Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, увидеть Поляну Нарзанов и Лик Христа 10 века
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 9:00
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
80 000 ₽ за всё до 7 чел.
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10%
Индивидуальный отпуск в Кисловодске с экскурсиями по курортам КМВ, КЧР и КБР
Посетить Архыз, Домбай и Эльбрус, изучить Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
119 700 ₽
133 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная перезагрузка на водах Кавказа: термы, сауны и прогулки по курортам
Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 2 города КМВ
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
2 июл в 12:00
3 июл в 12:00
72 600 ₽ за человека
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз для вашей компании
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
100 000 ₽ за всё до 4 чел.
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
6 июл в 08:00
20 июл в 08:00
49 000 ₽ за человека
Кавказ 3 в 1: Эльбрус, Архыз, Домбай. Лёгкие треккинги, горы, нарзаны и знаковые места
Прогуляться к Софийским водопадам, увидеть загадочное озеро Кара-Кёль и попробовать минеральную воду
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, 12:00
7 июл в 12:00
4 авг в 12:00
75 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «В Кисловодск из Иноземцево»
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- Индивидуальный отпуск в Кисловодске с экскурсиями по курортам КМВ, КЧР и КБР;
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