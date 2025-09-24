Найдено 3 экскурсии в категории « Памятник Козимо I Медичи » во Флоренции на русском языке, цены от €100, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 5% Билеты Восхитительная коллекция галереи Уффици Начало: Piazza della Signoria, возле статуи Давида Расписание: Каждый день кроме понедельника в любое время €123.50 €130 за всё до 9 чел. Пешая 1 час Индивидуальная до 25 чел. Медичи. 300 лет на царстве Начало: Площадь Santa Maria Novella фасад церкви Расписание: Ежедневно с 8:00 - 13:20 €100 за всё до 25 чел. 1.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Галерея Академии - собрание флорентийских ценностей Начало: Около входа в Академию, адрес: Via Ricasoli, 58/60 Расписание: вторник и четверг с 15:00 по 16:30 €150 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Флоренции

