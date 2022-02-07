«Рассвет в горах» романтическое приключение, ночёвка в палатке

Романтичное приключение для семей и пар

В группе
до 15 чел.
Романтичное приключение для семей и пар.

Вечер у костра и лёгкий трекинг, ночёвка в палатке под звёздным небом с полевым ужином и завтраком.
«Рассвет в горах» романтическое приключение, ночёвка в палатке
«Рассвет в горах» романтическое приключение, ночёвка в палатке
«Рассвет в горах» романтическое приключение, ночёвка в палатке
«Рассвет в горах» романтическое приключение, ночёвка в палатке

Что вы можете увидеть 🤩

  • г. Каритшал (Зеленая)
  • г. «Верблюды»
  • г. Курган
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • Ночёвка в палатке у таежной реки, ранний подъём, несложное восхождение в гору, встреча рассвета. Незабываемые фото на память.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендуемая целевая группа: Взрослые и подростки старше 10 лет. Маршрут средней сложности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида, организатора
  • аренда палатки, спальника
  • питание: ужин и завтрак.
Что не входит
  • личные расходы
Место начала и завершения?
п. Усть-Кабырза, Шергеш
Когда и сколько длится
Когда: 18:00 (понедельник, среда, пятница, суббота)
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендуемая целевая группа: Взрослые и подростки старше 10 лет. Маршрут средней сложности.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

18:00 (понедельник, среда, пятница, суббота)

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