Туры в городах Карелии
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Карелии или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
128280
₽
за всё
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
47900
₽
за чел.
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
33900
₽
за чел.
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
32500
₽
за чел.
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
23000
₽
за чел.
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
19000
₽
за чел.
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
94900
₽
за чел.
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
79000
₽
за чел.
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
55000
₽
за чел.
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Групповые экскурсии
128280
₽
за всё
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
47900
₽
за чел.
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
от
16500
₽
за чел.
Предлагаем отправиться в 3-дневный зимний вояж по самым ярким и знаменитым местам Карелии. Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Лад...
33900
₽
за чел.
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
32500
₽
за чел.
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
23000
₽
за чел.
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
19000
₽
за чел.
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
94900
₽
за чел.
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
79000
₽
за чел.
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Обзорные по городам
33900
₽
за чел.
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
79000
₽
за чел.
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
5
3 отзыва
от
25900
₽
за чел.
Скидка при бронировании более чем за 3 месяца до тура — 5%, цена указана без скидки. Небольшой, но насыщенный тур, включающий в себя посещение красиве...
4.3
3 отзыва
22500
₽
за чел.
Река Шуя идеально подходит для первого знакомства с Карелией. Вас ждет увлекательный, полный впечатлений сплав по самой популярной карельской реке, в ...
5
3 отзыва
от
26900
₽
за чел.
Северное гостеприимство: увлекательные экскурсии в древний Валаам, загадочные Кижи, горный парк Рускеала и знаменитый водопад Кивач. Все это в динамич...
5
3 отзыва
от
60600
₽
за чел.
Отдохнуть от суеты города, увидеть белые ночи и посетить множество интересных мест — все это возможно в недельном туре по Карелии, где собраны главные...
4.8
5 отзывов
25900
₽
за чел.
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Водные прогулки
5
3 отзыва
от
23700
₽
за чел.
Река Чирко-Кемь — одна из самых динамичных и интересных сплавных карельских рек. Множество порогов различной сложности, красивые озёра: всё это на фон...
5
3 отзыва
32400
₽
за чел.
Проведите увлекательные выходные в Карелии! Вы разместитесь на базе отдыха у озера Сандал и забудете о городской суете, познакомитесь с Петрозаводском...
5
3 отзыва
35900
₽
за чел.
Тур прекрасно подойдет тем, у кого нет отпуска летом. Программа проходит каждую неделю с пятницы по воскресенье. Мы встречаем от поезда и провожаем до...
47900
₽
за чел.
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
5
3 отзыва
от
57500
₽
за чел.
Джип-тур, который станет настоящим открытием для любителей рыбалки. Мы предлагаем вам окунуться в мир нетронутой природы Карелии, где кристально чисты...
4.7
3 отзыва
от
52200
₽
за чел.
Включаем весну на полную! Если вы соскучились по эмоциям и адреналину после неспешной зимы — вам точно к нам! В путешествии вы преодолеете более 50 км...
5
2 отзыва
69500
₽
за чел.
Яхтенный кэмп создан для тех, кто хочет сделать первые шаги в сторону яхтинга и путешествий под парусами или готов усовершенствовать свои навыки в нов...
5
3 отзыва
от
15950
₽
за чел.
Сплав на рафтах по Шуе – это активный отдых, который понравится всей семье! Вас ждут 3 дня незабываемого сплава, адреналина и ярких впечатлений. Присо...
5
3 отзыва
11900
₽
за чел.
Отправимся в незабываемое приключение на байдарках по Карелии! Поход проходит среди шхер – небольших скалистых островков, закрывающих нас от ветров от...
Туры на автомобиле
128280
₽
за всё
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
47900
₽
за чел.
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
33900
₽
за чел.
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
23000
₽
за чел.
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
19000
₽
за чел.
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
56900
₽
за чел.
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
63300
₽
за чел.
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
5
1 отзыв
9750
₽
за чел.
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Гастрономические туры
5
2 отзыва
55900
₽
за чел.
Тур идеально подходит для длинных выходных с семьей и друзьями или тимбилдинговых мероприятий. Северное Приладожье объединяет традиции разных народов ...
23000
₽
за чел.
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
45600
₽
за всё
Поймать окуня, приготовить уху на костре, попробовать рыбные котлеты из щуки и попариться в бане
5
2 отзыва
55900
₽
за чел.
В этом туре Карелия откроется для вас с вкусной стороны. Северное Приладожье, где проходит программа, объединяет традиции разных народов — карелов, ве...
5
3 отзыва
от
52500
₽
за чел.
Северное Приладожье, где мы проводим программу, объединяет традиции разных народов — карелов, вепсов, финнов и русских. Каждый из этих этносов внёс св...
4.7
3 отзыва
от
122000
₽
за чел.
Приглашаем во вкусное путешествие по Карелии! Вас ждут лучшие рестораны, кулинарный мастер-класс, форелевое хозяйство, остров Валаам, отель на берегу ...
56900
₽
за чел.
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Экскурсионные туры на несколько дней
128280
₽
за всё
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
5
3 отзыва
от
64600
₽
за чел.
Отправляйтесь в насыщенное путешествие по Карелии! Вас ждет 8 дней увлекательных приключений: прогулка по улочкам Петрозаводска, поездка на “комете” н...
5
3 отзыва
от
62500
₽
за чел.
Приглашаем вас в путешествие по Карелии! Не упустите возможность насладиться красотой северной природы и познакомиться с культурным наследием Карелии....
5
3 отзыва
60300
₽
за чел.
Забудьте о городской суете и насладитесь отдыхом в Карелии! Вы разместитесь в комфортном загородном отеле, погуляете по Петрозаводску, увидите знамени...
5
3 отзыва
от
15400
₽
за чел.
Это путешествие — ваша собственная сага на древних землях легендарных карелов, саамов и вепсов, воспетых сказителями-рунопевцами. Вам представится уни...
5
3 отзыва
от
23700
₽
за чел.
Река Чирко-Кемь — одна из самых динамичных и интересных сплавных карельских рек. Множество порогов различной сложности, красивые озёра: всё это на фон...
5
3 отзыва
32400
₽
за чел.
Проведите увлекательные выходные в Карелии! Вы разместитесь на базе отдыха у озера Сандал и забудете о городской суете, познакомитесь с Петрозаводском...
5
3 отзыва
35900
₽
за чел.
Тур прекрасно подойдет тем, у кого нет отпуска летом. Программа проходит каждую неделю с пятницы по воскресенье. Мы встречаем от поезда и провожаем до...
5
3 отзыва
от
20800
₽
за чел.
Автобусный тур, включающий посещение самых живописных мест Карелии. Вы увидите водопад Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы, посетите...
Последние отзывы о турах по Карелии
- ККсения16 апреля 2024Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ГГалина16 апреля 2024Тур очень понравился! Путешествовали в комфортных автобусах небольшими группами. Отдельное спасибо за четкий тайминг пребывания на экскурсии🤗 Гиды - прекрасно знают свой край, от общения с ними осталось приятное впечатление. С нами были Роман, Андрей и Ольга. Заселение происходит в гостиницы недалеко от центра, то есть вечером можно успеть поужинать в ресторане или прогуляться по набережной. По самим экскурсиям: я два года планировала побывать на Кижах. Вот это свершилось. Невероятное место. Фото оттуда. И осталась довольна, что поехала не в сезон - туристов мало, комаров нет:)
- ККсения16 апреля 2024Отличный тур! Выбрали для знакомства с Карелией именно его и не пожалели. 3 полноценных дня провели на экскурсиях и погрузились в колорит республики. Природа невероятной красоты!
- ННадежда9 апреля 2024Организация на высшем уровне!
- ННадежда9 апреля 2024Красота, очень интересно.
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Моя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблем с гостиницей, экскурсии начинались и заканчивались точно в срок, гиды очень интересно рассказывали про Карелию, а главное - с большой любовью к своему краю. Ничего не мешало мне наслаждаться красотами Карелии, за что большое спасибо организаторам!
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ЛЛариса27 марта 2024Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
- ММария25 марта 2024Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!
- ДДзгоева14 марта 2024Спасибо Большой Стране и принимающей стороне! Вы лучшие!
- ННечаева13 марта 2024Великолепный тур в весеннюю Карелию! Вернулись, полные впечатлений. Прекрасная насыщенная программа, отличные гиды Елена, Дмитрий и Анна, уютная гостиница " Северная" с сытными завтраками, комфортабельные автобусы - " Большая страна" все организовала на " отлично". Карелия покорила и пробудила желание ещё не один раз вернуться. Красивейший край с прекрасной национальной кухней. Следующее путешествие только с вами! Спасибо большое!
- ИИрина12 марта 2024Огромное спасибо за тур! Очень понравилось! Отель, автобусы, гиды, программа - все на высоте! Путешествовать теперь будем только с вами!
- ННаталия11 марта 2024Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске дали номер под самой крышей без окна и настаивали на кормлении гречкой сухой на завтрак, удалось изменить, но осадок остался. Сеурахуоне в Сортавала с первого взгляда не презентабельный, но номер был со свежим ремонтом, ванная очень хорошая, но не хватило горячей воды чтобы помылись 2 человека. Так же не впечатлила экскурсия за доп. плату в третий день - водопады оказались сооружениями ГРЭС, до которых надо было дойти по любому льду, рудник - просто поворот с дороги, где можно постучать молотком по скале и добыть за 15 минут кучки сланца. В результате зоопарк был голосом за 2 часа. Если поехать туда самостоятельно можно спокойно погулять, а не бегом. Хотя, животные спят в основном в закрытых помещениях, на улице мало. Отдельное спасибо Гидам Кириллу и Игорю. Много интересной информации.
- ииван12 февраля 2024Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом. Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны. Наша благодарность вам!!!
- ООльга9 февраля 2024«Большая Страна» сработала на твёрдую «пятерку». Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура». Мы очень довольны! Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!
- ППавел29 января 2024Пару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. Насыщенная программа, интересные экскурсоводы. Отдельное спасибо Роману, который обеспечивал нам отдых на протяжении всех этих дней. Отличный гид, знающий все об этих местах, с которым точно не будет скучно в пути. В это время туристов немного и поэтому передвижение, посещение туристических мест было максимально комфортным. Плюсом, нам повезло с погодой. Было не так холодно (от - 3 до -13).
- ЕЕлена28 января 2024Брали тур «Рождественские каникулы в Карелии», остались очень довольны! У нас это далеко не первая поездка в Карелию с мужем, на этот раз повезли детей (6 и 8 лет) знакомиться с этим прекрасным краем. Экскурсовод Анна сопровождала нас 4 дня и всегда следила чтобы всем было комфортно, дети чтобы все видели и везде были впереди, семьи и компании кто как приехал чтобы так везде и попадали вместе и кушали за одним столом, решала абсолютно все вопросы. Всегда осведомлены что и во сколько у нас начнется, всегда на связи. Очень много интересных историй, песен, музыкального сопровождения, исторических справок. Дети хотят вернуться и чтобы их так же встретили (но не Дед Мороз, а тетя Аня). Спасибо большое. Самая лучшая организация тура из тех, что ранее брали. Процветания вам.