Озеро Алаколь прекрасно подходит для расслабленного отдыха, обновления, восстановления сил.Вы разместитесь в отеле на первой береговой линии с собственным песчано-галечным пляжем и большой ухоженной территорией.И взрослые, и дети найдут себе

занятия по душе — в комплексе есть бассейн, спортивные площадки, парковая зона, кафе, аренда удочек, баня с купелью, детский клуб и многое другое. Трансфер от Алматы и обратно организуется на большом комфортабельном автобусе, чтобы вам не надо было думать вообще ни о чём. Питание также уже включено в стоимость тура.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание тура

Организационные детали

После бронирования нас сайте нужно полностью оплатить поездку напрямую организатору для брони проживания и трансфера. Отменить тур невозможно, но можно поменять отдыхающих.

На посадку в автобус не допускаются лица в нетрезвом состоянии и без документов, удостоверяющих личность.