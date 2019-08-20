4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Монастырь Джвари и древняя Мцхета

Ранним утром вас встретит древний монастырь Джвари, построенный в 6 веке и сохранившийся в первозданном виде. Наблюдая, как соединяются потоки рек Арагвы и Куры, мы, конечно, вспомним строки из поэмы «Мцыри» М.Ю. Лермонтова. Отсюда, как на ладони, видны древний престольный город Мцхета и кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви Светицховели, с которым связано множество легенд и произведений грузинской литературы. Затем мы спустимся в город-музей Мцхету, центр духовной жизни Грузии: вы осмотрите знаменитые монастырские комплексы древней столицы Иберии и познакомитесь с историей развития христианства в Грузии.

Конная прогулка у Тбилисского моря

После обеда мы направимся к красивейшему водохранилищу, которое местные жители с любовью называют «Тбилисским морем». Здесь вы посетите частную конюшню, узнаете об особенностях местных лошадей и совершите небольшую верховую прогулку по живописным окрестностям водохранилища, наслаждаясь видами голубой водной глади в окружении зеленых гор. А после мы сможем заехать в собачий питомник, где разводят чистокровных кавказских овчарок.

Панорамы вечернего Тбилиси

Ближе к вечеру мы вернемся в Тбилиси, прогуляемся по улицам Старого города и поговорим о его древней истории. Затем, проехав мост Мира, вы очутитесь в парке Рике и на воздушном трамвае подниметесь к монументу Картлис Деда (Мать-Грузия) на холме Сололаки. Отсюда вам откроется потрясающий вид на вечерние огни Тбилиси и его старейший район, где рядом расположены еврейская синагога, мусульманская мечеть, армянская Грегорианская церковь и православные храмы, а с другой стороны холма раскинулся Национальный Ботанический сад.