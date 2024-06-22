Устройте себе незабываемые выходные, полные впечатлений, эмоций и завораживающих пейзажей.В планах у нас окунуться в воды Иссык-Куля, прогуляться к уводопадам в ущелье Барскоон и потренировать воображение, придумывая, на что похожи

причудливые скалы каньона Сказка. Жить будем в палатках. Вечером уютно посидим у костра, поиграем в настольные игры и даже посмотрим кино, а утром проснёмся с удивительным видом. В туре будем делать для вас крутые снимки с дрона и камеры, чтобы из путешествия вы увезли не только воспоминания, но и классные фотографии и видео.

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Описание тура

Организационные детали

Правила возврата: если до времени начала тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат не более, чем 50% от полной стоимости тура, если до времени начала тура осталось менее 72 часов, то возврат билета невозможен.

Дети, путешествующие с одним из родителей, но с фамилией, несовпадающей с ним, для пересечения границы допускаются только с наличием свидетельства о рождении и свидетельства о браке с упоминанием фамилии отсутствующего супруга

Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения оплаченного билета.

Для пересечения границы гражданам РФ достаточно внутреннего паспорта.

При покупке авиабилетов домой, закладывайте запас по времени на непредвиденные обстоятельства (в идеале +1 сутки).