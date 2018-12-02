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  3. Сердце православной Грузии — Мцхета и замок Ананури, застывший над водой

Открыть красоту природы, оценить богатство истории и постичь основы религиозной культуры

Дина
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Дина – ваш гид
Нет ни одного гостя, который не приехал бы в Грузию и не задал вопрос: «а далеко ли Мцхета?» Нет, дорогие путешественники.

Совсем небольшая и яркая поездка по Военно-Грузинской дороге — и вы в совершенно другом мире.

Мире зарождения православия, старинных легенд о похищении и чудесном возвращении реликвий, средневековых замков и княжеских времен, исторических сражений и удивительных архитектурных решений.

Это будет красивое путешествие к истокам современной культуры и традиций Грузии, к богатому прошлому нашего народа и, конечно, головокружительным видам, воспетым во многих произведениях классиков.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Заеду по месту жительства
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У этой экскурсии1 отзыв
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Сердце православной Грузии — Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Сердце православной Грузии — Мцхета и замок Ананури, застывший над водой

Что вас ожидает

Величественный Джвари
Словно по волшебству, петляя по горному склону, поднимаясь все выше и выше, вы перенесетесь к храму Джвари. Небольшой, и в то же время, величественный, симметричный и строгий, он поражает своим изяществом и неповторимой красотой. Бессменный батюшка в храме порой предается дреме, и тогда, чтобы не нарушить его хрупкий сон, мы меняем монетку на свечу и тихонько движемся в сторону большого постамента, где стоит простой деревянный крест. Здесь я вам расскажу историю православия в Грузии, а также легенду о похищении креста иноверцами и причинах, по которым они вернули его на место. Пока вы будете на вершине, в вашей памяти, словно ажурные бабочки, будут кружиться прекрасные слова: «… там, где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…» И только здесь, на вершине горы, у дверей храма, вы действительно увидите всю красоту этих чарующих слов.

Светицховели — сердце православной Грузии
Мы продолжим путь к собору Светицховели (Животворящий Столп), место захоронения хитона Иисуса Христа, мантии Ильи Пророка и мощей Андрея Первозванного, место, где находится самое сердце православия Грузии, место коронации и захоронения грузинских царей… Совсем рядом, в десяти минутах, вас будет ждать монастырь Самтавро, где растет тот самый чудотворный ежевичный куст и стоит келья Святой Нино, в которой она жила и проповедовала. Я расскажу историю о первых грузинских православных царях — царице Наны и царе Мириане, которые похоронены на территории монастыря. Здесь же покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского.

Ананури — замок, застывший над водой
Всего в 30 километрах от Мцхеты стоит древняя резиденция арагвских князей. Мой рассказ будет о тайнах и трагедиях этого прекрасного места, о том, как в 1829 году в средневековый замок Ананури приехал Пушкин — первый российский турист: доподлинно известно, что он прошёл пешком всю дорогу от Пасанаури до Ананури и затем до Душети за световой день. А в 1885 году замок зарисовал русский художник Левитан. Крепостные стены пережили ожесточенные сражения, что-то уже ушло в историю, но радует прекрасно сохранившийся Успенский храм, который является редчайшим примером постройки 17 века с дизайном 13-го.

Организационные детали

  • В экскурсии предусмотрено время для обеда в знаменитой таверне «Салобио», которая в 2018 году празднует свое пятидесятилетие (оплачивается отдельно).
  • Рекомендую удобную спортивную обувь.
  • Экскурсия может быть проведена для большего количества человек — доплата за каждого последующего участника — 30 €.
Сердце православной Грузии — Мцхета и замок Ананури, застывший над водой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Заеду по месту жительства.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дина
Дина
Здравствуйте! Я родилась и выросла в прекрасном городе Тбилиси. В лихие 90-е переехала в Москву. В 2016 у меня появилась возможность вернуться и работать в Грузии, т.к. я специалист по туризму. Я не буду вам рассказывать о стандартах, о высоком качестве обслуживания, как делают все. Я та, кто на себе испытал магию Грузинской земли, и точно знаю как вам рассказывать о ней. Я точно знаю с чего начать, как только вы ступите на Грузинскую землю.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 декабря 2018
Огромное спасибо, Дина! Мы провели с Вами два потрясающих дня в необыкновенной стране!!!

Исторические экскурсии в Мцхете

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Город-музей Мцхета и средневековый замок АнануриГород-музей Мцхета и средневековый замок АнануриГород-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
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Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокамМцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокамМцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам
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