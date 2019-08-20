4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси

Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой

Nukri
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Nukri – ваш гид
Это путешествие познакомит вас с основными достопримечательностями Тбилиси и его живописными окрестностями.

Вы прикоснетесь к христианской истории Грузии у монастыря Джвари и в духовной столице Мцхете.

Проедете на лошадях вдоль берега Тбилисского водохранилища в окружении умиротворенной природы.

Пройдете по улицам исторического центра Тбилиси и увидите огни вечернего города с высоты холма Сололаки.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси

Что вас ожидает

Монастырь Джвари и древняя Мцхета
Ранним утром вас встретит древний монастырь Джвари, построенный в 6 веке и сохранившийся в первозданном виде. Наблюдая, как соединяются потоки рек Арагвы и Куры, мы, конечно, вспомним строки из поэмы «Мцыри» М.Ю. Лермонтова. Отсюда, как на ладони, видны древний престольный город Мцхета и кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви Светицховели, с которым связано множество легенд и произведений грузинской литературы. Затем мы спустимся в город-музей Мцхету, центр духовной жизни Грузии: вы осмотрите знаменитые монастырские комплексы древней столицы Иберии и познакомитесь с историей развития христианства в Грузии.

Конная прогулка у Тбилисского моря
После обеда мы направимся к красивейшему водохранилищу, которое местные жители с любовью называют «Тбилисским морем». Здесь вы посетите частную конюшню, узнаете об особенностях местных лошадей и совершите небольшую верховую прогулку по живописным окрестностям водохранилища, наслаждаясь видами голубой водной глади в окружении зеленых гор. А после мы сможем заехать в собачий питомник, где разводят чистокровных кавказских овчарок.

Панорамы вечернего Тбилиси
Ближе к вечеру мы вернемся в Тбилиси, прогуляемся по улицам Старого города и поговорим о его древней истории. Затем, проехав мост Мира, вы очутитесь в парке Рике и на воздушном трамвае подниметесь к монументу Картлис Деда (Мать-Грузия) на холме Сололаки. Отсюда вам откроется потрясающий вид на вечерние огни Тбилиси и его старейший район, где рядом расположены еврейская синагога, мусульманская мечеть, армянская Грегорианская церковь и православные храмы, а с другой стороны холма раскинулся Национальный Ботанический сад.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на минивэне, транспорт включен в стоимость.
  • В середине дня вас ждет обед из блюд грузинской кухни, приготовленных из экологичных местных продуктов.
  • Дополнительные расходы: конная прогулка (примерно 25 лари с человека), подъем на фуникулере (2 — 3 лари в одну сторону), обед (20 — 35 лари).
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nukri
Nukri
В Грузии можно встретить всё – заснеженные горные хребты и лазурное море, дремучие леса и пустыни, горячие источники и ледниковые родники, современный Батуми и древнюю Мцхета. Если вы хотите побывать в красивейших местах Грузии, искупаться в горячих источниках, увидеть древние памятники и ощутить драйв современности, испить вина и попробовать блюда грузинской кухни, я в удовольствием вам в этом помогу!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 августа 2019
Нукри прекрасный экскурсовод. Очень приятно, что по ходу можно скорректировать маршрут экскурсии.
Настоятельно рекомендую.
17 августа 2019
Нукри - отличный гид, очень интересный собеседник, и вообще приятный человек. Очень много информации и интересных нюансов из истории Грузии в целом, из истории грузинской архитектуры в частности. Нукри также познакомил нас с интересными людьми, предложил гибкую программу путешествия, отвёз в отличное место для обеда. Прекрасная поездка.
27 марта 2019
Индивидуальный подход. Комфортабельный автомобиль. Интересный собеседник. Это о гиде Нукри и его экскурсии в трех словах. Да, еще и лошади. Много лошадей! Общение с ними облагораживает....
7 ноября 2018
В начале ноября мы были вдвоем с девушкой на экскурсии у Нукри. Мы договорились о встрече, и в 9:30 утра он заехал за нами на своем комфортабельном минивене Honda Odyssey, на котором мы втроем отправились в поездку. Весь день Нукри рассказывал нам интересные факты и легенды об истории Грузии, отвечая на наши вопросы и стараясь учесть все наши пожелания по ходу поездки. Мы поехали на простую экскурсию, а в итоге оказались в мини-путешествии с человеком, который любит и свою страну и свое дело! Это очень значимо! Мы посмотрели несколько храмов, посетили древний город Мцхета, купили хорошего вина и гостинцев родным и друзьям, покатались на лошадях (я впервые), поели в не туристическом, очень душевном ресторане, прогулялись по улочкам Старого Тбилиси. И затем, к 19 часам Нукри привез нас, довольных и счастливых, обратно в отель. Нам с девушкой все очень понравилось, и мы, конечно же, присоединяемся к другим положительным отзывам и рекомендуем это путешествие с Нукри! Если вы сомневаетесь, ехать или нет: то не сомневайтесь - едьте!

Нукри спасибо большое за все! И всех благ!

Алексей и Евгения,
г. Санкт-Петербург

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Путешествие в древнюю историю Грузии
Вас ждёт путешествие по той Грузии, которая получила мировую известность и подтвердила предположения о высоком культурном уровне населения Иберийского царства, а также его тесной связи со странами эллинистического мира и Римской средиземноморской державой. Вы побываете в духовной столице — Мцхете, таинственном монастыре Шиомгвиме и древнем пещерном городе Уплисцихе. Обращение к истокам грузинской культуры, традиций и религии поможет вам лучше понять нашу страну и оценить богатство ее удивительной истории.
Неизведанная МцхетаНеизведанная МцхетаНеизведанная Мцхета
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Квест: найти символ любви и долголетияКвест: найти символ любви и долголетияКвест: найти символ любви и долголетия
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