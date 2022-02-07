Вершины Шории - Обзорная экскурсия на вершину горы Зеленая

Обзорная экскурсионная программа на вершину горы Зелёная

В группе
до 15 чел.
Обзорная экскурсионная программа на вершину горы Зелёная.

Гору называют «Зелёной» из-за обилия зелени летом — самая популярная возвышенность Шерегеша.

С вершины открывается вид на Бийскую Гриву, Абаканский хребет и Кузнецкий Алатау.
Вершины Шории - Обзорная экскурсия на вершину горы Зеленая
Вершины Шории - Обзорная экскурсия на вершину горы Зеленая
Вершины Шории - Обзорная экскурсия на вершину горы Зеленая
Вершины Шории - Обзорная экскурсия на вершину горы Зеленая
Вершины Шории - Обзорная экскурсия на вершину горы Зеленая
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • Подъем и спуск на кресельной канатной дороге на вершину горы Зеленая (1270м). Панорамные виды, история края, загадки священных гор, легенды, обзорная площадка, фотозоны. Незабываемые фото на память.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Подъем, спуск на фуникулере

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги кресельного подъёмника
  • услуги гида-экскурсовода.
Что не входит
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
подъёмник «Фристайл», Шергеш
Когда и сколько длится
Когда: 09:00 (понедельник, среда, пятница, воскресенье)
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

09:00 (понедельник, среда, пятница, воскресенье)

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