12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Завтра в 14:00
9 сен в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
Погрузитесь в мир ярких красок и необычных пейзажей в уникальной фото-прогулке по самым красивым местам Урала
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- УУрванцева1 сентября 2024Были на экскурсии с Александром, проводили для гостей города. Очень понравилась программа и особенно экскурсовод, погружение в историю города -
- ТТатьяна27 августа 2024Алексей прекрасный рассказчик, материал подает легко и непринуждённо. Материал подобран интересный, иногда удивительный. Рекомендую однозначно.
- ЛЛюдмила24 августа 2024Спасибо, поездка была очень позитивной. Программа насыщенной, маршрут продуманным. Алексей, вы мастер своего дела. Ваша экскурсия запомнится надолго.
- ААлександра22 августа 2024И маршрут прекрасный и гид проявил личное внимательное отношение к потребностям и интересам клиентов.
- ЕЕлена10 августа 2024Светлана Геннадьевна прекрасный рассказчик. Все очень доходчиво и увлекательно. Обязательно рекомендуем!!!!
- ИИрина29 июля 2024Замечательная экскурсия! Наш экскурсовод, Александр, вызывает восхищение своей эрудицией, любовью к родному городу, обаянием! Огромное спасибо!!!
- ССветлана26 ноября 2023Невероятный!
- ЮЮлия10 сентября 2023От всей семьи огромная благодарность гиду Алексею - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудное погружение в историю края,
- ЮЮлия2 сентября 2023Очень интересные и красивые места, не хватает информации от гида об этой красоте, пришлось все самим в интернете читать
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в сентябре 2024
Сейчас в Челябинске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Челябинске на 2024 год на рождество, 102 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь