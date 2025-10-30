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маршрут, знание исторического материала, своего родного города, событий в нём, любовь к городу и его гостям, искренность, отзывчивость и открытость!!!

Была организована индивидуальная обзорная экскурсия по Красноярску на удобной машине Натальи, часть этой экскурсии по согласованию была заменена на экскурсию по национальному центру "РОССИЯ", где в необычайно широком диапазоне, очень ярко, красочно, интерактивно и познавательно, был показан весь Красноярский край во всех своих достоинствах (экономических, исторических, национальных, профессиональных, в высоко потенциальном аспекте, а иногда даже в веселой, игровой и лёгкой манере). Всем советую посетить такую современную и познавательные экскурсию! (Там можно и потанцевать, сфотографироваться…)

Далее Наталья посоветовала посетить самые яркие места и мероприятия в выходные и Пасхальные дни в городе, забронировала столик в ресторане" Тунгуска", где одна из самых лучших "кухонь" в городе, посоветовала и записала на экскурсию на Красноярскую ГРЭС, … Спасибо большое Наталье за искреннее участие в моей жизни, за прекрасный праздник - Пасха, и Дня рождения в Красноярске! Советую всем!!!