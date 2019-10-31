2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Разобраться в тонкостях кипрской кухни и приготовить 4 блюда в компании фуд-блогера

Aleksei
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Aleksei – ваш гид
Приглашаю вас провести день в лучших традициях киприотов! Вы проникнете в секреты местной кухни и своими руками приготовите четыре классических блюда Кипра: хорьятики салат, шашлык сувла, колбаски шефтальес и копченую на фруктовых щепках рыбу, лавраки или ципуру.

И всё это — в окружении дивных пейзажей у подножия горы Троодос.
От 250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс

Что вас ожидает

Кипрская кухня — история и дегустация
Мы встретимся в уютной, специально оборудованной зоне для пикников у подножия горы Троодос. Я познакомлю вас с особенностями кухни Кипра, гастрономическими привычками киприотов и характерными местными специями. Расскажу о секретах производства уникальных кипрских сыров и мясных деликатесов, а вы сможете попробовать их, наслаждаясь напитками и прекрасным видом на лесные массивы Троодоса.

Кулинарный мастер-класс: обед настоящего киприота
Нет лучше способа познакомиться с традиционными блюдами национальной кухни, чем приготовить их своими руками! С моей помощью вы повторите классический обед киприотов:

  • Хорьятики салат — я расскажу, как правильно нарезать и заправлять аутентичный греческий салат с сыром фета, и открою секрет его ключевого ингредиента.
  • Сувла — вы узнаете об особенностях чудо-мангалов Фуку и научитесь готовить вкуснейший кипрский шашлык из баранины, свинины или курицы.
  • Шефталья — традиционные колбаски из свиного фарша с травами в жировой сетке, которые мы самостоятельно приготовим и зажарим на гриле.
  • Лавраки и ципура — поговорим о главных местных морепродуктах, сибасе и дорадо, а затем обжарим свежую рыбу на гриле или закоптим её на ароматных щепках фруктовых деревьев.

После кулинарных трудов мы, конечно же, сервируем превосходный обед на природе и съедим все приготовленные шедевры, любуясь чудесным кипрским закатом.

Кому подойдет мастер-класс

Всем, кто любит готовить и знакомиться с культурой страны через ее национальную кухню.

Организационные детали

  • За дополнительную плату вы сможете продегустировать алкогольные напитки Кипра (зиванию разных видов, коммандарию, красное и белое вино) и узнать о них много интересного.
  • До места проведения мастер-класса вы добираетесь самостоятельно (20 минут от Лимассола), или мы можем организовать трансфер за дополнительную плату.
  • Если у вас есть особые гастрономические предпочтения (диета, аллергия, нелюбовь к какому-то продукту), мы сможем оговорить меню заранее и при необходимости скорректировать его.
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Aleksei
Aleksei
Ясас! 5 лет назад я переехал на Кипр и начал изучать его кулинарные традиции. Затем стал вести свой вкусный блог и кормить друзей и знакомых на разных вечеринках. И вот теперь я чувствую силы делиться всеми знаниями о кухне Кипра с вами. Копьястэ — присоединяйтесь к угощению!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

31 октября 2019
Очень понравилась возможность посмотреть на Кипр с необычной стороны - со стороны кухни. Кулинарная экскурсия - отличный способ не только попробовать остров на вкус, но и под руководством опытного и умелого профессионала самому, своими руками ощутить, что такое "готовить как настоящий киприот"!

Отличный выбор места для кулинарной экскурсии, очень колоритное и одновременно небанальное и спокойное. Еще раз спасибо, что научили, показали, дали попробовать приготовить несколько классических кипрских угощений!

Не могу не отметить и отличную подготовку "технической" стороны мероприятия, некоторые "лайфхаки" теперь буду применять на пикниках дома!
15 августа 2019
Очень рекомедую посетить экскурсию. Место проведения у подножья гор спсрбствует коллорту экскурсии.Алексей в доступной форме рассказал и показал как готовить блюда традиционной кухни, рассказал много интересного про Кипр и его традиции.

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