Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы

Искупаться в Иссык-Куле, устроить киновечер под звёздами и пойти в поход по горным склонам
Устройте себе незабываемые выходные, полные впечатлений, эмоций и завораживающих пейзажей.

В планах у нас окунуться в воды Иссык-Куля, прогуляться к уводопадам в ущелье Барскоон и потренировать воображение, придумывая, на что похожи
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причудливые скалы каньона Сказка. Жить будем в палатках.

Вечером уютно посидим у костра, поиграем в настольные игры и даже посмотрим кино, а утром проснёмся с удивительным видом.

В туре будем делать для вас крутые снимки с дрона и камеры, чтобы из путешествия вы увезли не только воспоминания, но и классные фотографии и видео.

Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы
Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы
Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

Правила возврата: если до времени начала тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат не более, чем 50% от полной стоимости тура, если до времени начала тура осталось менее 72 часов, то возврат билета невозможен.

Дети, путешествующие с одним из родителей, но с фамилией, несовпадающей с ним, для пересечения границы допускаются только с наличием свидетельства о рождении и свидетельства о браке с упоминанием фамилии отсутствующего супруга

Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения оплаченного билета.

Для пересечения границы гражданам РФ достаточно внутреннего паспорта.

При покупке авиабилетов домой, закладывайте запас по времени на непредвиденные обстоятельства (в идеале +1 сутки).

Проживание. Будем жить в палатках по 2 человека. Выдадим вам палатку, спальник и каремат. Возможна ночёвка в юртах, её необходимо согласовывать заранее.

Питание. В программу входит питание в палаточном лагере: ужин, завтрак и пикник. Остальное питание в дороге оплачивается дополнительно — будем заезжать в кафе по пути.

Тур подходит для вегетарианцев.

Дети. Возможно участие с 10 лет. Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются.

Транспорт. Передвигаться будем на внедорожниках. Максимальное количество пассажиров — 6 человек.

Программа тура по дням

1 день

Лунный каньон, купание в озере Иссык-Куль и вечер под звёздами

Встречаемся в 05:30 в Алматы и отправляемся в путешествие. Первая остановка — удивительный Лунный каньон, напоминающий поверхность другой планеты с причудливыми горами разной формы. В 09:00 пересечём границу с Кыргызстаном.

Сделаем красивые фотографии на смотровой площадке, а в 14:00 доберёмся до Каракола, где и пообедаем. На этом наша поездка не заканчивается — мы едем к жемчужине региона — озеру Иссык-Куль. Здесь проведём 2 часа, чтобы вы смогли искупаться, нафотографироваться и отдохнуть на берегу.

Переедем в ущелье Барскоон, установим лагерь и прогуляемся к водопаду Чаша Манаса.

Как стемнеет, усядемся у костра, вкусно поужинаем и сыграем в настольные игры. Затем устроим киновечер прямо под открытым небом!

Лунный каньон, купание в озере Иссык-Куль и вечер под звёздамиЛунный каньон, купание в озере Иссык-Куль и вечер под звёздамиЛунный каньон, купание в озере Иссык-Куль и вечер под звёздамиЛунный каньон, купание в озере Иссык-Куль и вечер под звёздамиЛунный каньон, купание в озере Иссык-Куль и вечер под звёздамиЛунный каньон, купание в озере Иссык-Куль и вечер под звёздамиЛунный каньон, купание в озере Иссык-Куль и вечер под звёздамиЛунный каньон, купание в озере Иссык-Куль и вечер под звёздамиЛунный каньон, купание в озере Иссык-Куль и вечер под звёздамиЛунный каньон, купание в озере Иссык-Куль и вечер под звёздами
2 день

Поход к водопаду, каньон Сказка и возвращение в Алматы

Проснёмся в 07:00, позавтракаем и отправимся в поход к водопаду Барскоон. Прогулка займёт около 4 часов. Дальше вас ждёт удивительный каньон Сказка с красными скалами причудливой формы. Каждый увидит в них что-то своё: возможно, волшебные замки с высокими башнями или фантастических существ.

Желающие за доплату смогут насладиться купанием в горячих источниках. Температура воды здесь сохраняется высокой в любое время года. В 17:00 поедем в город Балыкчи, а по дороге поужинаем в кафе и остановимся на местном рынке, чтобы купить вкуснейшую копчёную форель.

В 22:00 пересечём границу и продолжим обратный путь в Алматы. Прибудем в город около 02:00-03:00.

Поход к водопаду, каньон Сказка и возвращение в АлматыПоход к водопаду, каньон Сказка и возвращение в АлматыПоход к водопаду, каньон Сказка и возвращение в АлматыПоход к водопаду, каньон Сказка и возвращение в АлматыПоход к водопаду, каньон Сказка и возвращение в АлматыПоход к водопаду, каньон Сказка и возвращение в АлматыПоход к водопаду, каньон Сказка и возвращение в АлматыПоход к водопаду, каньон Сказка и возвращение в Алматы

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на комфортабельных внедорожниках
  • Снаряжение для ночёвки: палатка, спальник, каремат
  • Питание в лагере: ужин, завтрак и пикник
  • Вода
  • Фото - и видеоматериалы
  • Киновечер
  • Плата за въезд на территорию каньона Сказка
Что не входит в цену
  • Питание в дороге
  • Купание в горячих источниках
  • Билеты до Алматы и обратно из вашего города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, парковка гипермаркета «Комфорт», проспект Суюнбая, 2, к. 9, 05:30
Завершение: Алматы, 02:00-03:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Алматы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПерезагрузкаВыездныеКаньоныПрирода и пейзажиТреккинг и походы

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