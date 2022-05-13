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След иудеев в Грузии

В эпоху, когда у грузин ещё не было таких понятий как царство, царская власть и народом управляли мамасахлиси (правители общины). Прибывшие иудеи попросили у правителя пристанище, пообещав быть законопослушными и мирными гражданами, уважать быт и правила страны, приютившей их. Им выделили земельные угодья неподалеку от Мцхета, а позже они расселились практически по всей территории современной Грузии. Но, конечно же, большая их часть проживала в Тбилиси. Жили они и живут в мире с другими народностями, как и было обещано.

Еврейские общины Тбилиси

Гуляя по старинным улочкам, вы узнаете, как здесь появились первые еврейские диаспоры, и познакомитесь с особенностями трех основных. Я расскажу о грузинских и курдистанских горских евреях (лахлухи). И особое внимание уделим самой многочисленной субэтнической группе, сформированной в Центральной Европе в XIV веке, — ашкеназах. Вы поймете, почему для каждой из них было важно иметь свой молитвенный дом, и посетите две синагоги: Большую — ахалцинских евреев, и Малую — Бейт Рахель.

Дружба двух народов

Известно, что яркая черта еврейских общин — способность в любой точке мира сохранять традиционный образ жизни и строго следовать религиозным предписаниям. Известно и то, что далеко не во всех странах эти стремления поощрялись. На экскурсии обсудим, как удалось грузинам и евреям построить многовековые добрые отношения. Среди прочего, будут интересные факты и легенды о раввинах, которые доставили на земли Сакартвело хитон Христа. А в Музее истории и этнографии, открытом в бывшей синагоге, вы осмотрите экспонаты, иллюстрирующие связь наших народов.

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