках пряностей и заглянуть в старейшую кофейню Каира.

Город Мусорщиков: другой Каир

Город в городе — именно так называют коптский квартал на окраине Каира, где живут его беднейшие жители, мусорщики. Вы увидите изнанку столицы, которая редко открывается туристам. Обсудим, как с горами мусора соседствуют магазины, школы и пекарни и почему люди живут здесь поколениями, не планируя уезжать. А еще увидим старинную церковь Святого Симеона Сапожника, который жил в Городе Мусорщиков в 10 веке.

По Нилу на моторной лодке!

В завершение мы отправимся на лодочную прогулку по великому Нилу, любуясь с воды центром города с гостиницами и Национальным музеем. А в пути поговорим про значение, историю и особенности одной из самых длинных рек мира.

Организационные детали