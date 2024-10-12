Посетим долину реку Текес и
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
• прочные кроссовки или трекинговые кроссовки/ботинки
• куртка-ветровка с капюшоном
• кепка
• шапка (на случай прохлады/ветра)
• сменный комплект белья/одежды (майка/футболка, носки, бельё)
• термобельё (верх и низ) для ночевки в палатке
• купальные принадлежности
• флиска или кофта
• powerbank
• солнцезащитные очки
• солнцезащитный крем
• личная аптечка
• наличные деньги
Проживание. Будем жить в палаточном лагере. Необходимое снаряжение включено в стоимость.
Питание. В стоимость тура входят завтрак, обеды и ужин. Учтём ваши предпочтения в еде.
Транспорт. Будем передвигаться на внедорожниках Dodge Durango или Toyota Sequoia.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Уровень сложности. Тур подходит для людей с любым уровнем физической подготовки, не имеющих противопоказаний.
Программа тура по дням
Хайкинг к водопаду Текес
Встречаемся в 5:30 и отправляемся в путешествие. Выезжаем в 6:00. Наша цель — долина реки Текес. Она берёт своё начало на северном макросклоне хребта Терскей Алатау и течёт на восток, уходя на территорию Китая, где принимает многочисленные притоки. Планируем добраться туда к 12:00. Сделаем остановку на обед, затем отправимся в поход к одноимённому водопаду. Он представляет собой бурлящую холодную воду, стиснутую каменными скалами.
Вечером разобьём палаточный лагерь и поужинаем. А после у вас будет свободное время.
Озеро Тузколь, Лунный каньон и ущелье Комирши
Просыпаемся, завтракаем и в 9:30 выезжаем к озеру Тузколь. Оно питается подземными водами и относится к бассейну реки Или. Озеро окружают низкие и пологие берега. В ясную погоду с берегов Тузколя можно увидеть величественные вершины Тянь-Шаня — пирамидальный пик Хан-Тенгри и трапецию пика Победы.
Далее направимся к ущелью Комирши. Это живописное место, где можно увидеть как азиатские безлесые горы, так и непредсказуемый еловый лес по руслу речки Комирши. Ближе к белым скалам открывается вид на естественные ворота в неповторимый мир гор. Мы дойдём до водопада и полюбуемся ущельем.
После обеда посетим Лунный каньон. Своё название он получил благодаря форме скал, которые напоминают лунный рельеф, созданный водой и ветром. Цвет склонов меняется в зависимости от освещения, придавая каньону особую атмосферу. По специальным тропам можно подняться на вершину каньона, откуда открывается потрясающий вид на окружающую местность.
В 17:30 отправимся в обратный путь до Алматы. Прибудем в город около 22:00. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатках
- Завтрак, обеды и ужин
- Трансфер по маршруту на внедорожниках
- Трансфер от места встречи и до места финиша тура
- Фото - и видеосъёмка
Что не входит в цену
- Перелёт в Казахстан и обратно
- Завтрак в 1-й день тура и ужин в последний