4 часа
Индивидуальная
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
от $155 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 сен в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов
10 сен в 17:30
11 сен в 08:30
$560 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 июля 2024Отличный гид, отличная экскурсия! Рекомендую!
- ААлексей1 апреля 2024Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
- ААнтон1 апреля 2024Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
- ЕЕкатерина25 марта 2024Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в сентябре 2024
Сейчас в Гоа в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 560. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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