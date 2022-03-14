Волшебный лед Ольхона

Отличный и компактный тур, который включает в себя лучшие места зимнего Байкала. Идеально гладкий

5
3 отзыва
Отличный и компактный тур, который включает в себя лучшие места зимнего Байкала. Идеально гладкий и зеркальный, прекрасный, так похожий на стекло Байкальский лёд. Такого мы вам еще не показывали! Данный тур – самое доступное путешествие по Байкалу! .

Ну что, готовы к настоящим приключениям? Ещѐ совсем немного и мы отправимся в настоящую ледовую сказку, где исполнятся все ваши байкальские мечты!
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
Волшебный лед Ольхона
Ближайшие даты:
07
фев
11
фев
20
фев
26
фев
03
мар
05
мар
07
мар
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даты

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • многообразие Байкальского Льда – ледовые гроты, невероятной красоты пещеры, знаменитые пузырьки – всѐ это подарит нам Байкал;
  • посетим буддийскую Ступу Просветления, если выполнить незатейливый ритуал, она сможет исполнить самое сокровенное наше желание;
  • потрясающие кадры – не забудьте освободить память на телефоне, мы будем делать ледовые остановки, чтобы поближе рассмотреть и запечатлить природную красоту Байкала.

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Ольхон – Скала Шаманка – Пролив Ольхонские ворота

Встретимся с гидом и познакомимся с группой.

Встреча будет в 9:30, чтобы не было задержек, рекомендуем прибывать в Иркутск немного заранее.

И сразу отправляемся в путь!

Вы только представьте, что буквально через 4 часа вы самостоятельно сможете убедиться в прочности байкальского льда, рассмотреть его прозрачное дно и сделать первые долгожданные кадры.

Проехав ледовую переправу, окажемся на острове Ольхон.

Дадим немного времени освоиться и отдохнуть, а потом наш гид пригласит вас на первое знакомство с островом.

Вы увидите скалу Шаманка, поразитесь длине Сарайского пляжа, а ещѐ встретите ваш первый Байкальский закат.

Включено: ужин.

Иркутск – Ольхон – Скала Шаманка – Пролив Ольхонские воротаИркутск – Ольхон – Скала Шаманка – Пролив Ольхонские воротаИркутск – Ольхон – Скала Шаманка – Пролив Ольхонские ворота
2 день
Ольхон – Мыс Хобой – Ольхон

Плотно завтракаем и отправляемся в путешествие.

Сегодня будет насыщенный день, так что оденьтесь потеплее.

Ловко садимся в УАЗы и едем любоваться самой северной точкой острова – мыс Хобой.

По пути сделаем много ледовых остановок.

Приготовьтесь, ведь вас очарует мыс Любви, заворожит история скалы Три брата, а также вы увидите мыс Хобой с воды и полюбуетесь его ледяными гротами и наплесками.

Чтобы силы вас быстро не покинули, для вас приготовят сытный и вкусный обед на свежем воздухе.

Вернувшись вечером в отель, у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и наедине пошептаться с островом о самом сокровенном.

Включено: завтрак, обед, ужин.

Ольхон – Мыс Хобой – ОльхонОльхон – Мыс Хобой – ОльхонОльхон – Мыс Хобой – Ольхон
3 день
Ольхон

Вот и новый день, а также вкуснейший Байкальский завтрак.

Сегодня вы сами можете решить, как провести время в свое удовольствие, ведь у вас столько вариантов (не входит в стоимость): можно посетить мыс Бурхан, покататься на коньках, на велосипедах с зимними шинами, посетить зимний Сарайский пляж, сходить в музей или просто прогуляться по Байкалу.

День точно будет чудесным, ведь вы поведете его на Байкале!

Включено: завтрак, ужин.

ОльхонОльхонОльхон
4 день
Ольхон – Остров Огой – Ступа Просветления

Первым делом завтрак, а затем в путь!

Сегодня мы увидим остальные красоты Ольхона, садимся в УАЗы и отправляемся исследовать юг острова.

Помимо многочисленных гротов и ледяных пещер, вас ждет о. Огой.

Это священный остров, на котором находится буддийская Ступа Просветления, если выполните незатейливый ритуал, она сможет исполнить самое сокровенное ваше желание.

Получив столько положительных эмоций, отправимся обратно в отель, чтобы за ужином обсудить самые яркие впечатления.

Включено: завтрак, ужин.

Ольхон – Остров Огой – Ступа ПросветленияОльхон – Остров Огой – Ступа ПросветленияОльхон – Остров Огой – Ступа Просветления
5 день
Ольхон Иркутск

Завтракаем и говорим до свидания острову!

Вечером вы вернетесь в Иркутск, автобус привезет вас в центр города (сквер Кирова).

Включено: завтрак.

Ольхон ИркутскОльхон ИркутскОльхон Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Ольхонские терема» или аналогичной на Ольхоне, номер стандарт (душ и туалет в номере).

Стоимость тура на 1 человека в обычные даты – 37 900 рублей.

  • проживание в посёлке Хужир на острове Ольхон;
  • благоустроенные номера категории стандарт (удобства в номере);
  • доплата за одноместное размещение – 7 000 рублей.

Стоимость тура на 1 человека в праздничные даты (20.02 –24.02, 07.03 – 11.03) – 41 500 рублей.

  • проживание в посёлке Харанцы на острове Ольхон;
  • благоустроенные номера категории стандарт (удобства в номере);
  • доплата за одноместное размещение – 7 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на Ж/Д вокзале в Иркутске (9:30 утра, время местное)
  • Сопровождение гида
  • Трансфер Иркутск-Ольхон
  • Проживание в гостинице на Ольхоне, номер стандарт 4 ночи (душ и туалет в номере)
  • Экскурсия на мыс Хобой на автомобиле УАЗе
  • Экскурсия по островам Малого Моря, о. Огой на УАЗе
  • Питание: 1 день – ужин 2 день – завтрак, обед, ужин 3 день – завтрак, ужин 4 день – завтрак, обед-пикник, ужин 5 день – завтрак.
  • 1 день – ужин
  • 2 день – завтрак, обед, ужин
  • 3 день – завтрак, ужин
  • 4 день – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 5 день – завтрак
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание: 1 день - обед в кафе по дороге из Иркутска на остров Ольхон 3 день - обед в придорожном кафе 5 день - обед в кафе по дороге в Иркутск с острова Ольхон:
  • 1 день - обед в кафе по дороге из Иркутска на остров Ольхон
  • 3 день - обед в придорожном кафе
  • 5 день - обед в кафе по дороге в Иркутск с острова Ольхон:
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.

  • Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
  • Бафф или шарф (для защиты шеи).
  • Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
  • Флисовый джемпер.
  • Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
  • Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
  • Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
  • Перчатки непродуваемые + варежки.

Обувь:

  • Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
  • Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики

Дополнительно:

  • Грелки / стельки химические для ног и рук.
  • Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
  • Очки солнцезащитные – обязательно.
  • Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
  • Помада гигиеническая.
  • Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).

Pекомендовано:

  • Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
  • Сушилки для обуви.
  • Фонарик.
  • Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.

Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли скидки детям?

Скидка 10% для детей до 12 лет, при проживании в семейном номере.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
14 мар 2022
Все очень понравилось, спасибо!
Р
13 мар 2022
Тур понравился. Повезло с погодой. Увидели все, что хотели!
Р
13 мар 2022
Все хорошо

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