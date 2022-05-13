Иудеи Грузии

Сегодня в Грузии проживает от 8 до 12 тысяч евреев, большинство из них

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Сегодня в Грузии проживает от 8 до 12 тысяч евреев, большинство из них в столице, Есть две действующие синагоги, ашкеназская и сефардская, есть ешива-колель «Ор Эмет», школа-хедер «Тиферер Цви», музей дружбы и многое другое.

Грузия является одной из единственных и уникальных стран в мире, где не было зафиксировано не единого случая гонения или притеснения евреев.
Иудеи Грузии
Иудеи Грузии
Иудеи Грузии
Иудеи Грузии
Иудеи Грузии
Иудеи Грузии

Что вас ожидает 🤩

  • Синагоги, большая и малая
  • Старый город
  • Места, где проживали представители еврейской диаспоры

Что вас ожидает:

    След иудеев в Грузии
    В эпоху, когда у грузин ещё не было таких понятий как царство, царская власть и народом управляли мамасахлиси (правители общины). Прибывшие иудеи попросили у правителя пристанище, пообещав быть законопослушными и мирными гражданами, уважать быт и правила страны, приютившей их. Им выделили земельные угодья неподалеку от Мцхета, а позже они расселились практически по всей территории современной Грузии. Но, конечно же, большая их часть проживала в Тбилиси. Жили они и живут в мире с другими народностями, как и было обещано.

    Еврейские общины Тбилиси

    Гуляя по старинным улочкам, вы узнаете, как здесь появились первые еврейские диаспоры, и познакомитесь с особенностями трех основных. Я расскажу о грузинских и курдистанских горских евреях (лахлухи). И особое внимание уделим самой многочисленной субэтнической группе, сформированной в Центральной Европе в XIV веке, — ашкеназах. Вы поймете, почему для каждой из них было важно иметь свой молитвенный дом, и посетите две синагоги: Большую — ахалцинских евреев, и Малую — Бейт Рахель.

    Дружба двух народов

    Известно, что яркая черта еврейских общин — способность в любой точке мира сохранять традиционный образ жизни и строго следовать религиозным предписаниям. Известно и то, что далеко не во всех странах эти стремления поощрялись. На экскурсии обсудим, как удалось грузинам и евреям построить многовековые добрые отношения. Среди прочего, будут интересные факты и легенды о раввинах, которые доставили на земли Сакартвело хитон Христа. А в Музее истории и этнографии, открытом в бывшей синагоге, вы осмотрите экспонаты, иллюстрирующие связь наших народов.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Обед
    • Входные билеты
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 15:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 15:00

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