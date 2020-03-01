Ари проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

От Кинтамани до самобытного Убуда

Первый велосипедный маршрут начнется утром в местности Кинтамани, куда вас доставит комфортабельный транспорт от отеля. После завтрака и чашечки крепкого и ароматного кофе вы насладитесь красотами подножья вулкана Батур, а затем отправитесь в Убуд. Почти все время вы будете спускаться с возвышенностей, вдыхая свежий горный ветер. На этом маршруте вам откроются уклад и обычаи балийских деревень, сохранивших древние традиции и необычные методы выращивания риса. И конечно, в дороге мы будем останавливаться в самых впечатляющих и живописных местах Убуда для фото-пауз.

Прогулка по рисовым террасам Джатилувих

Второй маршрут пройдет по самым красивым природным ландшафтам Бали и невероятным зеленым рисовым террасам Джатилувиха, которые успели стать визитной карточкой острова. На других видах транспорта практически невозможно настолько приблизиться к природной красоте Бали, увидеть жизнь местных крестьян и обычаи. Один только необыкновенный аромат растущего на полях риса — весомый повод прокатиться по утопающим в зелени террасам.