Экскурсии по Старому городу в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Красноярске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомство с Красноярском
На машине
На поезде
3 часа
240 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Красноярском
Узнайте, как Красноярск стал сердцем Сибири, посетив его знаковые места и погрузившись в историю. Откройте тайны города на индивидуальной экскурсии
Начало: У Большого концертного зала
«На обзорной экскурсии по самому старому городу Сибири вы осмотрите знаковые и интересные места Красноярска»
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
На машине
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
Откройте для себя два уникальных города за один день! Вас ждут исторические улицы, памятники и природные красоты. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: По согласованию с гидом
«Всего за один день вы увидите сразу два старинных города, познакомитесь с их лучшими достопримечательностями и богатым культурным наследием»
Расписание: Ежедневно, в любое время
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Тени прошлого: экскурсия по местам девочки-фантома
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Тени прошлого: экскурсия по местам девочки-фантома
Узнать, как Красноярск выглядел 100 лет назад и почему архивная фотография стала символом города
Начало: У литературного музея ИМ.В.П. Астафьева
«где и как формировалась культурная среда старого города»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
Знакомство с Красноярском
Дата посещения: 30 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию по Красноярску, узнали очень многое про прошлое и настоящее и заглянули в планы города. и замечательный
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экскурсовод Наталья Дурбанова , влюбленная в свой город.
Экскурсия «Знакомьтесь, Красноярск» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру города.
Мы увидели знаменитые места, такие как площадь у Большого концертного зала, проспект Мира и Кузнецовское подворье. В программу включены посещения драматического театра им. Пушкина и площади Революции. Десять рублей - это про Красноярск. Завершили путешествие на Караульной горе с видом на Красноярские столбы и часовенкой Параскева Пятница, которая тоже есть на десятке. Особое спасибо экскурсоводу Наталье, очень интересно и познавательно. Буду рекомендовать ❤️

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И
Знакомство с Красноярском
Дата посещения: 11 авг 2025
Экскурсия понравилась, Алексей интересно рассказывает. Видно, что любит и знает свой город. Показал интересные места - смотровые, исторический центр, мосты, фонтан и другое. Приятный собеседник, будем его рекомендовать знакомым.
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Ю
Знакомство с Красноярском
Дата посещения: 24 июн 2025
Прекрасно) Интересно, познавательно, легко! Спасибо)
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О
Знакомство с Красноярском
Экскурсию проводил Алексей по рекомендации Натальи. Все было организованно, доступным языком, интересно и взрослым и детям разных возрастов (10 и 17 лет)
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А
Знакомство с Красноярском
Здравствуйте. Нам всё очень понравилось, мы были с ребенком 2 года он чувствовал себя комфортно, организован оптимальный маршрут по времени, было детское креслни даже зонтики на случай дождя! Большое спасибо гиду Анне за пунктуальность, открытость, качественно подобранный маршрут!
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Анаида
Знакомство с Красноярском
Мы с детьми остались в полном восторге от экскурсии! Её нам проводила жизнерадостная Анна, коллега Натальи. Она сразу нашла общий
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язык с моим 5-летний сыном и дочкой-подростком. Хотя экскурсия длилась 3 часа, мы ничуть не устали, так как везде перемещались на машине и смотрели разные перспективы города, по пути узнавая много интересных фактов. Больше всего нам понравились панорамные виды с Красивого берега, где Анна сделала нам отличные семейные фото. Очент рады, что отравились на такую обзорную экскурсию, с ней Красноярск сложился в единый образ, который обязательно нужно смотреть с высоты и с разных ракурсов!

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Ольга
Знакомство с Красноярском
Это был восхитительный опыт общения и знакомства с городом! Наталья - профессионал и чудесный человек! Спасибо огромное за этот день в Красноярске. Рекомендую гида всем желающим.
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Эля
Знакомство с Красноярском
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась просто Волшебной! Грамотно выбранный
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маршрут, знание исторического материала, своего родного города, событий в нём, любовь к городу и его гостям, искренность, отзывчивость и открытость!!!
Была организована индивидуальная обзорная экскурсия по Красноярску на удобной машине Натальи, часть этой экскурсии по согласованию была заменена на экскурсию по национальному центру "РОССИЯ", где в необычайно широком диапазоне, очень ярко, красочно, интерактивно и познавательно, был показан весь Красноярский край во всех своих достоинствах (экономических, исторических, национальных, профессиональных, в высоко потенциальном аспекте, а иногда даже в веселой, игровой и лёгкой манере). Всем советую посетить такую современную и познавательные экскурсию! (Там можно и потанцевать, сфотографироваться…)
Далее Наталья посоветовала посетить самые яркие места и мероприятия в выходные и Пасхальные дни в городе, забронировала столик в ресторане" Тунгуска", где одна из самых лучших "кухонь" в городе, посоветовала и записала на экскурсию на Красноярскую ГРЭС, … Спасибо большое Наталье за искреннее участие в моей жизни, за прекрасный праздник - Пасха, и Дня рождения в Красноярске! Советую всем!!!

Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась+6
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
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О
Знакомство с Красноярском
Друзья, если вы сомневаетесь, идти или нет — однозначно идите и сразу голодными! 😊

Экскурсия получилась невероятно «вкусной» во всех смыслах.
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Гид показал мне такие места, куда мы бы ни за что я не пошла бы сама.

Но главное — это атмосфера. Меня встретили не как клиента, а как долгожданного гостя. Спасибо огромное за этот праздник!

Друзья, если вы сомневаетесь, идти или нет — однозначно идите и сразу голодными! 😊
Друзья, если вы сомневаетесь, идти или нет — однозначно идите и сразу голодными! 😊
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Н
Знакомство с Красноярском
отличная экскурсия, отличный экскурсовод Наталья, очень всем понравилось, спасибо большое 👍
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Всего 252 отзыва в Красноярске в категории "Старый город"

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Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Знакомство с Красноярском;
  2. Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов;
  3. Тени прошлого: экскурсия по местам девочки-фантома.
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Набережная Енисея;
  3. Красноярская ГЭС;
  4. Часовня Параскевы Пятницы;
  5. Красноярские Столбы;
  6. Мосты;
  7. Смотровая площадка на Николаевской сопке;
  8. Коммунальный мост;
  9. Театральная площадь;
  10. ГЭС.
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в августе 2026
Сейчас в Красноярске в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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