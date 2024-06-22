В планах у нас окунуться в воды Иссык-Куля, прогуляться к уводопадам в ущелье Барскоон и потренировать воображение, придумывая, на что похожи
Описание тура
Организационные детали
Правила возврата: если до времени начала тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат не более, чем 50% от полной стоимости тура, если до времени начала тура осталось менее 72 часов, то возврат билета невозможен.
Дети, путешествующие с одним из родителей, но с фамилией, несовпадающей с ним, для пересечения границы допускаются только с наличием свидетельства о рождении и свидетельства о браке с упоминанием фамилии отсутствующего супруга
Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения оплаченного билета.
Для пересечения границы гражданам РФ достаточно внутреннего паспорта.
При покупке авиабилетов домой, закладывайте запас по времени на непредвиденные обстоятельства (в идеале +1 сутки).
Проживание. Будем жить в палатках по 2 человека. Выдадим вам палатку, спальник и каремат. Возможна ночёвка в юртах, её необходимо согласовывать заранее.
Питание. В программу входит питание в палаточном лагере: ужин, завтрак и пикник. Остальное питание в дороге оплачивается дополнительно — будем заезжать в кафе по пути.
Тур подходит для вегетарианцев.
Дети. Возможно участие с 10 лет. Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются.
Транспорт. Передвигаться будем на внедорожниках. Максимальное количество пассажиров — 6 человек.
Программа тура по дням
Лунный каньон, купание в озере Иссык-Куль и вечер под звёздами
Встречаемся в 05:30 в Алматы и отправляемся в путешествие. Первая остановка — удивительный Лунный каньон, напоминающий поверхность другой планеты с причудливыми горами разной формы. В 09:00 пересечём границу с Кыргызстаном.
Сделаем красивые фотографии на смотровой площадке, а в 14:00 доберёмся до Каракола, где и пообедаем. На этом наша поездка не заканчивается — мы едем к жемчужине региона — озеру Иссык-Куль. Здесь проведём 2 часа, чтобы вы смогли искупаться, нафотографироваться и отдохнуть на берегу.
Переедем в ущелье Барскоон, установим лагерь и прогуляемся к водопаду Чаша Манаса.
Как стемнеет, усядемся у костра, вкусно поужинаем и сыграем в настольные игры. Затем устроим киновечер прямо под открытым небом!
Поход к водопаду, каньон Сказка и возвращение в Алматы
Проснёмся в 07:00, позавтракаем и отправимся в поход к водопаду Барскоон. Прогулка займёт около 4 часов. Дальше вас ждёт удивительный каньон Сказка с красными скалами причудливой формы. Каждый увидит в них что-то своё: возможно, волшебные замки с высокими башнями или фантастических существ.
Желающие за доплату смогут насладиться купанием в горячих источниках. Температура воды здесь сохраняется высокой в любое время года. В 17:00 поедем в город Балыкчи, а по дороге поужинаем в кафе и остановимся на местном рынке, чтобы купить вкуснейшую копчёную форель.
В 22:00 пересечём границу и продолжим обратный путь в Алматы. Прибудем в город около 02:00-03:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 000 ₽
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Что включено
- Трансферы по маршруту на комфортабельных внедорожниках
- Снаряжение для ночёвки: палатка, спальник, каремат
- Питание в лагере: ужин, завтрак и пикник
- Вода
- Фото - и видеоматериалы
- Киновечер
- Плата за въезд на территорию каньона Сказка
Что не входит в цену
- Питание в дороге
- Купание в горячих источниках
- Билеты до Алматы и обратно из вашего города