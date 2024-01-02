Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
Групповая экскурсия в Калуге

Отправиться в увлекательное путешествие по городу без лишних дат и имён - на экскурсии в мини-группе

Вы погуляете по историческому центру и рассмотрите купеческую застройку.

Посетите места киносъёмок, перенесётесь в советскую эпоху и заглянете за край неба глазами главного калужского мечтателя Циолковского. И самая интересная часть — скульптуры.

Вы увидите глобус, прославившийся на всю страну; волшебного кролика; собаку, которую знает каждый школьник, и самых известных влюблённых советского кино.
Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
7
янв

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 480 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы начнём прогулку в сквере Чижевского, где находится единственный в России «работающий памятник». Поговорим о том, почему Калуга — город космонавтики. Вы услышите о главных калужских учёных Циолковском и Чижевском, узнаете, на чём основывались их труды, и почему в наше время они почти забыты.

От звёзд к истории мы пройдёмся по парадной купеческой улице. Вы посмотрите, как жили богатые купцы, заглянете в окна витрин и увидите главный глобус страны, попавший в новостные ленты и передачу на Первом канале. Конечно, не обойдётся без тайн и старинных легенд. У древнего храма Калуги мы почешем ушки зайчику и загадаем желание.

Кроме того,

  • Вы увидите архитектурное чудо — каменный виадук, который попал в кадры кинофильма «Карнавал»
  • Не обойдётся без угощений — мы попробуем десерт «калужское тесто» по восстановленному рецепту 18 века
  • Рядом с редакцией газеты нас будет ждать преданный Бим, которого мы поддержим за лапу, а главный калужский мечтатель покажет, как смотреть за горизонт и где находятся лучшие пончики, «как в детстве»

Закончим экскурсию на Театральной площади вместе с парочкой влюблённых и мини-квестом по поиску самой маленькой скульптуры в Калуге. А заодно поговорим о том, как горожане влияют на облик своего города.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 3 км. Надевайте удобную обувь, а если по прогнозу дождь, возьмите дождевик или зонт.
  • Программа рассчитана на взрослых и детей с 14 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере Чижевского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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