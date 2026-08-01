Сейчас в Дербенте в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 7 авторских туров от 43 900 до 62 500 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5