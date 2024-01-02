Вы погуляете по историческому центру и рассмотрите купеческую застройку. Посетите места киносъёмок, перенесётесь в советскую эпоху и заглянете за край неба глазами главного калужского мечтателя Циолковского. И самая интересная часть — скульптуры. Вы увидите глобус, прославившийся на всю страну; волшебного кролика; собаку, которую знает каждый школьник, и самых известных влюблённых советского кино.

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Описание

Что вас ожидает

Мы начнём прогулку в сквере Чижевского, где находится единственный в России «работающий памятник». Поговорим о том, почему Калуга — город космонавтики. Вы услышите о главных калужских учёных Циолковском и Чижевском, узнаете, на чём основывались их труды, и почему в наше время они почти забыты.

От звёзд к истории мы пройдёмся по парадной купеческой улице. Вы посмотрите, как жили богатые купцы, заглянете в окна витрин и увидите главный глобус страны, попавший в новостные ленты и передачу на Первом канале. Конечно, не обойдётся без тайн и старинных легенд. У древнего храма Калуги мы почешем ушки зайчику и загадаем желание.

Кроме того,

Вы увидите архитектурное чудо — каменный виадук, который попал в кадры кинофильма «Карнавал»

Не обойдётся без угощений — мы попробуем десерт «калужское тесто» по восстановленному рецепту 18 века

Рядом с редакцией газеты нас будет ждать преданный Бим, которого мы поддержим за лапу, а главный калужский мечтатель покажет, как смотреть за горизонт и где находятся лучшие пончики, «как в детстве»

Закончим экскурсию на Театральной площади вместе с парочкой влюблённых и мини-квестом по поиску самой маленькой скульптуры в Калуге. А заодно поговорим о том, как горожане влияют на облик своего города.

Организационные детали