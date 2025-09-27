Групповая
до 16 чел.
Лучший выборДо Марса - по Чуйскому тракту
Покорите Семинский перевал и ощутите величие Чуйского тракта, наслаждаясь захватывающими видами на Алтае
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:30
27 сен в 06:30
30 сен в 06:30
9000 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборКрасоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
Путешествие по Горному Алтаю: памятник Шишкову, остров Патмос, скалы Зубы дракона и многое другое ждут вас в этой увлекательной экскурсии
26 сен в 09:00
28 сен в 09:00
6500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Пеший маршрут к Чёртову пальцу и смотровой площадке
Лёгкий треккинг с гидом по хребту над долиной Катуни. Поднимитесь к Чёртову пальцу, насладитесь видами и легендами, завершив чаепитием на вершине
Начало: В Горно-Алтайске
25 сен в 12:00
26 сен в 08:00
от 13 950 ₽
15 500 ₽ за всё до 7 чел.
