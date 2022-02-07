Что вы можете увидеть 🤩

Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Рекомендуемая целевая группа: Взрослые и подростки старше 10 лет. Маршрут средней сложности.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
18:00 (понедельник, среда, пятница, суббота)
Шерегеш Т.
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