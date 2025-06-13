На озеро Алаколь из Алматы: экспресс-перезагрузка

Провести выходные на природе у солёного озера в горах и выбрать отдых на свой вкус
Озеро Алаколь прекрасно подходит для расслабленного отдыха, обновления, восстановления сил.

Вы разместитесь в отеле на первой береговой линии с собственным песчано-галечным пляжем и большой ухоженной территорией.

И взрослые, и дети найдут себе
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занятия по душе — в комплексе есть бассейн, спортивные площадки, парковая зона, кафе, аренда удочек, баня с купелью, детский клуб и многое другое.

Трансфер от Алматы и обратно организуется на большом комфортабельном автобусе, чтобы вам не надо было думать вообще ни о чём. Питание также уже включено в стоимость тура.

На озеро Алаколь из Алматы: экспресс-перезагрузка
На озеро Алаколь из Алматы: экспресс-перезагрузка
На озеро Алаколь из Алматы: экспресс-перезагрузка
Ближайшие даты:
13
июн16
июн20
июн23
июн27
июн30
июн4
июл
Время начала: 21:30

Описание тура

Организационные детали

После бронирования нас сайте нужно полностью оплатить поездку напрямую организатору для брони проживания и трансфера. Отменить тур невозможно, но можно поменять отдыхающих.

На посадку в автобус не допускаются лица в нетрезвом состоянии и без документов, удостоверяющих личность.

Проживание. Вам будет предложено несколько вариантов проживания у озера Алаколь на 1-й береговой линии. Например: Alateniz, Marsell Family Resort и похожие. Все номера с собственными ванными комнатами. На территории всех отелей хорошо ловит связь и есть ухоженная парковая зона.

*Фото гостиницы взяты с сайта alateniz-alakol.kz

Питание. Трёхразовое комплексное питание с завтрака 2-го дня по ужин 3-го.

Транспорт. Ночной трансфер к озеру и обратно в город на большом туристическом автобусе на 50 мест. Есть кондиционер. Переезд займёт около 10-11 часов.

Дети. С любого возраста, на усмотрение родителей.

Уровень сложности. Физическая активность низкая. Вы сами определяете свой досуг на озере.

Отправление в тур возможно ежедневно.

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Алматы

Встречаемся в Алматы и выезжаем на автобусе в сторону озера Алаколь. Ночной переезд (около 10-11 часов в пути).

Выезд из АлматыВыезд из АлматыВыезд из АлматыВыезд из Алматы
2 день

День у озера Алаколь

Приедем на базу у озера ориентировочно к 8:00. Вы заселитесь в номер, отдохнёте и позавтракаете.

Далее весь день будет в вашем распоряжении. Вы сами выберете, чем хотите заняться. Рекомендуем сходить на песчано-галечный пляж, где можно полежать на шезлонге, искупаться в чистейшей воде. Также для вас на территории отеля есть бассейн, баня с купелью, спортивные площадки, настольные игры, прокат удочек. Для вашего ребёнка всегда найдётся занятие по душе в детском клубе. Работает команда аниматоров.

День у озера АлакольДень у озера АлакольДень у озера АлакольДень у озера АлакольДень у озера АлакольДень у озера АлакольДень у озера АлакольДень у озера АлакольДень у озера АлакольДень у озера Алаколь
3 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы продолжите отдыхать на территории отеля у озера и сможете опробовать другие развлечения. Также рекомендуем прогуляться по парковой зоне, насладиться единением с природой и тишиной.

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4 день

Отдых у озера и выезд в Алматы

Сегодня завершающий день у озера. Проведите его так, как хочется именно вам, а сотрудники отеля помогут реализовать ваши желания.

Выезд в Алматы после ужина. Прибытие — утром следующего дня.

Отдых у озера и выезд в АлматыОтдых у озера и выезд в АлматыОтдых у озера и выезд в АлматыОтдых у озера и выезд в Алматы

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер от/до озера на автобусе
  • Входящие в стоимость проживания услуги отеля
  • Охраняемая автостоянка для вашей машины
Что не входит в цену
  • Билеты до Алматы (точки старта и финиша тура) и обратно в ваш город
  • Развлечения и дополнительные услуги на базе отдыха (баня с купелью, рыбалка и прочее)
  • Цена указана за 2 человек при размещении в 2-местном номере. Также есть семейные варианты для родителей с детьми - просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты у организатора
  • После бронирования на сайте нужно полностью оплатить поездку напрямую организатору для брони проживания и трансфера. Отменить данный тур невозможно, но можно поменять отдыхающих
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, улица Байтурсынова, сбор в 21:30
Завершение: Алматы, утром на следующий день после тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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