Чертово городище – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Чертово городище» в Казани, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Болгар - Северная Мекка
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1313 отзывов
Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку
Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории
Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
Завтра в 08:50
13 июня в 08:50
3 000 за человека
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
19 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Болгар на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
96 отзывов
Экскурсия в Болгар на теплоходе
Расписание: В сезоне 2023 не проводится
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    2 июня 2024
    Болгар - Северная Мекка
    Все понравилось. Огромное спасибо экскурсоводу Касимовой Ларисе.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Болгар - Северная Мекка
    Понравилось все. Было очень познавательно, интересно, комфортно и вкусно. Экскурсовод Жанна, мое почтение! Выпишите ей премию. Все устали, а она стойкий солдатик!
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
    Шикарная экскурсия! С нами была экскурсовод Наталья! Всю дорогк Наталья рассеазывала про окрестности и деревушки, которые проезжали. Рассказала про жизнь, обычаи и пр. Все посмотрели, вкусно пообедали. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым. Мы в восторге!
  • М
    Михаил
    21 апреля 2024
    Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
    Прекрасная экскурсия, я очень доволен! Экскурсию проводил гид Рустем, очень интересно и подробно рассказал про Волжскую Булгарию, Казанское ханство, кочевые
    читать дальше

    народы Азии, историю Казани и многое другое, а также показал все достопримечательности Болгара. Очень насыщенно и интересно! Смело рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет посетить древнюю столицу Волжской Булгарии.

  • Н
    Неклюдова
    28 октября 2023
    Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
    Я достаточно часто беру экскурсии и экскурсия в Болгар оказалась наиболее яркой, насыщенной и очень информативной. Когда мы приехали в
    читать дальше

    музей в Болгаре, я будто совершила путешествия по эпохам. Мы останавливались у каждой карты, где меня ждал подробный рассказ о миграции, культуре, обычиях кочевых племён. После мы отправились в сам городища, с его востановленеыми колоннами и минаретом, а так же востанновленный дворец ханов. И я безмерно благодарна Рустему за это путешествие в прошлое.

  • Г
    Гузель
    12 августа 2022
    Великий город Болгар
    Очень интересная экскурсия, организация на уровне

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Чертово городище»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Болгар - Северная Мекка
  2. Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
  3. Экскурсия в Болгар на теплоходе
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Чертово городище" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 1418 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по теме «Чертово городище», 1418 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам