Преимущества этого путешествия:
Встретимся с гидом и познакомимся с группой.
Встреча будет в 9:30, чтобы не было задержек, рекомендуем прибывать в Иркутск немного заранее.
И сразу отправляемся в путь!
Вы только представьте, что буквально через 4 часа вы самостоятельно сможете убедиться в прочности байкальского льда, рассмотреть его прозрачное дно и сделать первые долгожданные кадры.
Проехав ледовую переправу, окажемся на острове Ольхон.
Дадим немного времени освоиться и отдохнуть, а потом наш гид пригласит вас на первое знакомство с островом.
Вы увидите скалу Шаманка, поразитесь длине Сарайского пляжа, а ещѐ встретите ваш первый Байкальский закат.
Включено: ужин.
Плотно завтракаем и отправляемся в путешествие.
Сегодня будет насыщенный день, так что оденьтесь потеплее.
Ловко садимся в УАЗы и едем любоваться самой северной точкой острова – мыс Хобой.
По пути сделаем много ледовых остановок.
Приготовьтесь, ведь вас очарует мыс Любви, заворожит история скалы Три брата, а также вы увидите мыс Хобой с воды и полюбуетесь его ледяными гротами и наплесками.
Чтобы силы вас быстро не покинули, для вас приготовят сытный и вкусный обед на свежем воздухе.
Вернувшись вечером в отель, у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и наедине пошептаться с островом о самом сокровенном.
Включено: завтрак, обед, ужин.
Вот и новый день, а также вкуснейший Байкальский завтрак.
Сегодня вы сами можете решить, как провести время в свое удовольствие, ведь у вас столько вариантов (не входит в стоимость): можно посетить мыс Бурхан, покататься на коньках, на велосипедах с зимними шинами, посетить зимний Сарайский пляж, сходить в музей или просто прогуляться по Байкалу.
День точно будет чудесным, ведь вы поведете его на Байкале!
Включено: завтрак, ужин.
Первым делом завтрак, а затем в путь!
Сегодня мы увидим остальные красоты Ольхона, садимся в УАЗы и отправляемся исследовать юг острова.
Помимо многочисленных гротов и ледяных пещер, вас ждет о. Огой.
Это священный остров, на котором находится буддийская Ступа Просветления, если выполните незатейливый ритуал, она сможет исполнить самое сокровенное ваше желание.
Получив столько положительных эмоций, отправимся обратно в отель, чтобы за ужином обсудить самые яркие впечатления.
Включено: завтрак, ужин.
Завтракаем и говорим до свидания острову!
Вечером вы вернетесь в Иркутск, автобус привезет вас в центр города (сквер Кирова).
Включено: завтрак.
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Ольхонские терема» или аналогичной на Ольхоне, номер стандарт (душ и туалет в номере).
Стоимость тура на 1 человека в обычные даты – 37 900 рублей.
Стоимость тура на 1 человека в праздничные даты (20.02 –24.02, 07.03 – 11.03) – 41 500 рублей.
Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.
Обувь:
Дополнительно:
Pекомендовано:
Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.
Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Скидка 10% для детей до 12 лет, при проживании в семейном номере.