Н Наталья 5 Отзыв на: Многоликая Уфа Приехали в Уфу первый раз с мужем. Заказали экскурсию для знакомства с городом. Гид Гульнара радушно встретила, провела интересную экскурсию по Уфе. Увлеченно рассказала об истории города и республики, показала главные достопримечательности. Мы пргулялись по главным улицам и историческим местам Уфы, услышали интересный рассказ об известных уроженцах города. Свой рассказ Гульнара сопровождала стихами Башкирских и Русских поэтов, легендами и сказками Башкирии. Гид подсказала где можно отведать национальные блюда и где можно прогуляться по столице Башкирии в свободное время. Экскурсия была интересной и познавательной.

М Мария 4 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу При заказе экскурсии, было два пожелания: чтобы точкой отправления был жд вокзал в 9.30. И экскурсия была расширенной с конкретным посещением мечети-медресе Ляля-тюльпан. Организатор ответил положительно, и что стоимость увеличится до 5500 экскурсия, 2700 минивэн. Был внесен аванс 1040. Встретили вовремя, экскурсовод и водитель 2 часа 15 минут провели интересную экскурсию для нас только по одной части города и привезли к месту размещения. После уточнения с моей стороны выяснилось, что оператор поставила перед экскурсоводом задачу: обзорная экскурсия, не уточнив конкретных пожеланий заказчика. Далее нас повезли на продолжение экскурсии, затем обратно. По окончании экскурсии оплачено 7200. Затем через 20 минут оператор отругала экскурсовода и потребовала с меня доплаты 700 р за аренду транспорта. Итог хорошая экскурсия за сумму 8900р. Отчетные документы, по произведенной оплате в виде чека пока до сих пор не предоставлены. При звонках оператору по номеру размещенному на этом сайте, говорил автоответчик. Работу оператора оцениваю, на два. Работу экскурсовода на пять. Причем как я поняла оператор просто раскидывает заказы по другим экскурсоводам, размешенным также на этом сайте, т. к. Экскурсовод не имеет доступа к переписке с заказчиком.

Е Екатерина 5 Отзыв на: Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии Замечательную экскурсию провёл Сергей для нас, меня и двух детей 10 и 13 лет) было очень познавательно, интересно и легко. Слушали не путеводителя, который заучил наизусть материал, а настоящего жителя Уфы, историка, человека увлечённого культурой и искусством этого города. Детям и мне очень понравилась прогулка по Уфе. Спасибо.

Е Екатерина 5 Отзыв на: Неизведанная Башкирия Это была самая веселая и незабываемая экскурсия за все время пребывания в Башкирии. Я и дети, 10 и 13 лет, даже не ожидали какие приключения нас ждут. Екатерина (наш гид) очень жизнерадостная и отчаянная девушка, готовая на любые подвиги, и в то же время совсем не навязчивая и очень внимательная) Было здорово. Спасибо огромное!

Д Денис 5 Отзыв на: Об Уфе - с любовью Получилась увлекательная и познавательная прогулка с местным жителем по центру Уфы, это правда. Доброжелательно и с любовью. Рекомендую!

Н Николай 5 Отзыв на: Уфа: люди, факты, парадоксы Отличная экскурсия, полное погружение в историю города и республики!

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Уфа - первая встреча Прекрасно организованная и проведенная экскурсия. Мария прекрасный рассказчик, слушать ее огромное удовольствие, что редкость в наше время. Узнали много нового, получили всю необходимую лично нам информацию и расстались с сожаление, что так быстро пролетело время. Однозначно рекомендуем всем.

А Анастасия 5 Отзыв на: Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии Экскурсия Сергея была насыщенная, интересная, познавательная, при этом, не перегружена лишней информацией. Это взгляд профессионального краеведа, любящего своё дело. Исторические факты перемежались поэтическими строками и 2 часа пролетели не заметно. Сергей ответил на все вопросы и, видя нашу заинтересованность, подарил свои Книги о истории Башкирии. Мы очень благодарны Сергею за заботу в течении Экскурсии, это был очень холодный день, за деликатность в подаче информации и за интересное общение.

А Александр 5 Отзыв на: Уфа: люди, факты, парадоксы Спасибо, что познакомили меня с Уфой.

Е Елена 5 Отзыв на: Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин Были на Экскурсии с Катериной. Отличная организации,пунктуальность. Места очень красивые! Несмотря на мороз прошли почти весь маршрут. Хотим ещё летом глянуть эти края! Спасибо. очень понравилось!

Е Елена 5 Отзыв на: Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии Когда летела в Уфу, спросила у друзей, которые оттуда родом, что посмотреть. В ответ получила - да ничего, серый город. Я тогда решила, что мне определенно нужен специалист. И совершенно случайно нашла Сергея. Отличная экскурсия! Даже не думала, что за 2.5 часа можно объять необъятное. Оказалось - можно! А меня, как любителя истории и "фишек" городов, Сергей поразил. Очень тепло, душевно, при этом четко и по делу. С цитатами известных писателей, научной изюминкой и неожиданными поворотами в самобытные дворики. С легендами и сказками, с медом и настойкой, с археологией и балетом. Город заиграл для меня яркими красками! Советую! Теперь Уфа в моем сердце, и я обязательно вернусь!

Л Лена 5 Отзыв на: Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин Были на экскурсии с Гульназ. все очень понравилось. очень красивые места. впечатления незабываемые

Л Лена 5 Отзыв на: Знакомство с Уфой экскурсия очень понравилась. . Вера великолепный экскурсовод. все интересно познавательно и не утомляет.

С Седова 5 Отзыв на: Уфа: люди, факты, парадоксы 08.03.2022 Сергей проводил для нас экскурсию. Всё прошло не просто хорошо, а замечательно. Человек, который живёт тем о чем рассказывает. Слышит задаваемые вопросы. Старается преподнести информацию людям так, чтобы они полюбили Уфу и заинтересовались её историей. Большое спасибо Сергею, за информацию поданную с любовью и грамотно составленный маршрут.

И ИРИНА 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу Ребята без вопросов подстроились по времени нашего приезда. Безупречно организована экскурсия. Вся команда (учителя с серьёзным туристским опытом) очарована гидом Дашей! И утренней Уфой, конечно! Чистая, тёплая машина, контактный водитель. Такой старт украсил нашу поездку и обеспечил отличное настроение! Низкий поклон- профессионально и душевно!

А Александр 5 Отзыв на: «Арт-квадрат» - путешествие во времени Содержательная экскурсия! Время пролетело незаметно. Спасибо!

А Александр 5 Отзыв на: Уфа - первая встреча Огромное спасибо за содержательную экскурсию! Время пролетело совсем незаметно! Мария -человек с знанием своего дела! Благодаря ей Уфа понравилась сразу! Всем рекомендую гида Марию. Спасибо!

О Ольга 5 Отзыв на: Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии Пятёрка, пятёрка, пятёрка!!! За экскурсию "Уфа. От русской крепости до Башкирии". ЭКСКУРСОВОДУ СЕРГЕЮ! Историк, журналист, литератор - прочитала я в презентации гида, выбирая экскурсию. Как рада, что именно с Сергеем, я, единственный турист, провела два часа, 09.02.22, знакомясь с городом. Площади, фонтаны, скверы, знаковые здания (исторические и современные), нулевой километр, хитрые подворотни, творческое пространство «Арт-квадрат». Как связаны имена известных личностей: Шаляпина, М. Нестерова, Аксакова- писателя, Чапаева, Колчака, В. Ленина, Р. Нуриева с Уфой, а как фильм "Звёздные войны"?!!! Всё это, теперь знаю. Я, вообще, теперь об этом замечательном городе знаю больше чем друзья, в гости к которым приехала с г. Ангарска. Хочется поблагодарить за споры, стихи, юмор, заботу, фотографирование меня, и подарочек🤗🤗🤗 Рекомендую экскурсию, рекомендую ГИДА СЕРГЕЯ!!!

М Марина 5 Отзыв на: Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии Огромное спасибо Сергею за интересную экскурсию!