Обзорные экскурсии в Мцхете

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Мцхета, Уплисцихе, Атени — прикоснуться к духовным и историческим ценностям грузинского народа

Мариам
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Мариам – представитель гидов
В большом путешествии по древним очагам грузинской культуры вы посетите сакральные центры в Мцхете, где началась христианская история нашей земли; античный скальный Уплисцихе, транслирующий уклад и ценности людей, живших до нашей эры; древний храм с редкими фресками — Атенский Сион — и уютное село Атени, где для вас приготовят лучшие блюда богатой грузинской кухни — почти так, как это делали 100, 500, а, может, и 1000 лет назад.

И все это время вас будут сопровождать исторические факты, традиционные легенды и колоритные рассказы в исполнении человека, который считает, что Грузия — это, в первую очередь, сокровищница любви и тепла!
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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7 мгновений Грузии за 1 день
7 мгновений Грузии за 1 день

Что вас ожидает

1⃣ Джвари — первый грузинский памятник ЮНЕСКО
Первым пунктом программы станет шедевр грузинского зодчества, монастырь 6 века на высокой горе, у подножия которой происходит известная «литературная сцена»: сливаются Арагви и Кура. Возле храма вы узнаете об истоках крещения нашего народа и оцените знаменитые панорамные пейзажи.

2⃣ Светицховели — бывший главный храм Грузии
Здесь я расскажу о ключевых реликвиях собора, хитоне Иисуса Христа, милоти (плаща) Ильи Пророка и мощах Андрея Первозванного. Поговорим о тысячелетнем периоде, когда храм был главным собором Грузии, связанных с ним легендах и архитектурных деталях.

3⃣ Старая Мцхета
На колоритной торговой улице вы сможете посетить мастерскую талантливого грузинского художника, приобрести сувениры, чурчхелу, специи и т.д. Здесь же можно перекусить в одном из приятных кафе или ресторанчиков.

4⃣ Самтавро — место захоронения правителей Мириана и Наны
На территории памятника, где находится могила первого грузинского христианского царя, а также хранилище мощей отца Гавриила, вы продолжите знакомство с первыми шагами новой религии. Услышите предания о ежевичном кусте Св. Нино и узнаете о масштабе почитания легендарной проповедницы на грузинской земле.

5⃣ Пещерный Уплисцихе
Далее вы отправитесь в античный пещерный город — настоящий перекрёсток культур и цивилизаций древнего мира, Уплисцихе. Гуляя по уцелевшим фрагментам комплекса, вы познакомитесь с логикой ее инфраструктуры, ранними верованиями и организацией жизни людей в далеком прошлом. Я расскажу, как с течением времени достраивались новые элементы, наделяясь иными смыслами, и насколько значим археологический памятник для понимания культуры человечества, в целом.

6⃣ Фрески Сиона
Через Атенское ущелье дорога, проходящая вдоль берегов маленькой речушки Тана, поднимет вас к выдающемуся образцу грузинского зодчества, древнему храму Атенский Сион. Здесь я познакомлю вас с редкими фресками и надписями начала 11 века, которые иллюстрирую историю храма и, отчасти, страны.

7⃣ Грузинская кухня и вина в селе Атени
В завершение я отвезу вас местечко, где вы предадитесь гастрономическому исследованию — продегустируете фирменные блюда (я с радостью помогу вам с выбором!) и вина из лучших сортов местного винограда. Здесь же, при желании, вы сможете сами приготовить шашлыки и принять участие в мастер-классах по изготовлению хинкали и чурчхелы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега.
  • Я встречу вас у места вашего проживания в Тбилиси и после экскурсии отвезу обратно.
  • В стоимость включено: трансфер и билеты в Уплисцихе.
  • Дополнительно оплачивается: обед/ужин, дегустация вин (€17/человека) и мастер-классы (€17/человека).
7 мгновений Грузии за 1 день
7 мгновений Грузии за 1 день
7 мгновений Грузии за 1 день
7 мгновений Грузии за 1 день
7 мгновений Грузии за 1 день
7 мгновений Грузии за 1 день
7 мгновений Грузии за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мариам
Мариам
По профессии я юрист, а второе мое призвание — гид. Мне нравится показывать гостям не только внешнюю сторону красоты и обаяния Грузии, но и внутреннюю, неизведанную. Ведь Грузия — это богатство культурного наследия, сокровищница тепла и неописуемого удовольствия. Экскурсии провожу вместе с коллегой. Наша цель — привести своих гостей в состояние восторга и любви к этой древней и вечно молодой стране!
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