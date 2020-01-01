Ощутить дух древней Саккары, пройти по рынку мастеров, посетить Город мусорщиков и проплыть по Нилу

Кроме пирамид Гизы и Большого Сфинкса в Каире спрятано немало сокровищ — и самые колоритные из них откроются вам в нашем путешествии по 3 эпохам города.

Вы ощутите дыхание вечности у пирамид Саккары, окажетесь на восточном базаре в окружении ароматов специй и ювелирных шедевров.

Увидите изнанку Каира в Городе мусорщиков и проплывете на лодке по великому Нилу.
Нетипичный Каир
Нетипичный Каир
Нетипичный Каир
Нетипичный Каир
Нетипичный Каир
Нетипичный Каир
Нетипичный Каир
Нетипичный Каир
Нетипичный Каир

Что вас ожидает

Саккара: погружение в Древний Египет

Комплекс Саккары менее популярен, чем пирамиды Гизы — но не менее интересен! Вы увидите первую в мире ступенчатую пирамиду, созданную легендарным Имхотепом. Сможете посетить Серапеум — захоронение священных быков Аписы. А также осмотрите убранство гробниц Мерирука и Кагемни с рельефами, рисунками и иероглифами, по которым можно восстановить быт и традиции египтян.

Колоритный базар Хан Эль Халили

Следом перенесемся в средневековый Каир — с его восточными базарами, палитрами специй и бесчисленными сокровищами. На рынке мастеров Хан Эль Халили, которому уже больше 7 веков, вы увидите ремесленные лавки ювелиров, ткачей и стеклодувов. Сможете поторговаться в магазинчиках пряностей и заглянуть в старейшую кофейню Каира.

Город мусорщиков: другой Каир

Город в городе — именно так называют коптский квартал на окраине Каира, где живут его беднейшие жители, мусорщики. Вы увидите изнанку столицы, которая редко открывается туристам. Обсудим, как с горами мусора соседствуют магазины, школы и пекарни и почему люди живут здесь поколениями, не планируя уезжать. А еще увидим старинную церковь Святого Симеона сапожника, который жил в Городе мусорщиков в 10 веке.

По Нилу на моторной лодке.

В завершение мы отправимся на лодочную прогулку по великому Нилу, любуясь с воды центром города с гостиницами и Национальным музеем. А в пути поговорим про значение, историю и особенности одной из самых длинных рек мира.

Организационные детали

  • Сопровождать вас будет гид-водитель высокого класса из нашей команды на минивэне 2020 года
  • Мы встретим вас у вашего отеля и после экскурсии доставим обратно
  • Дополнительные расходы: индивидуальная прогулка по Нилу — 50 долларов с группы, билеты на территорию Саккары — 12 долларов с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Аиша
Аиша
Дорогие путешественники, рада приветствовать вас! Более половины жизни я живу в Каире, в этом загадочном, полном достопримечательностей городе. Так сложилось, что вокруг меня собрались очень интересные люди: историки, археологи с высшим образованием, которые очень любят свою страну. Общаясь с ними, я решила создать команду увлеченных людей, чтобы делиться знаниями и опытом с вами, дорогие друзья!
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