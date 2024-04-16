К Ксения На ноябрьские праздники в Карелию Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.

О Олеся Классический Петербург и вся Карелия Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

Г Галина Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи Тур очень понравился! Путешествовали в комфортных автобусах небольшими группами. Отдельное спасибо за четкий тайминг пребывания на экскурсии🤗 Гиды - прекрасно знают свой край, от общения с ними осталось приятное впечатление. С нами были Роман, Андрей и Ольга. Заселение происходит в гостиницы недалеко от центра, то есть вечером можно успеть поужинать в ресторане или прогуляться по набережной. По самим экскурсиям: я два года планировала побывать на Кижах. Вот это свершилось. Невероятное место. Фото оттуда. И осталась довольна, что поехала не в сезон - туристов мало, комаров нет:)

К Ксения Весна в Карелии Отличный тур! Выбрали для знакомства с Карелией именно его и не пожалели. 3 полноценных дня провели на экскурсиях и погрузились в колорит республики. Природа невероятной красоты!

Н Надежда На ноябрьские праздники в Карелию Организация на высшем уровне!

Н Надежда Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи Красота, очень интересно.

Е Екатерина Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.

Е Екатерина Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи Моя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблем с гостиницей, экскурсии начинались и заканчивались точно в срок, гиды очень интересно рассказывали про Карелию, а главное - с большой любовью к своему краю. Ничего не мешало мне наслаждаться красотами Карелии, за что большое спасибо организаторам!

С Сергей Классический Петербург и вся Карелия Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева Классический Петербург и вся Карелия По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Л Лариса Зимние краски Севера. Карелия Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.

М Мария Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!

Д Дзгоева Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье Спасибо Большой Стране и принимающей стороне! Вы лучшие!

Н Нечаева Весна в Карелии Великолепный тур в весеннюю Карелию! Вернулись, полные впечатлений. Прекрасная насыщенная программа, отличные гиды Елена, Дмитрий и Анна, уютная гостиница " Северная" с сытными завтраками, комфортабельные автобусы - " Большая страна" все организовала на " отлично". Карелия покорила и пробудила желание ещё не один раз вернуться. Красивейший край с прекрасной национальной кухней. Следующее путешествие только с вами! Спасибо большое!

И Ирина Весна в Карелии Огромное спасибо за тур! Очень понравилось! Отель, автобусы, гиды, программа - все на высоте! Путешествовать теперь будем только с вами!

Н Наталия Большое путешествие: 3 дня в Карелии Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске дали номер под самой крышей без окна и настаивали на кормлении гречкой сухой на завтрак, удалось изменить, но осадок остался. Сеурахуоне в Сортавала с первого взгляда не презентабельный, но номер был со свежим ремонтом, ванная очень хорошая, но не хватило горячей воды чтобы помылись 2 человека. Так же не впечатлила экскурсия за доп. плату в третий день - водопады оказались сооружениями ГРЭС, до которых надо было дойти по любому льду, рудник - просто поворот с дороги, где можно постучать молотком по скале и добыть за 15 минут кучки сланца. В результате зоопарк был голосом за 2 часа. Если поехать туда самостоятельно можно спокойно погулять, а не бегом. Хотя, животные спят в основном в закрытых помещениях, на улице мало. Отдельное спасибо Гидам Кириллу и Игорю. Много интересной информации.

и иван Зимние краски Севера. Карелия Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом. Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны. Наша благодарность вам!!!

О Ольга Зимние краски Севера. Карелия «Большая Страна» сработала на твёрдую «пятерку». Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура». Мы очень довольны! Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!

П Павел На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей Пару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. Насыщенная программа, интересные экскурсоводы. Отдельное спасибо Роману, который обеспечивал нам отдых на протяжении всех этих дней. Отличный гид, знающий все об этих местах, с которым точно не будет скучно в пути. В это время туристов немного и поэтому передвижение, посещение туристических мест было максимально комфортным. Плюсом, нам повезло с погодой. Было не так холодно (от - 3 до -13).