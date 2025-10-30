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Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Красноярском
Узнайте, как Красноярск стал сердцем Сибири, посетив его знаковые места и погрузившись в историю. Откройте тайны города на индивидуальной экскурсии
Начало: У Большого концертного зала
«На обзорной экскурсии по самому старому городу Сибири вы осмотрите знаковые и интересные места Красноярска»
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
Откройте для себя два уникальных города за один день! Вас ждут исторические улицы, памятники и природные красоты. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: По согласованию с гидом
«Всего за один день вы увидите сразу два старинных города, познакомитесь с их лучшими достопримечательностями и богатым культурным наследием»
Расписание: Ежедневно, в любое время
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Тени прошлого: экскурсия по местам девочки-фантома
Узнать, как Красноярск выглядел 100 лет назад и почему архивная фотография стала символом города
Начало: У литературного музея ИМ.В.П. Астафьева
«где и как формировалась культурная среда старого города»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 30 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию по Красноярску, узнали очень многое про прошлое и настоящее и заглянули в планы города. и замечательный
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И
Дата посещения: 11 авг 2025
Экскурсия понравилась, Алексей интересно рассказывает. Видно, что любит и знает свой город. Показал интересные места - смотровые, исторический центр, мосты, фонтан и другое. Приятный собеседник, будем его рекомендовать знакомым.
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Ю
Дата посещения: 24 июн 2025
Прекрасно) Интересно, познавательно, легко! Спасибо)
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О
Экскурсию проводил Алексей по рекомендации Натальи. Все было организованно, доступным языком, интересно и взрослым и детям разных возрастов (10 и 17 лет)
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А
Здравствуйте. Нам всё очень понравилось, мы были с ребенком 2 года он чувствовал себя комфортно, организован оптимальный маршрут по времени, было детское креслни даже зонтики на случай дождя! Большое спасибо гиду Анне за пунктуальность, открытость, качественно подобранный маршрут!
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Мы с детьми остались в полном восторге от экскурсии! Её нам проводила жизнерадостная Анна, коллега Натальи. Она сразу нашла общий
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Это был восхитительный опыт общения и знакомства с городом! Наталья - профессионал и чудесный человек! Спасибо огромное за этот день в Красноярске. Рекомендую гида всем желающим.
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Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась просто Волшебной! Грамотно выбранный
+6
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О
Друзья, если вы сомневаетесь, идти или нет — однозначно идите и сразу голодными! 😊
Экскурсия получилась невероятно «вкусной» во всех смыслах.
Экскурсия получилась невероятно «вкусной» во всех смыслах.
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Н
отличная экскурсия, отличный экскурсовод Наталья, очень всем понравилось, спасибо большое 👍
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Всего 252 отзыва в Красноярске в категории "Старый город"
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Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Старый город»
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Сейчас в Красноярске в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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