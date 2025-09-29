За гранью секретности: из Астаны в бывший закрытый Степногорск

Путешествие в Степногорск - это уникальная возможность узнать о тайнах советского прошлого и увидеть места, где кипела жизнь в условиях секретности
Экскурсия в Степногорск предлагает уникальный взгляд на историю Советского Союза.

Путешественники смогут пройти по улицам, где кипела жизнь секретных лабораторий, и узнать о роли города в холодной войне. В программе посещение первого жилого дома, старого аэропорта и памятников. Туристы увидят символы советской архитектуры и промышленную зону. Путешествие на спортивном купе VW SCIROCCO и LEXUS RX 300 добавит комфорта и стиля
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать секреты холодной войны
  • 🏛 Посетить исторические памятники
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 🕰 Погружение в историю СССР
  • 🌆 Открыть для себя закрытый город
За гранью секретности: из Астаны в бывший закрытый Степногорск
За гранью секретности: из Астаны в бывший закрытый Степногорск
За гранью секретности: из Астаны в бывший закрытый Степногорск

Что можно увидеть

  • Первый жилой дом Степногорска
  • Старый аэропорт
  • Памятники воинам
  • Центральная площадь
  • Промышленная зона
  • Историко-краеведческий музей

Описание экскурсии

Вы пройдёте по улицам, где кипела жизнь секретных лабораторий, и выясните:

  • Когда и для чего был создан Степногорск
  • Что именно здесь скрывалось за нейтральным названием «Почтовый ящик»
  • Как жили и работали люди в условиях строжайшей секретности
  • Какую роль город сыграл в холодной войне

Вы увидите:

  • Первый жилой дом Степногорска
  • Старый аэропорт города
  • Памятники: воинам Великой Отечественной войны, Кожымукану Мунайтпасову, интернационалистам-афганцам
  • Центральную площадь и символ города — памятник горнякам
  • Флагшток и объекты символической архитектуры советского времени
  • Промышленную зону с градообразующими заводами
  • Историко-краеведческий музей

Организационные детали

  • Расстояние от Астаны — около 180 км. Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5 часа. Поездка проходит на спортивном купе VW SCIROCCO
  • Экскурсия по Степногорску продолжается примерно 3 часа и проходит на LEXUS RX 300. Все объекты мы осмотрим снаружи
  • Обед планируется в гриль баре, средний чек — 1000–2000 ₽ за чел.
  • Рекомендуемый возраст 10+
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 185 туристов
Мы — команда грамотных гидов в Астане и знаем всё о современной и прошлой жизни Казахстана, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами города и показать самые знаменитые места столицы, чтобы вы могли сказать «Я здесь был!».

5
Основано на 1 отзыве
Инна
Инна
29 сен 2025
Бесконечные, освоенные в советское время, целинные земли, закрытый в советские времена город - у нас было отличное путешествие с отличным рассказчиком. Большое спасибо!

