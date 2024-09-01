На Рождество – экскурсии в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Челябинске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
На машине
54 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Пешая
38 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Завтра в 14:00
9 сен в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
На машине
10 отзывов
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
Погрузитесь в мир ярких красок и необычных пейзажей в уникальной фото-прогулке по самым красивым местам Урала
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Урванцева
    1 сентября 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    Были на экскурсии с Александром, проводили для гостей города. Очень понравилась программа и особенно экскурсовод, погружение в историю города -
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    100%% от создания до наших дней!!! 1,5 часа пролетели интересно, а главное с пользой! А самое главное, что Александр с гордостью рассказывает про наш любимый город! Еще раз спасибо!

  • Т
    Татьяна
    27 августа 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Алексей прекрасный рассказчик, материал подает легко и непринуждённо. Материал подобран интересный, иногда удивительный. Рекомендую однозначно.
  • Л
    Людмила
    24 августа 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Спасибо, поездка была очень позитивной. Программа насыщенной, маршрут продуманным. Алексей, вы мастер своего дела. Ваша экскурсия запомнится надолго.
    Спасибо, поездка была очень позитивной. Программа насыщенной, маршрут продуманным. Алексей, вы мастер своего дела. Ваша экскурсия запомнится надолгоСпасибо, поездка была очень позитивной. Программа насыщенной, маршрут продуманным. Алексей, вы мастер своего дела. Ваша экскурсия запомнится надолгоСпасибо, поездка была очень позитивной. Программа насыщенной, маршрут продуманным. Алексей, вы мастер своего дела. Ваша экскурсия запомнится надолгоСпасибо, поездка была очень позитивной. Программа насыщенной, маршрут продуманным. Алексей, вы мастер своего дела. Ваша экскурсия запомнится надолго
  • А
    Александра
    22 августа 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    И маршрут прекрасный и гид проявил личное внимательное отношение к потребностям и интересам клиентов.
  • Е
    Елена
    10 августа 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    Светлана Геннадьевна прекрасный рассказчик. Все очень доходчиво и увлекательно. Обязательно рекомендуем!!!!
  • И
    Ирина
    29 июля 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    Замечательная экскурсия! Наш экскурсовод, Александр, вызывает восхищение своей эрудицией, любовью к родному городу, обаянием! Огромное спасибо!!!
  • С
    Светлана
    26 ноября 2023
    Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
    Невероятный!
    Невероятный!Невероятный!
  • Ю
    Юлия
    10 сентября 2023
    Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
    От всей семьи огромная благодарность гиду Алексею - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудное погружение в историю края,
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    за внимание и терпение. Алексей подстроился под наш темп, показал нам даже больше, чем было завялено. Ответил на все наши вопросы! Настолько эрудированного гида я еще не встречала! Комфортный автомобиль, приятное общение всю дорогу на разные темы. Сумел всех заинтересовать историей родного края, мы узнали много нового и после экскурсии с Алексеем хочется еще исследовать Челябинскую область. Спасибо Вам, пусть Ваше дело процветает и набирает обороты. Если будем в Челябинске или в Екатеринбурге, то обязательно обратимся к Вам еще раз:)

  • Ю
    Юлия
    2 сентября 2023
    Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
    Очень интересные и красивые места, не хватает информации от гида об этой красоте, пришлось все самим в интернете читать

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «На Рождество»

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  1. Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
  2. Были и небыли челябинского Арбата
  3. Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Парк Таганай
  2. озеро Тургояк
  3. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в сентябре 2024
Сейчас в Челябинске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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