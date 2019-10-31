2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кипрская кухня — история и дегустация

Мы встретимся в уютной, специально оборудованной зоне для пикников у подножия горы Троодос. Я познакомлю вас с особенностями кухни Кипра, гастрономическими привычками киприотов и характерными местными специями. Расскажу о секретах производства уникальных кипрских сыров и мясных деликатесов, а вы сможете попробовать их, наслаждаясь напитками и прекрасным видом на лесные массивы Троодоса.

Кулинарный мастер-класс: обед настоящего киприота

Нет лучше способа познакомиться с традиционными блюдами национальной кухни, чем приготовить их своими руками! С моей помощью вы повторите классический обед киприотов:

Хорьятики салат — я расскажу, как правильно нарезать и заправлять аутентичный греческий салат с сыром фета, и открою секрет его ключевого ингредиента.

— я расскажу, как правильно нарезать и заправлять аутентичный греческий салат с сыром фета, и открою секрет его ключевого ингредиента. Сувла — вы узнаете об особенностях чудо-мангалов Фуку и научитесь готовить вкуснейший кипрский шашлык из баранины, свинины или курицы.

— вы узнаете об особенностях чудо-мангалов Фуку и научитесь готовить вкуснейший кипрский шашлык из баранины, свинины или курицы. Шефталья — традиционные колбаски из свиного фарша с травами в жировой сетке, которые мы самостоятельно приготовим и зажарим на гриле.

— традиционные колбаски из свиного фарша с травами в жировой сетке, которые мы самостоятельно приготовим и зажарим на гриле. Лавраки и ципура — поговорим о главных местных морепродуктах, сибасе и дорадо, а затем обжарим свежую рыбу на гриле или закоптим её на ароматных щепках фруктовых деревьев.

После кулинарных трудов мы, конечно же, сервируем превосходный обед на природе и съедим все приготовленные шедевры, любуясь чудесным кипрским закатом.

Кому подойдет мастер-класс

Всем, кто любит готовить и знакомиться с культурой страны через ее национальную кухню.