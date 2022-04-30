Экскурсии по Башкортостану

Экскурсии в городах Башкортостана

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Башкортостане или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Уфа

Индивидуальные экскурсии

Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе
Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе
5500
за всё
Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего
Уфа
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
4.5
2 отзыва
4500
за всё
Исследовать одну из частей города или обе - и узнать о нем самое интересное
Уфа
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
5500
за всё
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Уфа
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
7500
за всё
Вас ждет обзорная увлекательная экскурсия по столице Республики Башкортостан, которая познакомит Вас с главными
Уфа
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
5500
за всё
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по северной части Уфы, чтобы оценить культурное разнообразие
Уфа
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
5500
за всё
На башкирском языке слово «Уфа», написанное заглавными буквами, напоминает три круга, перечеркнутых линиями
Уфа
Ночные огни Уфы
Ночные огни Уфы
6600
за всё
Авторский рассказ о городе будет переплетаться с инетерсными историческими фактами
Уфа
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
5
15 отзывов
9000
за всё
Заглянуть в озеро Зянгяр-куль, увидеть святыни Красноусольского и посетить страусиную ферму
Уфа
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия
4.9
14 отзывов
8000
за всё
Едем на северо-восток - к святыням, вдохновляющим панорамам и одному из крупнейших родников мира
Уфа

Групповые экскурсии

Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
5500
за чел.
Проникнуться деревенским колоритом, побывать на мастер-классах и попробовать национальные вкусности
Уфа

Обзорные по городам

Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе
Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе
5500
за всё
Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего
Уфа
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
4.5
2 отзыва
4500
за всё
Исследовать одну из частей города или обе - и узнать о нем самое интересное
Уфа
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
5500
за всё
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Уфа
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
7500
за всё
Вас ждет обзорная увлекательная экскурсия по столице Республики Башкортостан, которая познакомит Вас с главными
Уфа
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
5500
за всё
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по северной части Уфы, чтобы оценить культурное разнообразие
Уфа
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
5500
за всё
На башкирском языке слово «Уфа», написанное заглавными буквами, напоминает три круга, перечеркнутых линиями
Уфа
Многоликая Уфа
Многоликая Уфа
4.8
11 отзывов
4550
за всё
Увидеть, услышать и почувствовать башкирскую столицу на душевной обзорной экскурсии
Уфа
Уфа историческая и современная
Уфа историческая и современная
4.9
21 отзыв
4500
за всё
Познакомиться с главными достопримечательностям приветливой столицы Башкортостана
Уфа
Знакомство с Уфой
Знакомство с Уфой
4.8
46 отзывов
5200
за всё
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Уфа

Туры на автомобиле

Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
4.5
2 отзыва
4500
за всё
Исследовать одну из частей города или обе - и узнать о нем самое интересное
Уфа
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
5500
за всё
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Уфа
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
5
15 отзывов
9000
за всё
Заглянуть в озеро Зянгяр-куль, увидеть святыни Красноусольского и посетить страусиную ферму
Уфа
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия
4.9
14 отзывов
8000
за всё
Едем на северо-восток - к святыням, вдохновляющим панорамам и одному из крупнейших родников мира
Уфа
Уфа: люди, факты, парадоксы
Уфа: люди, факты, парадоксы
4.9
40 отзывов
6500
за всё
Историко-культурная автопрогулка по столице Башкирии
Уфа
Знакомство с Уфой
Знакомство с Уфой
4.8
46 отзывов
5200
за всё
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Уфа
Уфа - первая встреча
Уфа - первая встреча
5
32 отзыва
6500
за всё
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Уфа

Гастрономические туры

Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
5500
за чел.
Проникнуться деревенским колоритом, побывать на мастер-классах и попробовать национальные вкусности
Уфа
В гости к бабушке в Стерлибашево
В гости к бабушке в Стерлибашево
5
1 отзыв
4500
за чел.
Уфа

Последние отзывы об экскурсиях по Башкортостану

  • Н
    Наталья
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Многоликая Уфа
    Приехали в Уфу первый раз с мужем. Заказали экскурсию для знакомства с городом. Гид Гульнара радушно встретила, провела интересную экскурсию по Уфе. Увлеченно рассказала об истории города и республики, показала главные достопримечательности. Мы пргулялись по главным улицам и историческим местам Уфы, услышали интересный рассказ об известных уроженцах города. Свой рассказ Гульнара сопровождала стихами Башкирских и Русских поэтов, легендами и сказками Башкирии. Гид подсказала где можно отведать национальные блюда и где можно прогуляться по столице Башкирии в свободное время. Экскурсия была интересной и познавательной.
  • М
    Мария
    27 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    При заказе экскурсии, было два пожелания: чтобы точкой отправления был жд вокзал в 9.30. И экскурсия была расширенной с конкретным посещением мечети-медресе Ляля-тюльпан. Организатор ответил положительно, и что стоимость увеличится до 5500 экскурсия, 2700 минивэн. Был внесен аванс 1040. Встретили вовремя, экскурсовод и водитель 2 часа 15 минут провели интересную экскурсию для нас только по одной части города и привезли к месту размещения. После уточнения с моей стороны выяснилось, что оператор поставила перед экскурсоводом задачу: обзорная экскурсия, не уточнив конкретных пожеланий заказчика. Далее нас повезли на продолжение экскурсии, затем обратно. По окончании экскурсии оплачено 7200. Затем через 20 минут оператор отругала экскурсовода и потребовала с меня доплаты 700 р за аренду транспорта. Итог хорошая экскурсия за сумму 8900р. Отчетные документы, по произведенной оплате в виде чека пока до сих пор не предоставлены. При звонках оператору по номеру размещенному на этом сайте, говорил автоответчик. Работу оператора оцениваю, на два. Работу экскурсовода на пять. Причем как я поняла оператор просто раскидывает заказы по другим экскурсоводам, размешенным также на этом сайте, т. к. Экскурсовод не имеет доступа к переписке с заказчиком.
  • Е
    Екатерина
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
    Замечательную экскурсию провёл Сергей для нас, меня и двух детей 10 и 13 лет) было очень познавательно, интересно и легко. Слушали не путеводителя, который заучил наизусть материал, а настоящего жителя Уфы, историка, человека увлечённого культурой и искусством этого города. Детям и мне очень понравилась прогулка по Уфе. Спасибо.
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Неизведанная Башкирия
    Это была самая веселая и незабываемая экскурсия за все время пребывания в Башкирии. Я и дети, 10 и 13 лет, даже не ожидали какие приключения нас ждут. Екатерина (наш гид) очень жизнерадостная и отчаянная девушка, готовая на любые подвиги, и в то же время совсем не навязчивая и очень внимательная) Было здорово. Спасибо огромное!
  • Д
    Денис
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Об Уфе - с любовью
    Получилась увлекательная и познавательная прогулка с местным жителем по центру Уфы, это правда. Доброжелательно и с любовью. Рекомендую!
  • Н
    Николай
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Уфа: люди, факты, парадоксы
    Отличная экскурсия, полное погружение в историю города и республики!
  • Д
    Дмитрий
    12 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Уфа - первая встреча
    Прекрасно организованная и проведенная экскурсия. Мария прекрасный рассказчик, слушать ее огромное удовольствие, что редкость в наше время. Узнали много нового, получили всю необходимую лично нам информацию и расстались с сожаление, что так быстро пролетело время. Однозначно рекомендуем всем.
  • А
    Анастасия
    29 марта 2022
    5
    Отзыв на: Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
    Экскурсия Сергея была насыщенная, интересная, познавательная, при этом, не перегружена лишней информацией. Это взгляд профессионального краеведа, любящего своё дело. Исторические факты перемежались поэтическими строками и 2 часа пролетели не заметно. Сергей ответил на все вопросы и, видя нашу заинтересованность, подарил свои Книги о истории Башкирии. Мы очень благодарны Сергею за заботу в течении Экскурсии, это был очень холодный день, за деликатность в подаче информации и за интересное общение.
  • А
    Александр
    27 марта 2022
    5
    Отзыв на: Уфа: люди, факты, парадоксы
    Спасибо, что познакомили меня с Уфой.
  • Е
    Елена
    21 марта 2022
    5
    Отзыв на: Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Были на Экскурсии с Катериной. Отличная организации,пунктуальность. Места очень красивые! Несмотря на мороз прошли почти весь маршрут. Хотим ещё летом глянуть эти края! Спасибо. очень понравилось!
  • Е
    Елена
    16 марта 2022
    5
    Отзыв на: Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
    Когда летела в Уфу, спросила у друзей, которые оттуда родом, что посмотреть. В ответ получила - да ничего, серый город. Я тогда решила, что мне определенно нужен специалист. И совершенно случайно нашла Сергея. Отличная экскурсия! Даже не думала, что за 2.5 часа можно объять необъятное. Оказалось - можно! А меня, как любителя истории и "фишек" городов, Сергей поразил. Очень тепло, душевно, при этом четко и по делу. С цитатами известных писателей, научной изюминкой и неожиданными поворотами в самобытные дворики. С легендами и сказками, с медом и настойкой, с археологией и балетом. Город заиграл для меня яркими красками! Советую! Теперь Уфа в моем сердце, и я обязательно вернусь!
  • Л
    Лена
    10 марта 2022
    5
    Отзыв на: Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Были на экскурсии с Гульназ. все очень понравилось. очень красивые места. впечатления незабываемые
  • Л
    Лена
    10 марта 2022
    5
    Отзыв на: Знакомство с Уфой
    экскурсия очень понравилась. . Вера великолепный экскурсовод. все интересно познавательно и не утомляет.
  • С
    Седова
    9 марта 2022
    5
    Отзыв на: Уфа: люди, факты, парадоксы
    08.03.2022 Сергей проводил для нас экскурсию. Всё прошло не просто хорошо, а замечательно. Человек, который живёт тем о чем рассказывает. Слышит задаваемые вопросы. Старается преподнести информацию людям так, чтобы они полюбили Уфу и заинтересовались её историей. Большое спасибо Сергею, за информацию поданную с любовью и грамотно составленный маршрут.
  • И
    ИРИНА
    6 марта 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Ребята без вопросов подстроились по времени нашего приезда. Безупречно организована экскурсия. Вся команда (учителя с серьёзным туристским опытом) очарована гидом Дашей! И утренней Уфой, конечно! Чистая, тёплая машина, контактный водитель. Такой старт украсил нашу поездку и обеспечил отличное настроение! Низкий поклон- профессионально и душевно!
  • А
    Александр
    26 февраля 2022
    5
    Отзыв на: «Арт-квадрат» - путешествие во времени
    Содержательная экскурсия! Время пролетело незаметно. Спасибо!
  • А
    Александр
    24 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Уфа - первая встреча
    Огромное спасибо за содержательную экскурсию! Время пролетело совсем незаметно! Мария -человек с знанием своего дела! Благодаря ей Уфа понравилась сразу! Всем рекомендую гида Марию. Спасибо!
  • О
    Ольга
    22 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
    Пятёрка, пятёрка, пятёрка!!! За экскурсию "Уфа. От русской крепости до Башкирии". ЭКСКУРСОВОДУ СЕРГЕЮ! Историк, журналист, литератор - прочитала я в презентации гида, выбирая экскурсию. Как рада, что именно с Сергеем, я, единственный турист, провела два часа, 09.02.22, знакомясь с городом. Площади, фонтаны, скверы, знаковые здания (исторические и современные), нулевой километр, хитрые подворотни, творческое пространство «Арт-квадрат». Как связаны имена известных личностей: Шаляпина, М. Нестерова, Аксакова- писателя, Чапаева, Колчака, В. Ленина, Р. Нуриева с Уфой, а как фильм "Звёздные войны"?!!! Всё это, теперь знаю. Я, вообще, теперь об этом замечательном городе знаю больше чем друзья, в гости к которым приехала с г. Ангарска. Хочется поблагодарить за споры, стихи, юмор, заботу, фотографирование меня, и подарочек🤗🤗🤗 Рекомендую экскурсию, рекомендую ГИДА СЕРГЕЯ!!!
  • М
    Марина
    16 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
    Огромное спасибо Сергею за интересную экскурсию!
  • Е
    Елена
    14 февраля 2022
    4
    Отзыв на: Неизведанная Башкирия
    Ездили на экскурсию с Ольгой в конце января. Получили большое удовольствие от организации поездки, великолепных видов, посещения монастыря и родника. Восемь часов поездки оказались совсем неутомительны. Было достаточно времени чтобы без спешки посетить все запланированные места. Ольга — интересный рассказчик, любящий свой родной край, и хороший водитель. Она много поведала нам о современной истории края, но хотелось-бы чтобы в экскурсии было побольше информации о более давних временах и событиях, которыми край так богат.
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