Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Башкортостане или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
12800
₽
за всё
Из Уфы - в край самобытных традиций и подлинного гостеприимства
5
2 отзыва
15500
₽
за всё
От монастырской тишины к панорамам водохранилища и самому мощному роднику региона
5800
₽
за чел.
Голубое озеро, банные ритуалы и отдых вдали от суеты - из Уфы
5
3 отзыва
6480
₽
за всё
Познакомиться с главными символами Уфы, её историей, панорамами и современной жизнью
5
2 отзыва
7747
₽
за всё
Открыть для себя панорамные виды, легенды и атмосферу вечернего города
5
1 отзыв
11000
₽
за всё
Почувствовать характер города через старинные улицы, широкие проспекты и живые истории
5
1 отзыв
8000
₽
за всё
Узнать историю города, вспомнить о значимых людях Уфы и увидеть ключевые достопримечательности
20000
₽
за всё
Посетить самые любимые природные достопримечательности уфимцев
Групповые экскурсии
1600
₽
за чел.
Увидеть знаковые места исторического центра и узнать детали, которые оживляют город
1800
₽
за чел.
Узнать истории купеческих особняков и создать собственную свечу из воска и мёда
4.8
20 отзывов
2500
₽
за чел.
Увидеть главные символы города, услышать его легенды и оценить местные вкусы
5
3 отзыва
2500
₽
за чел.
Путешествие со вкусом мёда и ароматом цитруса (билеты включены)
2500
₽
за чел.
Про дворянский досуг, советский репертуар и судьбы артистов
4
2 отзыва
3100
₽
за чел.
Несложный сплав в уютной компании по живописным местам
5
62 отзыва
1500
₽
за чел.
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Обзорные по городам
12800
₽
за всё
Из Уфы - в край самобытных традиций и подлинного гостеприимства
1600
₽
за чел.
Увидеть знаковые места исторического центра и узнать детали, которые оживляют город
5
3 отзыва
6480
₽
за всё
Познакомиться с главными символами Уфы, её историей, панорамами и современной жизнью
5
2 отзыва
7747
₽
за всё
Открыть для себя панорамные виды, легенды и атмосферу вечернего города
5
1 отзыв
8000
₽
за всё
Узнать историю города, вспомнить о значимых людях Уфы и увидеть ключевые достопримечательности
4.8
20 отзывов
2500
₽
за чел.
Увидеть главные символы города, услышать его легенды и оценить местные вкусы
5
1 отзыв
7700
₽
за всё
Познакомьтесь с Уфой за три часа на автомобильной обзорной экскурсии. Вы увидите исторический центр, главные символы города, смотровые площадки и узна...
5
1 отзыв
9800
₽
за всё
Откройте для себя столицу Башкортостана, где история встречается с современностью, а культура и живописные виды создают неповторимую атмосферу. Комфор...
Билеты
5
3 отзыва
2500
₽
за чел.
Путешествие со вкусом мёда и ароматом цитруса (билеты включены)
Водные прогулки
5800
₽
за чел.
Голубое озеро, банные ритуалы и отдых вдали от суеты - из Уфы
4
2 отзыва
3100
₽
за чел.
Несложный сплав в уютной компании по живописным местам
20000
₽
за всё
Посетить край родников и древних мавзолеев, а после отдохнуть в термах на берегу озера
5
1 отзыв
от
10000
₽
за всё
Этнографическая экскурсия с дегустацией национального напитка и музыкальным мастер-классом
5
15 отзывов
1770
₽
за чел.
Проехать и пройти по вечернему городу и полюбоваться танцующей в закатных лучах водой (в группе)
Туры на автомобиле
12800
₽
за всё
Из Уфы - в край самобытных традиций и подлинного гостеприимства
5
2 отзыва
15500
₽
за всё
От монастырской тишины к панорамам водохранилища и самому мощному роднику региона
5800
₽
за чел.
Голубое озеро, банные ритуалы и отдых вдали от суеты - из Уфы
5
3 отзыва
6480
₽
за всё
Познакомиться с главными символами Уфы, её историей, панорамами и современной жизнью
5
2 отзыва
7747
₽
за всё
Открыть для себя панорамные виды, легенды и атмосферу вечернего города
5
1 отзыв
11000
₽
за всё
Почувствовать характер города через старинные улицы, широкие проспекты и живые истории
5
1 отзыв
8000
₽
за всё
Узнать историю города, вспомнить о значимых людях Уфы и увидеть ключевые достопримечательности
20000
₽
за всё
Посетить самые любимые природные достопримечательности уфимцев
Гастрономические туры
5
1 отзыв
16199
₽
за всё
С уютными историями про купцов, крепость и пельмени
5
3 отзыва
2500
₽
за чел.
Путешествие со вкусом мёда и ароматом цитруса (билеты включены)
от
22000
₽
за всё
Увидеть в столице Башкирии всё - и даже чуть больше
5
2 отзыва
26900
₽
за всё
Выпить чаю с национальными угощениями в юрте, сделать украшение и подняться на риф Пермского моря
от
32500
₽
за чел.
Побывать в краю сурков и родников и попробовать свежую форель и местный лимонад
5
4 отзыва
22000
₽
за всё
Из Уфы - к Стрельной скале, шихану Торатау и курорту Красноусольский
5
6 отзывов
от
17000
₽
за всё
Побывать на родине соды, подняться на древнюю гору и попробовать силы на кулинарном мастер-классе
Последние отзывы об экскурсиях по Башкортостану
Л
Дата посещения: 30 июл 2026
Интересная и познавательная экскурсия. Очень много классных локаций! И ещё больше появилось желания посетить и другие неизвестные для нас места Башкортостана. Спасибо огромное нашему гиду Азату. Такая любовь и восхищение к своей родине в каждом слове)
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К
Дата посещения: 17 июл 2026
Все было замечательно! Великолепная работа экскурсовода. Грамотно и дидактически правильно построенная экскурсия, вкусные дегустации и хорошая группа. К сожалению, вместо
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О
Дата посещения: 26 июл 2026
Если хотите увлекательную, познавательную, комфортную , с шикарными видами Торотау и прогуляться по площади Стерлитамака, тогда Вам точно к Елене!
Получили
Получили
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Е
Дата посещения: 25 июл 2026
Всё отлично!
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Л
Дата посещения: 25 июл 2026
Всё очень понравилось!
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С
Дата посещения: 21 июл 2026
Спасибо большое за очень интересную экскурсию. Всё прошло отлично! Огромное спасибо экскурсоводу Чулпан, которая так интересно, доступно, увлекательно рассказала о Башкирии.
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Ш
Дата посещения: 19 июл 2026
Замечательная поездка! Нашим гидом был Азат и именно он сделал нашу поездку незабываемой.
Мало того, что Аскынская пещера невозможной красоты, так
Мало того, что Аскынская пещера невозможной красоты, так
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К
Дата посещения: 16 июл 2026
Ездили с подругами на обзорную экскурсию по Уфе. Экскурсия понравилась, правда, экскурсовод не представилась, поэтому пишу без имени. Видно, что экскурсовод грамотный, работу свою любит, говорила интересно. Автобус великолепный, было комфортно. И походили и поездили, всего достаточно.
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Т
Дата посещения: 30 июн 2026
Экскурсия прошла великолепно! Нас четверо, из Москвы, в Башкирии первый раз. Диана нам с такой теплотой и любовью рассказала историю
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Р
Дата посещения: 20 июн 2026
Хорошая обзорная экскурсия. Узнали много интересного о исторической части города. Гид 👌💯 Единственное, что нам достались места в конце салона.
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