Это очень яркое, зрелищное путешествие в далекое средневековье.

На первой остановке мы посетим одно из самых красивых 🤩 мест на Кипре - замок 🏰 Святого Илариона, который был построен на вершине горного массива еще в 8 веке и позже являлся королевской резиденцией. Перед нами откроется потрясающая панорама, которая перенесет нас в прошлое.

Затем мы отправимся в Аббатство Беллапаис – неповторимый образец кипрского готического стиля, принесенного на остров 🏝️ франкскими рыцарями. Это первый католический монастырь на Кипре, основанный орденом августинцев в начале 13 века и величественное место, откуда открывается великолепный вид на северное побережье Кипра.

Далее мы продолжим наш путь в направлении Кирении, города со старинными домами, средневековой крепостью и живописной бухтой в форме подковы, напоминающей прибрежные города на юге Франции. Здесь мы посетим крепость, которая была построена во 2 веке для защиты города от вражеских набегов и со временем только расширялась и укреплялась. Внутри крепости расположилась церковь ⛪ Святого Георгия, венецианская башня, темница и музей 🖼 затонувшего корабля, в котором находится остов торгового судна 4 века до н. э. и остатки перевозимого им груза. Вероятно, это самое древнее торговое судно, которое когда-либо было обнаружено.

В заключение у Вас будет немного свободного времени, чтобы прогуляться 👣 по живописному порту, перекусить или выпить 🍹 чашечку кофе перед обратной дорогой.

Важно! На экскурсии 🧭 обязательно иметь при себе паспорт.

Транспорт для проведения экскурсии:

Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров

Mercedes V-class -до 7 пассажиров

Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров