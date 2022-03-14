Встретимся с гидом и познакомимся с группой.

Встреча будет в 9:30, чтобы не было задержек, рекомендуем прибывать в Иркутск немного заранее.

И сразу отправляемся в путь!

Вы только представьте, что буквально через 4 часа вы самостоятельно сможете убедиться в прочности байкальского льда, рассмотреть его прозрачное дно и сделать первые долгожданные кадры.

Проехав ледовую переправу, окажемся на острове Ольхон.

Дадим немного времени освоиться и отдохнуть, а потом наш гид пригласит вас на первое знакомство с островом.

Вы увидите скалу Шаманка, поразитесь длине Сарайского пляжа, а ещѐ встретите ваш первый Байкальский закат.

Включено: ужин.