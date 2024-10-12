Просыпаемся, завтракаем и в 9:30 выезжаем к озеру Тузколь. Оно питается подземными водами и относится к бассейну реки Или. Озеро окружают низкие и пологие берега. В ясную погоду с берегов Тузколя можно увидеть величественные вершины Тянь-Шаня — пирамидальный пик Хан-Тенгри и трапецию пика Победы.

Далее направимся к ущелью Комирши. Это живописное место, где можно увидеть как азиатские безлесые горы, так и непредсказуемый еловый лес по руслу речки Комирши. Ближе к белым скалам открывается вид на естественные ворота в неповторимый мир гор. Мы дойдём до водопада и полюбуемся ущельем.

После обеда посетим Лунный каньон. Своё название он получил благодаря форме скал, которые напоминают лунный рельеф, созданный водой и ветром. Цвет склонов меняется в зависимости от освещения, придавая каньону особую атмосферу. По специальным тропам можно подняться на вершину каньона, откуда открывается потрясающий вид на окружающую местность.

В 17:30 отправимся в обратный путь до Алматы. Прибудем в город около 22:00. До новых встреч!