Комфортный теплоход, шум волн, увлекательный рассказ гида и виды на красавицу-Казань
Акватории Казанки и Волги — отличное место, чтобы как следует рассмотреть город и сделать на память красивые фото.
Мы прокатимся вдоль Кремлёвской набережной, мимо Кремля, мечети Кул-Шариф, Дворца земледельцев, казанской «чаши», Адмиралтейской слободы и старинных пристаней. Вы послушаете путевые заметки гида и обзорно познакомитесь с историей города.
Мы прокатимся вдоль Кремлёвской набережной, мимо Кремля, мечети Кул-Шариф, Дворца земледельцев, казанской «чаши», Адмиралтейской слободы и старинных пристаней. Вы послушаете путевые заметки гида и обзорно познакомитесь с историей города.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите главные достопримечательности Казани:
- полюбуетесь панорамой бывшей Адмиралтейской слободы, уникальными постройками водозабора 19 века и старинными пристанями
- пройдёте под двумя мостами, Кировским и Кремлёвским
- насладитесь видами знаменитого моста «Миллениум», символа 1000-летия города
- проплывёте вдоль стен древнего Кремля, мимо падающей башни Сююмбике и восточной красавицы — мечети Кул Шариф
- увидите как на ладони гигантскую чашу — Центр семьи «Казан», храм-памятник в честь Нерукотворного образа Спасителя и Дворец земледельцев
- помашете рукой горожанам, гуляющим по Кремлёвской набережной
- посмотрите на знаменитый стадион Ак Барс Арена, который возникнет перед нами, словно лепесток лотоса
Организационные детали
Участие в экскурсии оплачивается заранее — не позднее, чем за сутки до начала. Оплатить экскурсию можно онлайн или у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования).
- На прогулке группу будет сопровождать гид из нашей команды
- Прогулка пройдёт на комфортабельных экскурсионных двухпалубных теплоходах «Москва 84» и «Азимут»
- На борту имеются 2 гальюна, камбуз, смотровая площадка и закрытая палуба на случай дождя и ветра
в будние дни в 09:00, 13:30, 16:30 и 20:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 20:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Центра семьи «Казан»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 09:00, 13:30, 16:30 и 20:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 20:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 16842 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надежные водители, профессиональные гиды с большим стажем работы и государственной аккредитацией, пунктуальность и ответственность. Мы гарантируем, вы ни на секунду не пожалеете о своем выборе и получите массу ярких впечатлений от наших насыщенных экскурсий.
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Отзывы и рейтинг
3.3
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Инна
12 авг 2023
Отвратительная экскурсия! Организации ноль. До последнего момента было неясно кто и где собирает группу, в последний момент, перед началом, объявили о посадке. Экскурсовод мычала что-то невнятно, заикалась, ощущение, что она зачиталась по бумажке, при этом не умея читать. Очень позднее время, ничего не видно. Ужасно, кошмарно. Жаль потраченного времени и денежных средств. Никому не рекомендую. Большое разочарование.
И
Ирина
12 авг 2023
Экскурсия не понравилась. Во-первых, была неорганизованная посадка на теплоход (большая толпа + отправление позже положенного).
Во-вторых, неинтересно было слушать экскурсовода, речь была похожа на заученный текст из "Википедии", который, к тому же, был рассказан без эмоций, очень монотонно.
Также были непонятные остановки в темноте, где ничего не видно. Такое ощущение,что просто тянули время, чтобы в сумме получилась поездка на 2 часа. И часть маршрута по Волге была неуместна в вечернее время, так как в темноте без подстветки смотреть было не на что.
Во-вторых, неинтересно было слушать экскурсовода, речь была похожа на заученный текст из "Википедии", который, к тому же, был рассказан без эмоций, очень монотонно.
Также были непонятные остановки в темноте, где ничего не видно. Такое ощущение,что просто тянули время, чтобы в сумме получилась поездка на 2 часа. И часть маршрута по Волге была неуместна в вечернее время, так как в темноте без подстветки смотреть было не на что.
М
Маргарита
12 авг 2023
Данная экскурсия только для светлого времени суток. Плыть в темноте и не видеть ни Волгу, ни места слияния Волги и Казанки, ни знаменитого поворота Волги. Это бред! Рассказчица (экскурсовод) очень не интересная. Информации мало. Информация спутанная. Музыки больше, чем информации Не понравилось.
Е
Елена
9 авг 2023
Мест на открытой палубе мало из-за столиков. На нижней же палубе тесно и душно. Из-за этого впечатление от экскурсии смазалось.
Речь экскурсовода невнятная, местами просто было ничего не разобрать. Возможно, дело в технике.
По содержанию экскурсии тоже можно было расширить материал: путешествовали по Волге, а о самой реке информация крайне бедная
Речь экскурсовода невнятная, местами просто было ничего не разобрать. Возможно, дело в технике.
По содержанию экскурсии тоже можно было расширить материал: путешествовали по Волге, а о самой реке информация крайне бедная
Елена
Ответ организатора:
Елена, добрый день!
Благодарим Вас за оставленный отзыв! На верхней палубе есть посадочные места за столиками и отдельно открытая путая часть палубы. К сожалению, на открытой палубе было жарко в силу погодных условий. На закрытой палубе работает кондиционер.
Мы обязательно передадим Ваш отзыв в наш методический отдел для разработки и улучшения экскурсионной программы в дальнейшем. Спасибо!
Благодарим Вас за оставленный отзыв! На верхней палубе есть посадочные места за столиками и отдельно открытая путая часть палубы. К сожалению, на открытой палубе было жарко в силу погодных условий. На закрытой палубе работает кондиционер.
Мы обязательно передадим Ваш отзыв в наш методический отдел для разработки и улучшения экскурсионной программы в дальнейшем. Спасибо!
Елена
5 авг 2023
Старинный кораблик, второй ярус с оконными рамами из пластика - весь обзор эти рамы и перекрывают:(как и поступление речного воздуха:(
открытой палубы нет (пятачок в 5 кв метров на человек примерно 80 - в расчет не принимаю).
Основная часть экскурсии по реке Казанке: не потрясает воображение красотой, чистотой и индустриальными пейзажами побережья.
На Волге побыли совсем немного и в обратный путь по Казанке.
С ощущениями грандиозности и красоты водных артерий, совсем, не сложилось:(
С хорошими водными прогулками по Волге здесь весьма скудно.
открытой палубы нет (пятачок в 5 кв метров на человек примерно 80 - в расчет не принимаю).
Основная часть экскурсии по реке Казанке: не потрясает воображение красотой, чистотой и индустриальными пейзажами побережья.
На Волге побыли совсем немного и в обратный путь по Казанке.
С ощущениями грандиозности и красоты водных артерий, совсем, не сложилось:(
С хорошими водными прогулками по Волге здесь весьма скудно.
Елена
Ответ организатора:
Елена, добрый день!
Благодарим Вас за отзыв.
Мы сожалеем, что вид Казани с реки не произвел на Вас положительное впечатление. Мы примем Ваш отзыв во внимание и постараемся в дальнейшем учесть пожелания при составлении водного маршрута и улучшить качество предоставляемых услуг.
Благодарим Вас за отзыв.
Мы сожалеем, что вид Казани с реки не произвел на Вас положительное впечатление. Мы примем Ваш отзыв во внимание и постараемся в дальнейшем учесть пожелания при составлении водного маршрута и улучшить качество предоставляемых услуг.
А
Анна
4 авг 2023
Экскурсия понравилась, спасибо за организацию путешествия по рекам Казанка и Волга.
О
Ольга
4 авг 2023
Это не экскурсия, просто 2ух часовая поездка на теплоходе и рассказ в записи, которую еще и плохо слышно. Содрали в 2 конца - 4500 за 2 взрослых, 1 ребенок. Такая экскурсия в других местах меньше 1000 стоит, не говоря уже, что можно напрямую поездку на этом теплоходе купить.
Елена
Ответ организатора:
Ольга, добрый день! Теплоходная программа проводится в сопровождении экскурсовода, программу проводит человек, а не запись. При необходимости, Вы всегда можете обратиться к экскурсоводу для уточнения информации по программе или интересующему объекту. Касательно продолжительности программы и стоимости - все верно, информация доступна при бронировании на сайте.
Отдельно билеты на данный теплоход не реализуются.
Отдельно билеты на данный теплоход не реализуются.
Елена
4 авг 2023
Поездка хороша. Но экскурсовод немного скучен. Заляпанные окна несколько отвлекают.
Б
Буланова
1 авг 2023
Очень хороша и интересная экскурсия. Экскурсовод интересно рассказывал,делал паузы музыкальные. Куча впечатлений и фотографий.
Н
Надежда
31 июля 2023
Хотелось бы побольше истории про город. Когда стемнело, уже было неинтересно просто плыть по реке.
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте, Надежда!
Вечерняя программа направлена на то, чтобы у гостей Казани была возможность увидеть, как загораются огни на Кремле, Кремлевской набережной, дворце бракосочетания - центральном ЗАГСе. Мы сожалеем, что Вам не удалось получить удовольствие от вечерней прогулки.
Будем рады Вас приветствовать на наших дневных программах, которые позволят Вам в полной мере наслужиться красотой города!
Вечерняя программа направлена на то, чтобы у гостей Казани была возможность увидеть, как загораются огни на Кремле, Кремлевской набережной, дворце бракосочетания - центральном ЗАГСе. Мы сожалеем, что Вам не удалось получить удовольствие от вечерней прогулки.
Будем рады Вас приветствовать на наших дневных программах, которые позволят Вам в полной мере наслужиться красотой города!
А
Алена
30 июля 2023
Выбрали экскурсию на 20.00, людей было всего ничего, а у тех кто был были маленькие дети, которые всю поездку орали🥰🥰🥰🥰 2 часа шума, который перебивал гида, потому ничего особо нового не узнала.
С
Светлана
28 июля 2023
Всё отлично, кроме двух моментов. Первый- нам предложили срочно доплатил до 100 процентов за эту экскурсию, пишите и забирайте сразу деньги, ибо неудобно отвлекаться. Второе- видно что колонки поставили и на открытую палубу, организатор старается! Но их недостаточно, не слышно экскурсовода. Местами заходили внутрь, очень интересный рассказ слушать. Ребята молодцы! Всё очень круто! Немного поправят и будет супер! Желаю успеха. Всё понравилось!
Е
Елена
27 июля 2023
Экскурсия понравилась, но на палубе не слышно рассказ экскурсовода.
М
Мария
27 июля 2023
Информации мало, начало экскурсии в 20.00 - очень поздно даже для июля, тк половины того. о чем говорит экскурсовод, просто не видно. Да и сам рассказ неинтересный, мало исторических фактов, половина рассказа - о современных новых жилых комплексах)))))
В общем 2 часа там делать нечего, только если пить, что и делала половина отдыхающих.
В общем 2 часа там делать нечего, только если пить, что и делала половина отдыхающих.
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария!
Благодарим Вас за обратную связь. Формат программы не предусматривает исторический экскурс. Мы предлагаем Вам насладиться видами Казани с ночной подсветкой и узнать об объектах, которые Вы можете увидеть с берега, так как экскурсия в первую очередь обзорная.
Будем рады увидеть Вас на других наших экскурсиях!
Благодарим Вас за обратную связь. Формат программы не предусматривает исторический экскурс. Мы предлагаем Вам насладиться видами Казани с ночной подсветкой и узнать об объектах, которые Вы можете увидеть с берега, так как экскурсия в первую очередь обзорная.
Будем рады увидеть Вас на других наших экскурсиях!
A
Anna
26 июля 2023
Взяли на 9 утра. Встреча на пристани возле чаши. Чуть больше 2-х часов. Удобные сиденья, есть розетки. 2 закрытых и одна открытая палуба. 2 чистых туалета) На теплоходе играют разные песни про Волгу) есть мини-бар, пиво, вода, сок, чай, выпечка, чипсы. Экскурсия понравилась, рассказ интересный. Из минусов
- вся толпа, которая пришла на экскурсию стояла, пока всех проверяли по списку и оплате + мин 15. Я оплатила только предоплату, потом прислали ссылку на оставшуюся сумму. Сработала не с первого раза, с оплатой было затруднительно.
- практически пол пути было плохо слышно экскурсовода, хотя мы были на закрытой палубе. Прислушиваться не хотелось совсем. Потом кто-то попросил видимо и сделали громче.
В целом интересно, познавательно, рекомендую.
- вся толпа, которая пришла на экскурсию стояла, пока всех проверяли по списку и оплате + мин 15. Я оплатила только предоплату, потом прислали ссылку на оставшуюся сумму. Сработала не с первого раза, с оплатой было затруднительно.
- практически пол пути было плохо слышно экскурсовода, хотя мы были на закрытой палубе. Прислушиваться не хотелось совсем. Потом кто-то попросил видимо и сделали громче.
В целом интересно, познавательно, рекомендую.
Ещё 3 отзыва
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