2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кипрская кухня — история и дегустация
Мы встретимся в уютной, специально оборудованной зоне для пикников у подножия горы Троодос. Я познакомлю вас с особенностями кухни Кипра, гастрономическими привычками киприотов и характерными местными специями. Расскажу о секретах производства уникальных кипрских сыров и мясных деликатесов, а вы сможете попробовать их, наслаждаясь напитками и прекрасным видом на лесные массивы Троодоса.
Кулинарный мастер-класс: обед настоящего киприота
Нет лучше способа познакомиться с традиционными блюдами национальной кухни, чем приготовить их своими руками! С моей помощью вы повторите классический обед киприотов:
После кулинарных трудов мы, конечно же, сервируем превосходный обед на природе и съедим все приготовленные шедевры, любуясь чудесным кипрским закатом.
Всем, кто любит готовить и знакомиться с культурой страны через ее национальную кухню.