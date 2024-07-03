На Рождество – экскурсии в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Гоа на русском языке, цены от $155. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Гоа: путешествие в мир животных и специй
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
от $155 за человека
Португальское наследие Гоа
На машине
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 сен в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
На машине
13 часов
Индивидуальная
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов
10 сен в 17:30
11 сен в 08:30
$560 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 июля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Отличный гид, отличная экскурсия! Рекомендую!
  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Гоа: путешествие в мир животных и специй
    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
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    общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-) Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память.

    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!
  • А
    Антон
    1 апреля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
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    рассказывая о португальском наследии этого прекрасного места. Анастасия с легкостью удерживала внимание, делая экскурсию не только информативной, но и увлекательной. Она была открыта для вопросов и дополнительных объяснений, что создало дружественную и приветливую атмосферу. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю Гоа.

  • Е
    Екатерина
    25 марта 2024
    Португальское наследие Гоа
    Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Гоа в сентябре 2024
Сейчас в Гоа в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 560. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 5 ⭐ отзывов, цены от $155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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