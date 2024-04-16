Авторские туры по Карелии

Туры в городах Карелии

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Индивидуальные экскурсии

От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
128280
за всё
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Петрозаводск
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
47900
за чел.
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Петрозаводск
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
33900
за чел.
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Петрозаводск
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
32500
за чел.
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Сортавала
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
23000
за чел.
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Петрозаводск
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
19000
за чел.
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Сортавала
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
94900
за чел.
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
Петрозаводск
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
79000
за чел.
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Петрозаводск
От Ладоги до Онеги на велосипедах
От Ладоги до Онеги на велосипедах
55000
за чел.
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Сортавала

Групповые экскурсии

От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
128280
за всё
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Петрозаводск
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
47900
за чел.
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Петрозаводск
Зимний вояж по Карелии
Зимний вояж по Карелии
от
16500
за чел.
Предлагаем отправиться в 3-дневный зимний вояж по самым ярким и знаменитым местам Карелии. Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Лад...
Петрозаводск
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
33900
за чел.
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Петрозаводск
Карельская перезагрузка в женской компании
Карельская перезагрузка в женской компании
32500
за чел.
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Сортавала
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
23000
за чел.
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Петрозаводск
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
19000
за чел.
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Сортавала
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
94900
за чел.
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
Петрозаводск
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
79000
за чел.
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Петрозаводск

Обзорные по городам

Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
33900
за чел.
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Петрозаводск
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
79000
за чел.
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Петрозаводск
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
5
3 отзыва
от
25900
за чел.
Скидка при бронировании более чем за 3 месяца до тура — 5%, цена указана без скидки. Небольшой, но насыщенный тур, включающий в себя посещение красиве...
Петрозаводск
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
4.3
3 отзыва
22500
за чел.
Река Шуя идеально подходит для первого знакомства с Карелией. Вас ждет увлекательный, полный впечатлений сплав по самой популярной карельской реке, в ...
Петрозаводск
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
5
3 отзыва
от
26900
за чел.
Северное гостеприимство: увлекательные экскурсии в древний Валаам, загадочные Кижи, горный парк Рускеала и знаменитый водопад Кивач. Все это в динамич...
Петрозаводск
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
5
3 отзыва
от
60600
за чел.
Отдохнуть от суеты города, увидеть белые ночи и посетить множество интересных мест — все это возможно в недельном туре по Карелии, где собраны главные...
Петрозаводск
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
4.8
5 отзывов
25900
за чел.
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Петрозаводск

Водные прогулки

Сплав на катамаранах по реке Чирко-Кеми в Карелии
Сплав на катамаранах по реке Чирко-Кеми в Карелии
5
3 отзыва
от
23700
за чел.
Река Чирко-Кемь — одна из самых динамичных и интересных сплавных карельских рек. Множество порогов различной сложности, красивые озёра: всё это на фон...
Сегежа
В Карелию на выходные
В Карелию на выходные
5
3 отзыва
32400
за чел.
Проведите увлекательные выходные в Карелии! Вы разместитесь на базе отдыха у озера Сандал и забудете о городской суете, познакомитесь с Петрозаводском...
Петрозаводск
Карельские выходные
Карельские выходные
5
3 отзыва
35900
за чел.
Тур прекрасно подойдет тем, у кого нет отпуска летом. Программа проходит каждую неделю с пятницы по воскресенье. Мы встречаем от поезда и провожаем до...
Петрозаводск
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
47900
за чел.
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Петрозаводск
Рыбалка на джипах в Карелии
Рыбалка на джипах в Карелии
5
3 отзыва
от
57500
за чел.
Джип-тур, который станет настоящим открытием для любителей рыбалки. Мы предлагаем вам окунуться в мир нетронутой природы Карелии, где кристально чисты...
Петрозаводск
Майский драйв в Карелии
Майский драйв в Карелии
4.7
3 отзыва
от
52200
за чел.
Включаем весну на полную! Если вы соскучились по эмоциям и адреналину после неспешной зимы — вам точно к нам! В путешествии вы преодолеете более 50 км...
Петрозаводск
Ладога под парусами
Ладога под парусами
5
2 отзыва
69500
за чел.
Яхтенный кэмп создан для тех, кто хочет сделать первые шаги в сторону яхтинга и путешествий под парусами или готов усовершенствовать свои навыки в нов...
Сортавала
Сплав на рафтах по реке Шуе
Сплав на рафтах по реке Шуе
5
3 отзыва
от
15950
за чел.
Сплав на рафтах по Шуе – это активный отдых, который понравится всей семье! Вас ждут 3 дня незабываемого сплава, адреналина и ярких впечатлений. Присо...
Сортавала
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
5
3 отзыва
11900
за чел.
Отправимся в незабываемое приключение на байдарках по Карелии! Поход проходит среди шхер – небольших скалистых островков, закрывающих нас от ветров от...
Петрозаводск

Туры на автомобиле

От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
128280
за всё
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Петрозаводск
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
47900
за чел.
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Петрозаводск
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
33900
за чел.
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Петрозаводск
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
23000
за чел.
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Петрозаводск
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
19000
за чел.
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Сортавала
Природа, культура и кухня Карелии
Природа, культура и кухня Карелии
56900
за чел.
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Петрозаводск
Активный отдых в Карелии
Активный отдых в Карелии
63300
за чел.
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Петрозаводск
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
5
1 отзыв
9750
за чел.
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Сортавала

Гастрономические туры

Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
5
2 отзыва
55900
за чел.
Тур идеально подходит для длинных выходных с семьей и друзьями или тимбилдинговых мероприятий. Северное Приладожье объединяет традиции разных народов ...
Сортавала
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
23000
за чел.
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Петрозаводск
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
45600
за всё
Поймать окуня, приготовить уху на костре, попробовать рыбные котлеты из щуки и попариться в бане
Медвежьегорск
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
5
2 отзыва
55900
за чел.
В этом туре Карелия откроется для вас с вкусной стороны. Северное Приладожье, где проходит программа, объединяет традиции разных народов — карелов, ве...
Сортавала
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
5
3 отзыва
от
52500
за чел.
Северное Приладожье, где мы проводим программу, объединяет традиции разных народов — карелов, вепсов, финнов и русских. Каждый из этих этносов внёс св...
Сортавала
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
4.7
3 отзыва
от
122000
за чел.
Приглашаем во вкусное путешествие по Карелии! Вас ждут лучшие рестораны, кулинарный мастер-класс, форелевое хозяйство, остров Валаам, отель на берегу ...
Петрозаводск
Природа, культура и кухня Карелии
Природа, культура и кухня Карелии
56900
за чел.
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Петрозаводск

Экскурсионные туры на несколько дней

От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
128280
за всё
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Петрозаводск
Карельские узоры
Карельские узоры
5
3 отзыва
от
64600
за чел.
Отправляйтесь в насыщенное путешествие по Карелии! Вас ждет 8 дней увлекательных приключений: прогулка по улочкам Петрозаводска, поездка на “комете” н...
Петрозаводск
Два дивных берега Карелии
Два дивных берега Карелии
5
3 отзыва
от
62500
за чел.
Приглашаем вас в путешествие по Карелии! Не упустите возможность насладиться красотой северной природы и познакомиться с культурным наследием Карелии....
Сортавала
Сокровища Карелии и Соловки
Сокровища Карелии и Соловки
5
3 отзыва
60300
за чел.
Забудьте о городской суете и насладитесь отдыхом в Карелии! Вы разместитесь в комфортном загородном отеле, погуляете по Петрозаводску, увидите знамени...
Петрозаводск
Рускеала - карельская сага
Рускеала - карельская сага
5
3 отзыва
от
15400
за чел.
Это путешествие — ваша собственная сага на древних землях легендарных карелов, саамов и вепсов, воспетых сказителями-рунопевцами. Вам представится уни...
Сортавала
Сплав на катамаранах по реке Чирко-Кеми в Карелии
Сплав на катамаранах по реке Чирко-Кеми в Карелии
5
3 отзыва
от
23700
за чел.
Река Чирко-Кемь — одна из самых динамичных и интересных сплавных карельских рек. Множество порогов различной сложности, красивые озёра: всё это на фон...
Сегежа
В Карелию на выходные
В Карелию на выходные
5
3 отзыва
32400
за чел.
Проведите увлекательные выходные в Карелии! Вы разместитесь на базе отдыха у озера Сандал и забудете о городской суете, познакомитесь с Петрозаводском...
Петрозаводск
Карельские выходные
Карельские выходные
5
3 отзыва
35900
за чел.
Тур прекрасно подойдет тем, у кого нет отпуска летом. Программа проходит каждую неделю с пятницы по воскресенье. Мы встречаем от поезда и провожаем до...
Петрозаводск
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
5
3 отзыва
от
20800
за чел.
Автобусный тур, включающий посещение самых живописных мест Карелии. Вы увидите водопад Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы, посетите...
Сортавала

Последние отзывы о турах по Карелии

  • К
    Ксения
    16 апреля 2024
    На ноябрьские праздники в Карелию
    Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.
    Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказываютВсе организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказываютВсе организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Классический Петербург и вся Карелия
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • Г
    Галина
    16 апреля 2024
    Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Тур очень понравился! Путешествовали в комфортных автобусах небольшими группами. Отдельное спасибо за четкий тайминг пребывания на экскурсии🤗 Гиды - прекрасно знают свой край, от общения с ними осталось приятное впечатление. С нами были Роман, Андрей и Ольга. Заселение происходит в гостиницы недалеко от центра, то есть вечером можно успеть поужинать в ресторане или прогуляться по набережной. По самим экскурсиям: я два года планировала побывать на Кижах. Вот это свершилось. Невероятное место. Фото оттуда. И осталась довольна, что поехала не в сезон - туристов мало, комаров нет:)
    Тур очень понравился!Тур очень понравился!Тур очень понравился!
  • К
    Ксения
    16 апреля 2024
    Весна в Карелии
    Отличный тур! Выбрали для знакомства с Карелией именно его и не пожалели. 3 полноценных дня провели на экскурсиях и погрузились в колорит республики. Природа невероятной красоты!
    Отличный тур! Выбрали для знакомства с Карелией именно его и не пожалели. 3 полноценных дня провелиОтличный тур! Выбрали для знакомства с Карелией именно его и не пожалели. 3 полноценных дня провелиОтличный тур! Выбрали для знакомства с Карелией именно его и не пожалели. 3 полноценных дня провели
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    На ноябрьские праздники в Карелию
    Организация на высшем уровне!
    Организация на высшем уровне!Организация на высшем уровне!
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Красота, очень интересно.
    Красота, очень интересноКрасота, очень интересно
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.
    Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Моя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблем с гостиницей, экскурсии начинались и заканчивались точно в срок, гиды очень интересно рассказывали про Карелию, а главное - с большой любовью к своему краю. Ничего не мешало мне наслаждаться красотами Карелии, за что большое спасибо организаторам!
    Моя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблем
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Классический Петербург и вся Карелия
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Классический Петербург и вся Карелия
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Зимние краски Севера. Карелия
    Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
  • М
    Мария
    25 марта 2024
    Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
    Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!
    Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!
  • Д
    Дзгоева
    14 марта 2024
    Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
    Спасибо Большой Стране и принимающей стороне! Вы лучшие!
  • Н
    Нечаева
    13 марта 2024
    Весна в Карелии
    Великолепный тур в весеннюю Карелию! Вернулись, полные впечатлений. Прекрасная насыщенная программа, отличные гиды Елена, Дмитрий и Анна, уютная гостиница " Северная" с сытными завтраками, комфортабельные автобусы - " Большая страна" все организовала на " отлично". Карелия покорила и пробудила желание ещё не один раз вернуться. Красивейший край с прекрасной национальной кухней. Следующее путешествие только с вами! Спасибо большое!
  • И
    Ирина
    12 марта 2024
    Весна в Карелии
    Огромное спасибо за тур! Очень понравилось! Отель, автобусы, гиды, программа - все на высоте! Путешествовать теперь будем только с вами!
  • Н
    Наталия
    11 марта 2024
    Большое путешествие: 3 дня в Карелии
    Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске дали номер под самой крышей без окна и настаивали на кормлении гречкой сухой на завтрак, удалось изменить, но осадок остался. Сеурахуоне в Сортавала с первого взгляда не презентабельный, но номер был со свежим ремонтом, ванная очень хорошая, но не хватило горячей воды чтобы помылись 2 человека. Так же не впечатлила экскурсия за доп. плату в третий день - водопады оказались сооружениями ГРЭС, до которых надо было дойти по любому льду, рудник - просто поворот с дороги, где можно постучать молотком по скале и добыть за 15 минут кучки сланца. В результате зоопарк был голосом за 2 часа. Если поехать туда самостоятельно можно спокойно погулять, а не бегом. Хотя, животные спят в основном в закрытых помещениях, на улице мало. Отдельное спасибо Гидам Кириллу и Игорю. Много интересной информации.
  • и
    иван
    12 февраля 2024
    Зимние краски Севера. Карелия
    Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом. Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны. Наша благодарность вам!!!
  • О
    Ольга
    9 февраля 2024
    Зимние краски Севера. Карелия
    «Большая Страна» сработала на твёрдую «пятерку». Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура». Мы очень довольны! Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!
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    Павел
    29 января 2024
    На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
    Пару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. Насыщенная программа, интересные экскурсоводы. Отдельное спасибо Роману, который обеспечивал нам отдых на протяжении всех этих дней. Отличный гид, знающий все об этих местах, с которым точно не будет скучно в пути. В это время туристов немного и поэтому передвижение, посещение туристических мест было максимально комфортным. Плюсом, нам повезло с погодой. Было не так холодно (от - 3 до -13).
    Пару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. Насыщенная
  • Е
    Елена
    28 января 2024
    Новогодние каникулы в Карелии
    Брали тур «Рождественские каникулы в Карелии», остались очень довольны! У нас это далеко не первая поездка в Карелию с мужем, на этот раз повезли детей (6 и 8 лет) знакомиться с этим прекрасным краем. Экскурсовод Анна сопровождала нас 4 дня и всегда следила чтобы всем было комфортно, дети чтобы все видели и везде были впереди, семьи и компании кто как приехал чтобы так везде и попадали вместе и кушали за одним столом, решала абсолютно все вопросы. Всегда осведомлены что и во сколько у нас начнется, всегда на связи. Очень много интересных историй, песен, музыкального сопровождения, исторических справок. Дети хотят вернуться и чтобы их так же встретили (но не Дед Мороз, а тетя Аня). Спасибо большое. Самая лучшая организация тура из тех, что ранее брали. Процветания вам.
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