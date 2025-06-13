Вы разместитесь в отеле на первой береговой линии с собственным песчано-галечным пляжем и большой ухоженной территорией.
И взрослые, и дети найдут себе
Описание тура
Организационные детали
После бронирования нас сайте нужно полностью оплатить поездку напрямую организатору для брони проживания и трансфера. Отменить тур невозможно, но можно поменять отдыхающих.
На посадку в автобус не допускаются лица в нетрезвом состоянии и без документов, удостоверяющих личность.
Проживание. Вам будет предложено несколько вариантов проживания у озера Алаколь на 1-й береговой линии. Например: Alateniz, Marsell Family Resort и похожие. Все номера с собственными ванными комнатами. На территории всех отелей хорошо ловит связь и есть ухоженная парковая зона.
*Фото гостиницы взяты с сайта alateniz-alakol.kz
Питание. Трёхразовое комплексное питание с завтрака 2-го дня по ужин 3-го.
Транспорт. Ночной трансфер к озеру и обратно в город на большом туристическом автобусе на 50 мест. Есть кондиционер. Переезд займёт около 10-11 часов.
Дети. С любого возраста, на усмотрение родителей.
Уровень сложности. Физическая активность низкая. Вы сами определяете свой досуг на озере.
Отправление в тур возможно ежедневно.
Программа тура по дням
Выезд из Алматы
Встречаемся в Алматы и выезжаем на автобусе в сторону озера Алаколь. Ночной переезд (около 10-11 часов в пути).
День у озера Алаколь
Приедем на базу у озера ориентировочно к 8:00. Вы заселитесь в номер, отдохнёте и позавтракаете.
Далее весь день будет в вашем распоряжении. Вы сами выберете, чем хотите заняться. Рекомендуем сходить на песчано-галечный пляж, где можно полежать на шезлонге, искупаться в чистейшей воде. Также для вас на территории отеля есть бассейн, баня с купелью, спортивные площадки, настольные игры, прокат удочек. Для вашего ребёнка всегда найдётся занятие по душе в детском клубе. Работает команда аниматоров.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы продолжите отдыхать на территории отеля у озера и сможете опробовать другие развлечения. Также рекомендуем прогуляться по парковой зоне, насладиться единением с природой и тишиной.
Отдых у озера и выезд в Алматы
Сегодня завершающий день у озера. Проведите его так, как хочется именно вам, а сотрудники отеля помогут реализовать ваши желания.
Выезд в Алматы после ужина. Прибытие — утром следующего дня.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер от/до озера на автобусе
- Входящие в стоимость проживания услуги отеля
- Охраняемая автостоянка для вашей машины
Что не входит в цену
- Билеты до Алматы (точки старта и финиша тура) и обратно в ваш город
- Развлечения и дополнительные услуги на базе отдыха (баня с купелью, рыбалка и прочее)
- Цена указана за 2 человек при размещении в 2-местном номере. Также есть семейные варианты для родителей с детьми - просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты у организатора
- После бронирования на сайте нужно полностью оплатить поездку напрямую организатору для брони проживания и трансфера. Отменить данный тур невозможно, но можно поменять отдыхающих