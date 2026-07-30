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Экскурсии по Башкортостану и городам

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Уфа
Стерлитамак
Нефтекамск

Индивидуальные экскурсии

Юматово: знакомство с историей и природой Башкортостана
Юматово: знакомство с историей и природой Башкортостана
12800
за всё
Из Уфы - в край самобытных традиций и подлинного гостеприимства
Уфа
Из Уфы - в Святые Кустики, Красный Ключ и к скалам над Павловкой
Из Уфы - в Святые Кустики, Красный Ключ и к скалам над Павловкой
5
2 отзыва
15500
за всё
От монастырской тишины к панорамам водохранилища и самому мощному роднику региона
Уфа
Перезагрузка по-башкирски (всё включено)
Перезагрузка по-башкирски (всё включено)
5800
за чел.
Голубое озеро, банные ритуалы и отдых вдали от суеты - из Уфы
Уфа
Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице
Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице
5
2 отзыва
7500
за всё
Про историю, панорамы и традиции
Уфа
По Уфе - с комфортом
По Уфе - с комфортом
5
3 отзыва
6480
за всё
Познакомиться с главными символами Уфы, её историей, панорамами и современной жизнью
Уфа
Уфа зажигает огни
Уфа зажигает огни
5
2 отзыва
7747
за всё
Открыть для себя панорамные виды, легенды и атмосферу вечернего города
Уфа
Влюбиться в Уфу за 3 часа
Влюбиться в Уфу за 3 часа
5
1 отзыв
11000
за всё
Почувствовать характер города через старинные улицы, широкие проспекты и живые истории
Уфа
Знакомство с Уфой: от острога до столицы
Знакомство с Уфой: от острога до столицы
5
1 отзыв
8000
за всё
Узнать историю города, вспомнить о значимых людях Уфы и увидеть ключевые достопримечательности
Уфа
Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
20000
за всё
Посетить самые любимые природные достопримечательности уфимцев
Уфа

Групповые экскурсии

Прогулки по Старой Уфе
Прогулки по Старой Уфе
1600
за чел.
Увидеть знаковые места исторического центра и узнать детали, которые оживляют город
Уфа
По барам Уфы (18+)
По барам Уфы (18+)
5
1 отзыв
2200
за чел.
Русский крафт, ароматные настойки и изысканные коктейли
Уфа
Неторопливая прогулка по Уфе + мастер-класс
Неторопливая прогулка по Уфе + мастер-класс
1800
за чел.
Узнать истории купеческих особняков и создать собственную свечу из воска и мёда
Уфа
Три часа гостеприимства: обзорная с дегустациями в мини-группе (на минивэне)
Три часа гостеприимства: обзорная с дегустациями в мини-группе (на минивэне)
4.8
20 отзывов
2500
за чел.
Увидеть главные символы города, услышать его легенды и оценить местные вкусы
Уфа
Медовня и лимонарий в Уфе
Медовня и лимонарий в Уфе
5
3 отзыва
2500
за чел.
Путешествие со вкусом мёда и ароматом цитруса (билеты включены)
Уфа
Вечерняя групповая экскурсия «Уфа мистическая»
Вечерняя групповая экскурсия «Уфа мистическая»
2500
за чел.
Раскрыть тайны города на автобусе
Уфа
По Уфе театральной - с губернаторшей Софьей
По Уфе театральной - с губернаторшей Софьей
2500
за чел.
Про дворянский досуг, советский репертуар и судьбы артистов
Уфа
На сапах - по реке Уфимке
На сапах - по реке Уфимке
4
2 отзыва
3100
за чел.
Несложный сплав в уютной компании по живописным местам
Уфа
Свидание с Уфой каждый день
Свидание с Уфой каждый день
5
62 отзыва
1500
за чел.
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Уфа

Обзорные по городам

Юматово: знакомство с историей и природой Башкортостана
Юматово: знакомство с историей и природой Башкортостана
12800
за всё
Из Уфы - в край самобытных традиций и подлинного гостеприимства
Уфа
Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице
Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице
5
2 отзыва
7500
за всё
Про историю, панорамы и традиции
Уфа
Прогулки по Старой Уфе
Прогулки по Старой Уфе
1600
за чел.
Увидеть знаковые места исторического центра и узнать детали, которые оживляют город
Уфа
По Уфе - с комфортом
По Уфе - с комфортом
5
3 отзыва
6480
за всё
Познакомиться с главными символами Уфы, её историей, панорамами и современной жизнью
Уфа
Уфа зажигает огни
Уфа зажигает огни
5
2 отзыва
7747
за всё
Открыть для себя панорамные виды, легенды и атмосферу вечернего города
Уфа
Знакомство с Уфой: от острога до столицы
Знакомство с Уфой: от острога до столицы
5
1 отзыв
8000
за всё
Узнать историю города, вспомнить о значимых людях Уфы и увидеть ключевые достопримечательности
Уфа
Три часа гостеприимства: обзорная с дегустациями в мини-группе (на минивэне)
Три часа гостеприимства: обзорная с дегустациями в мини-группе (на минивэне)
4.8
20 отзывов
2500
за чел.
Увидеть главные символы города, услышать его легенды и оценить местные вкусы
Уфа
Автомобильная обзорная экскурсия по Уфе за 3 часа с дегустацией мёда
Автомобильная обзорная экскурсия по Уфе за 3 часа с дегустацией мёда
5
1 отзыв
7700
за всё
Познакомьтесь с Уфой за три часа на автомобильной обзорной экскурсии. Вы увидите исторический центр, главные символы города, смотровые площадки и узна...
Уфа
Вся Уфа за 4 часа
Вся Уфа за 4 часа
5
1 отзыв
9800
за всё
Откройте для себя столицу Башкортостана, где история встречается с современностью, а культура и живописные виды создают неповторимую атмосферу. Комфор...
Уфа

Билеты

Медовня и лимонарий в Уфе
Медовня и лимонарий в Уфе
5
3 отзыва
2500
за чел.
Путешествие со вкусом мёда и ароматом цитруса (билеты включены)
Уфа

Водные прогулки

Перезагрузка по-башкирски (всё включено)
Перезагрузка по-башкирски (всё включено)
5800
за чел.
Голубое озеро, банные ритуалы и отдых вдали от суеты - из Уфы
Уфа
На сапах - по реке Уфимке
На сапах - по реке Уфимке
4
2 отзыва
3100
за чел.
Несложный сплав в уютной компании по живописным местам
Уфа
Из Уфы - в Чишмы и на Голубое озеро
Из Уфы - в Чишмы и на Голубое озеро
20000
за всё
Посетить край родников и древних мавзолеев, а после отдохнуть в термах на берегу озера
Уфа
От кубыза до кумыса: история и музыка Уфы
От кубыза до кумыса: история и музыка Уфы
5
1 отзыв
от
10000
за всё
Этнографическая экскурсия с дегустацией национального напитка и музыкальным мастер-классом
Уфа
Уфа в огнях и музыке фонтанов
Уфа в огнях и музыке фонтанов
5
15 отзывов
1770
за чел.
Проехать и пройти по вечернему городу и полюбоваться танцующей в закатных лучах водой (в группе)
Уфа

Туры на автомобиле

Юматово: знакомство с историей и природой Башкортостана
Юматово: знакомство с историей и природой Башкортостана
12800
за всё
Из Уфы - в край самобытных традиций и подлинного гостеприимства
Уфа
Из Уфы - в Святые Кустики, Красный Ключ и к скалам над Павловкой
Из Уфы - в Святые Кустики, Красный Ключ и к скалам над Павловкой
5
2 отзыва
15500
за всё
От монастырской тишины к панорамам водохранилища и самому мощному роднику региона
Уфа
Перезагрузка по-башкирски (всё включено)
Перезагрузка по-башкирски (всё включено)
5800
за чел.
Голубое озеро, банные ритуалы и отдых вдали от суеты - из Уфы
Уфа
Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице
Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице
5
2 отзыва
7500
за всё
Про историю, панорамы и традиции
Уфа
По Уфе - с комфортом
По Уфе - с комфортом
5
3 отзыва
6480
за всё
Познакомиться с главными символами Уфы, её историей, панорамами и современной жизнью
Уфа
Уфа зажигает огни
Уфа зажигает огни
5
2 отзыва
7747
за всё
Открыть для себя панорамные виды, легенды и атмосферу вечернего города
Уфа
Влюбиться в Уфу за 3 часа
Влюбиться в Уфу за 3 часа
5
1 отзыв
11000
за всё
Почувствовать характер города через старинные улицы, широкие проспекты и живые истории
Уфа
Знакомство с Уфой: от острога до столицы
Знакомство с Уфой: от острога до столицы
5
1 отзыв
8000
за всё
Узнать историю города, вспомнить о значимых людях Уфы и увидеть ключевые достопримечательности
Уфа
Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
20000
за всё
Посетить самые любимые природные достопримечательности уфимцев
Уфа

Гастрономические туры

Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице
Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице
5
2 отзыва
7500
за всё
Про историю, панорамы и традиции
Уфа
По барам Уфы (18+)
По барам Уфы (18+)
5
1 отзыв
2200
за чел.
Русский крафт, ароматные настойки и изысканные коктейли
Уфа
Из Уфы - в купеческий Бирск
Из Уфы - в купеческий Бирск
5
1 отзыв
16199
за всё
С уютными историями про купцов, крепость и пельмени
Уфа
Медовня и лимонарий в Уфе
Медовня и лимонарий в Уфе
5
3 отзыва
2500
за чел.
Путешествие со вкусом мёда и ароматом цитруса (билеты включены)
Уфа
Уфа в одном дне: история, культура, архитектура
Уфа в одном дне: история, культура, архитектура
от
22000
за всё
Увидеть в столице Башкирии всё - и даже чуть больше
Уфа
В гостях у башкирских бабушек в геопарке «Торатау» - из Уфы
В гостях у башкирских бабушек в геопарке «Торатау» - из Уфы
5
2 отзыва
26900
за всё
Выпить чаю с национальными угощениями в юрте, сделать украшение и подняться на риф Пермского моря
Уфа
Гастрономическое путешествие из Уфы в Бижбуляк
Гастрономическое путешествие из Уфы в Бижбуляк
от
32500
за чел.
Побывать в краю сурков и родников и попробовать свежую форель и местный лимонад
Уфа
По живописным местам Башкирии
По живописным местам Башкирии
5
4 отзыва
22000
за всё
Из Уфы - к Стрельной скале, шихану Торатау и курорту Красноусольский
Уфа
Из Уфы - в купеческий Стерлитамак и к шихану Торатау
Из Уфы - в купеческий Стерлитамак и к шихану Торатау
5
6 отзывов
от
17000
за всё
Побывать на родине соды, подняться на древнюю гору и попробовать силы на кулинарном мастер-классе
Уфа

Последние отзывы об экскурсиях по Башкортостану

Л
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Дата посещения: 30 июл 2026
Интересная и познавательная экскурсия. Очень много классных локаций! И ещё больше появилось желания посетить и другие неизвестные для нас места Башкортостана. Спасибо огромное нашему гиду Азату. Такая любовь и восхищение к своей родине в каждом слове)
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К
Три часа гостеприимства: обзорная с дегустациями в мини-группе (на минивэне)
Дата посещения: 17 июл 2026
Все было замечательно! Великолепная работа экскурсовода. Грамотно и дидактически правильно построенная экскурсия, вкусные дегустации и хорошая группа. К сожалению, вместо
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обещанного минивэна был потертый и душный микроавтобус. Как в анекдоте про 1980 год, вместо ранее объявленного коммунизма, состоялись Олимпийские игры. Спасибо, все хорошо.

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О
Шихан Торатау и Стерлитамак за один день
Дата посещения: 26 июл 2026
Если хотите увлекательную, познавательную, комфортную , с шикарными видами Торотау и прогуляться по площади Стерлитамака, тогда Вам точно к Елене!
Получили
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"море" впечатления от увиденной красоты !
Елена очень внимательный и душевный экскурсовод, угостилиа вкуснейшим чаем!
Попробовали настоящий кумыс!
Очень благодарны Елене за прекрасно проведенное время!

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Е
По Уфе - на двухэтажном автобусе
Дата посещения: 25 июл 2026
Всё отлично!
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Л
По Уфе - на двухэтажном автобусе
Дата посещения: 25 июл 2026
Всё очень понравилось!
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С
По Уфе - на двухэтажном автобусе
Дата посещения: 21 июл 2026
Спасибо большое за очень интересную экскурсию. Всё прошло отлично! Огромное спасибо экскурсоводу Чулпан, которая так интересно, доступно, увлекательно рассказала о Башкирии.
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Ш
Аскинская ледяная пещера и Абзановский водопад
Дата посещения: 19 июл 2026
Замечательная поездка! Нашим гидом был Азат и именно он сделал нашу поездку незабываемой.
Мало того, что Аскынская пещера невозможной красоты, так
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ещё и по дороге туда гид сделал несколько остановок, чтобы мы насладились видами и воздухом Башкортостана. После этого тура я убедилась на все сто процентов, что не хочу уезжать)
Помимо этого гид сделал остановку на перекус в местном кафе, сфотографировал нас в полях подсолнухов, на водопадах и тд, а также рассказал нам много всего интересного про уфу и страну: всё, начиная с истории и традиции, заканчивая национальной музыкой, праздниками и советами для будущих поездок!
В самой пещере было не так холодно как я ожидала (была в спортивном костюме с флисом и всё).
Организатор предупредил нас заранее о том, что может быть дождь, поэтому мы брали сапоги и дождевики, но в итоге ничего из этого не пригодилось. Важно- сапоги в любую погоду не будут лишним!!!
Также гид забрал нас от дома и в конце завез нас обратно. Во время уложились и всё успели.
В общем, всё было максимально удобно, увлекательно и интересно.

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К
По Уфе - на двухэтажном автобусе
Дата посещения: 16 июл 2026
Ездили с подругами на обзорную экскурсию по Уфе. Экскурсия понравилась, правда, экскурсовод не представилась, поэтому пишу без имени. Видно, что экскурсовод грамотный, работу свою любит, говорила интересно. Автобус великолепный, было комфортно. И походили и поездили, всего достаточно.
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Т
Уфа со всех сторон
Дата посещения: 30 июн 2026
Экскурсия прошла великолепно! Нас четверо, из Москвы, в Башкирии первый раз. Диана нам с такой теплотой и любовью рассказала историю
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Башкортостана, показала интересные и красивые места Уфы. Мы в восторге от услышанного и увиденного! Диане огромное спасибо за яркое и познавательное путешествие по Уфе!

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Р
По Уфе - на двухэтажном автобусе
Дата посещения: 20 июн 2026
Хорошая обзорная экскурсия. Узнали много интересного о исторической части города. Гид 👌💯 Единственное, что нам достались места в конце салона.
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Соответственно, на остановочных пунктах маршрута мы выходили одними из последних. В это время гид уже рассказывал интересные факты, а мы какую-то часть информации пропускали.

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