Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Экскурсия по Каиру предложит уникальное путешествие через три эпохи. В Саккаре увидите первую ступенчатую пирамиду и гробницы с древними рельефами. На базаре Хан Эль Халили насладитесь ароматами специй и ювелирными шедеврами. В Городе мусорщиков откроется другой Каир с его старинной церковью и жизнью беднейших жителей. Прогулка по Нилу завершит день
Комплекс Саккары менее популярен, чем пирамиды Гизы — но не менее интересен! Вы увидите первую в мире ступенчатую пирамиду, созданную легендарным Имхотепом. Сможете посетить Серапеум — захоронение священных быков Аписы. А также осмотрите убранство гробниц Мерирука и Кагемни с рельефами, рисунками и иероглифами, по которым можно восстановить быт и традиции египтян.
Колоритный базар Хан Эль Халили
Следом перенесемся в средневековый Каир — с его восточными базарами, палитрами специй и бесчисленными сокровищами. На рынке мастеров Хан Эль Халили, которому уже больше 7 веков, вы увидите ремесленные лавки ювелиров, ткачей и стеклодувов. Сможете поторговаться в магазинчиках пряностей и заглянуть в старейшую кофейню Каира.
Город Мусорщиков: другой Каир
Город в городе — именно так называют коптский квартал на окраине Каира, где живут его беднейшие жители, мусорщики. Вы увидите изнанку столицы, которая редко открывается туристам. Обсудим, как с горами мусора соседствуют магазины, школы и пекарни и почему люди живут здесь поколениями, не планируя уезжать. А еще увидим старинную церковь Святого Симеона Сапожника, который жил в Городе Мусорщиков в 10 веке.
По Нилу на моторной лодке!
В завершение мы отправимся на лодочную прогулку по великому Нилу, любуясь с воды центром города с гостиницами и Национальным музеем. А в пути поговорим про значение, историю и особенности одной из самых длинных рек мира.
Организационные детали
Сопровождать вас будет гид-водитель высокого класса из нашей команды на минивэне 2020 года
Мы встретим вас у вашего отеля и после экскурсии доставим обратно
Дополнительные расходы: индивидуальная прогулка по Нилу — 50 долларов с группы, билеты на территорию Саккары — 12 долларов с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшн Вашего отеля в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 48 туристов
Дорогие путешественники, рада приветствовать вас! Более половины жизни я живу в Каире, в этом загадочном, полном достопримечательностей городе. Так сложилось, что вокруг меня собрались очень интересные люди: историки, археологи с высшим образованием, которые очень любят свою страну. Общаясь с ними, я решила создать команду увлеченных людей, чтобы делиться знаниями и опытом с вами, дорогие друзья!
Отзывы и рейтинг
3.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алиса
Прекрасная экскурсия! Нашим экскурсоводом был Ахмед и это очень приятный, доброжелательный и весёлый экскурсовод. Сначала он предложил нам на выбор Саккару или Египетский музей и так как пирамиды мы уже читать дальшеуменьшить
видели и было достаточно жарко мы поехали в египетский музей. Ахмед потрясающе рассказывал про историю древнего Египта, видно, что он очень любит свое дело, нам очень понравилось. Далее мы поехали покататься на лодке и пообедать в местный ресторан, где кушают в основном местные и попробовали свежевыловленную тилапию. Так вкусно! Потом посмотрели местный рынок, где попили кофе в самом старом кафе. Я была в полном восторге! Я очень рекомендую эту экскурсию, мы так много узнали об истории Египта, а том, какой Каир сейчас, какие тут порядки, люди и ещё очень много интересного. Что бы мы не спросили, Ахмед отвечал на все вопросы. Спасибо вам большое! С удовольствием взяла бы ещё одну экскурсию, жаль, что пора уезжать.
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Оксана
Экскурсия очень понравилась! Гид супер 🙌 Очень приятный в общении, хорошо знает русский, интересно рассказывает! Посоветовал нам отличный рыбный ресторан, там было вкусно 😋 Обязательно сходите с Ахмедом на экскурсию!
Заказав экскурсию, надеялась увидеть нетипичный Каир. Моим гидом был Абдо. Очень разочаровалась. Обещанное не совпало с реальностью. Первым пунктом по программе была Саккара. По приезду, гид объявил мне, что помимо читать дальшеуменьшить
входного билета, я должна оплатить по 10 долларов за вход в каждую пирамиду и мастабу, дополнительно взял с меня 60 долларов. Как я узнала на следующий день посещение входит в общий билет, так же вся информация у них есть на официальном сайте. В Серапиум меня никто не отвел, услышала об этом прекрасном месте только по рассказам других и сейчас смотрю в Интернете. Так же, по программе была обещана старинная церковь Святого Симеона сапожника, который жил в Городе мусорщиков в 10 веке. Так же не отвезли. Экскурсия в целом длилась от гостиницы до гостиницы шесть часов. Вместо прогулки по Нилу мне предложили «деревню фараонов». Это было действительно интересней, но позже так же узнала, что цена на нее в два раза ниже у других экскурсоводов, а по времени они ее проводят не час, как у меня, а четыре часа. Развод на деньги. Разочарование полное.
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Мария
Экскурсию проводил гид, который не знал маршрута. Когда мы попросили всё таки вернуться к заявленной программе, половину экскурсии мы слушали нервные разборки между гидом, водителем и организатором. Была очень напряженная читать дальшеуменьшить
атмосфера. Тем не менее мы готовы были закрыть глаза на это и оставили чаевые гиду 30$ и водителю 5$. Гид вызвался помочь купить нам ж/д билеты до Асуана и только в поезде мы поняли, как сильно нас обманули и продали билеты за 40$ на человека, когда они стоят 6$, в абсолютно ужасные условия, что ещё хуже, чем обман в деньгах. Билеты нам не дали, дали квитанцию только, сказав, что так ок, и мы всю дорогу, во время проверок билетов, думали снимут нас с поезда среди ночи или нет. Я очень разочарована и не рекомендую повторять наш опыт.