1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Захватывающий поход

Гора Аю-Даг похожа на медведя, который лежит, опустив голову в море 🌊. Мы поднимемся от его «хвоста» к вершине, затем по хребту спустимся к «голове», осмотрим археологические памятники и по «ребрам» вернемся к исходной точке. По пути нас будут сопровождать панорамы Черного моря 🌊. Вы со смотровой площадки увидите поселок Гурзуф, скалы Адалары, детский лагерь «Артек», а еще насладитесь прогулкой по крымскому лесу 🌲.

Исследовать руины и услышать местные истории 📖

На вершине горы ⛰️ Аю-Даг вас ждут развалины древнего поселения Партенит, а неподалёку — средневекового монастыря Св. Иоанна Готского и базилики Петра и Павла. Я расскажу об истории 📖 этой земли, о находках археологов, о редких растениях и животных, населяющих эти склоны. Вы услышите, почему Медведь-гору считают местом силы и что здесь видели местные жители.

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