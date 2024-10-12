Джипинг по природным достопримечательностям Казахстана с ночёвкой в палатках

Прогуляться до водопада Текес, посетить озеро Тузколь и увидеть Лунный каньон
Отдых на природе — всегда хорошая идея! Мы приглашаем вас отправиться в джип-тур по окрестностям Алматы, чтобы насладиться живописными пейзажами и побывать в самых чарующих локациях.

Посетим долину реку Текес и
читать дальше

одноимённый водопад, заглянем в ущелье Комирши и на озеро Тузколь, а ещё полюбуемся Лунным каньоном, цвет скал которого меняется в зависимости от освещения. И, конечно, прочувствуем романтику походов, ночуя в палаточном лагере.

Джипинг по природным достопримечательностям Казахстана с ночёвкой в палатках
Джипинг по природным достопримечательностям Казахстана с ночёвкой в палатках
Джипинг по природным достопримечательностям Казахстана с ночёвкой в палатках
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
• прочные кроссовки или трекинговые кроссовки/ботинки
• куртка-ветровка с капюшоном
• кепка
• шапка (на случай прохлады/ветра)
• сменный комплект белья/одежды (майка/футболка, носки, бельё)
• термобельё (верх и низ) для ночевки в палатке
• купальные принадлежности
• флиска или кофта
• powerbank
• солнцезащитные очки
• солнцезащитный крем
• личная аптечка
• наличные деньги

Проживание. Будем жить в палаточном лагере. Необходимое снаряжение включено в стоимость.

Питание. В стоимость тура входят завтрак, обеды и ужин. Учтём ваши предпочтения в еде.

Транспорт. Будем передвигаться на внедорожниках Dodge Durango или Toyota Sequoia.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Уровень сложности. Тур подходит для людей с любым уровнем физической подготовки, не имеющих противопоказаний.

Программа тура по дням

1 день

Хайкинг к водопаду Текес

Встречаемся в 5:30 и отправляемся в путешествие. Выезжаем в 6:00. Наша цель — долина реки Текес. Она берёт своё начало на северном макросклоне хребта Терскей Алатау и течёт на восток, уходя на территорию Китая, где принимает многочисленные притоки. Планируем добраться туда к 12:00. Сделаем остановку на обед, затем отправимся в поход к одноимённому водопаду. Он представляет собой бурлящую холодную воду, стиснутую каменными скалами.

Вечером разобьём палаточный лагерь и поужинаем. А после у вас будет свободное время.

Хайкинг к водопаду ТекесХайкинг к водопаду ТекесХайкинг к водопаду ТекесХайкинг к водопаду Текес
2 день

Озеро Тузколь, Лунный каньон и ущелье Комирши

Просыпаемся, завтракаем и в 9:30 выезжаем к озеру Тузколь. Оно питается подземными водами и относится к бассейну реки Или. Озеро окружают низкие и пологие берега. В ясную погоду с берегов Тузколя можно увидеть величественные вершины Тянь-Шаня — пирамидальный пик Хан-Тенгри и трапецию пика Победы.

Далее направимся к ущелью Комирши. Это живописное место, где можно увидеть как азиатские безлесые горы, так и непредсказуемый еловый лес по руслу речки Комирши. Ближе к белым скалам открывается вид на естественные ворота в неповторимый мир гор. Мы дойдём до водопада и полюбуемся ущельем.

После обеда посетим Лунный каньон. Своё название он получил благодаря форме скал, которые напоминают лунный рельеф, созданный водой и ветром. Цвет склонов меняется в зависимости от освещения, придавая каньону особую атмосферу. По специальным тропам можно подняться на вершину каньона, откуда открывается потрясающий вид на окружающую местность.

В 17:30 отправимся в обратный путь до Алматы. Прибудем в город около 22:00. До новых встреч!

Озеро Тузколь, Лунный каньон и ущелье КомиршиОзеро Тузколь, Лунный каньон и ущелье КомиршиОзеро Тузколь, Лунный каньон и ущелье КомиршиОзеро Тузколь, Лунный каньон и ущелье КомиршиОзеро Тузколь, Лунный каньон и ущелье Комирши

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Завтрак, обеды и ужин
  • Трансфер по маршруту на внедорожниках
  • Трансфер от места встречи и до места финиша тура
  • Фото - и видеосъёмка
Что не входит в цену
  • Перелёт в Казахстан и обратно
  • Завтрак в 1-й день тура и ужин в последний
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, проспект Суюнбая, 2, к. 9 (парковка гипермаркета «Комфорт»), 5:30
Завершение: Алматы, проспект Суюнбая, 2, к. 9 (парковка гипермаркета «Комфорт»), 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Алматы

Похожие туры из Алматы

Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
На машине
Джиппинг
2 отзыва
2 дня
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
28 сен в 08:00
1 окт в 08:00
89 300 за всё до 4 чел.
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
На машине
Джиппинг
2 отзыва
5 дней
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
30 сен в 08:00
2 окт в 08:00
249 700 за всё до 4 чел.
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
На машине
2 отзыва
4 дня
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
3 окт в 08:00
4 окт в 08:00
70 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Алматы
Все туры из Алматы
ХорошоТам